«СберУниверситет» представил «Цифровой университет» — решение на основе искусственного интеллекта, которое сокращает путь от цели до готового навыка до 10 раз. Оно формирует для каждого сотрудника индивидуальный маршрут обучения с учетом его роли и задач и интегрируется с рабочими ИИ-агентами GigaCowork и GigaAgent. Благодаря этому обучение приходит к человеку прямо в рабочий интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситет».

Технологии развиваются все быстрее и меняют процессы, роли и требования к сотрудникам. Если обучение отстает от этих изменений, навык формируется слишком поздно: компания уже упускает возможности, которые открывает технология.

«Мы переходим к симбиотической модели, в которой человек работает и учится вместе со своими цифровыми коллегами. При этом развитие навыков уже сегодня происходит преимущественно в работе: по данным исследования «СберУниверситета», 61% времени на развитие приходится на реальные рабочие задачи, еще 32% — на тренажеры, кейсы и деловые игры. Это значит, что обучение должно быть встроено в рабочий процесс, учитывать задачи и потребности конкретного человека и помогать применять новые знания сразу на практике. ИИ позволяет сделать этот процесс гиперперсонализированным и непрерывным. Наша задача — превратить обучение из отдельного события в драйвер изменений бизнеса и страны», — отметила генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук.

Гиперперсонализированное обучение начинается с диагностики по методологии «СберQ». Вместо классического теста участник попадает в цифровой мир, который ИИ формирует с учетом его роли и рабочего контекста. Система оценивает человека в режиме реального времени и сразу формирует персональный план развития, поэтому сотрудник не тратит время на то, что уже умеет. Затем фабрика контента готовит учебные материалы с учетом пробелов конкретного сотрудника: персональный электронный курс она создает буквально за минуты, тогда как классическая разработка занимает недели.

На последнем этапе сотрудник закрепляет навык в конструкторе симуляций. Он отрабатывает ситуации из реальной работы с ИИ-клиентом, ИИ-руководителем или ИИ-командой, а ИИ-тьютор разбирает каждое решение и показывает, что можно улучшить. Методологи самостоятельно собирают сценарии, поэтому тренеры и эксперты не нужны на каждом прохождении.

Таким образом, технологическая платформа «Цифровой университет» объединяет все три этапа и позволяет сократить time to skill — время между возникновением потребности в новом навыке и его освоением.