Стартап «Бит за Бид» привлек 10,3 млн руб. на brainbox.VC. Об этом CNews сообщили представители brainbox.VC.

«Бит за Бид» — это сервис для отелей, баров и ресторанов, который превращает заказ песен в аукцион. Гость сканирует QR-код в заведении и без регистрации и контакта с персоналом может поучаствовать в торгах за право выбрать следующий трек. Платформа автоматизирует весь процесс: от приема ставок до утверждения трека диджеем и фиксации операции в системе заведения. Ключевая особенность — аукционная модель: гость сам определяет цену за трек, и чем выше ставка, тем выше трек в очереди, что естественно увеличивает средний чек, а также обеляет доходы диджеев мимо кассы, тем самым увеличивая выручку заведений.

В инвестиционном раунде на brainbox.vc проект «Бит за Бид» собрал 10,3 млн руб. за 20,7% доли компании. В проект вошли 197 инвесторов платформы. Соинвестором раунда стал венчурный фонд brainbox_I, который проинвестировал 5 млн руб. за 10% доли компании.

«Бит за Бид» — ИT-сервис для легального приема платежей за заказ музыки в барах и ресторанах. Гость сканирует QR-код, выбирает трек и за несколько секунд оплачивает его со смартфона, без регистрации и общения с персоналом. Диджей в своем кабинете управляет очередью и ценами, а если заявку отклоняют, деньги автоматически возвращаются гостю. Все платежи проходят через систему: заведение получает прозрачный безналичный доход вместо «серых» заказов и аналитику по выручке, а диджей видит свой легальный заработок.

Никита Павлов, CEO «Бит за Бид»: «Для нас brainbox.VC стал не просто площадкой для привлечения инвестиций, а командой, которая помогает на каждом этапе: от упаковки проекта до встреч с инвесторами, эфиров и питч-сессий. Благодаря этому в проект поверили 197 инвесторов. Спасибо команде brainbox.VC за вовлеченность и профессионализм».

Полученные средства «Бит за Бид» направит преимущественно на команду: сохранение ключевых специалистов и усиление продаж, чтобы быстрее подключать новые заведения. Также часть инвестиций пойдет на маркетинг и продвижение в соцсетях, чтобы привлекать рестораторов, управляющих и диджеев, а оставшиеся средства — на юридическое сопровождение и развитие продукта.

По договоренности с платформой brainbox.VC «Бит за Бид» будет каждый квартал информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства, и об успехах в реализации своих планов.

Альберт Алиев, CEO brainbox.VC: «"Бит за Бид" решает понятную задачу индустрии гостеприимства: делает заказ музыки в заведениях легальным, прозрачным и удобным для всех участников. Нам интересны проекты, которые не просто создают востребованный продукт, но и выстраивают устойчивую модель масштабирования. Раунд на brainbox.VC — важный этап для компании и ее инвесторов. Благодарю всех, кто присоединился к проекту и помог команде сделать следующий шаг в развитии».

Сергей Егоров, управляющий партнер фонда brainbox_I: «Мы поверили в "Бит за Бид" одними из первых, и за время раунда команда заметно выросла: продукт стал готов к работе с крупными клубами и сетями, о проекте заговорили профильные СМИ. Рад, что к нам присоединилось 197 инвесторов: это сильный сигнал для команды и подтверждение того, что рынок видит потенциал в проекте».