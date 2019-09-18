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CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения

Бизнес Финансовые результаты Телеком Инфраструктура Интеграция
, Текст: Наталья Рудычева / Фото: pixabay.com

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. достигла ₽104,1 млрд. Это на 13,3% больше прошлогоднего показателя. На место уходящих с рынка по разным причинам крупных компаний моментально приходят другие игроки.

Компаний меньше – выручка больше

Совокупная выручка участников подготовленного CNews Analytics рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2018 г. выросла на 13,3% и составила ₽104,1 млрд. Таким образом, на смену начавшемуся в 2012 году падению и стагнации рынка (с небольшим техническим скачком вверх в 2015 г., вызванным появлением в рейтинге нового крупного игрока – «Воентелекома»), похоже, приходит оживление.

За последние два года из рейтинга исчезли несколько крупных игроков: «Воентелеком», «Астерос», «Техносерв», Luxoft и Maykor. В 3 раза сократилась выручка «Компьюлинка» – компания пока еще участвует в рейтинге, но о ее проблемах известно давно. Это дало возможность подняться в рейтинге другим компаниям. В первую очередь, это компания «Талмер», которая в 2018 г. выросла почти на 650% благодаря заключению ряда крупных контрактов на поставку оборудования, строительство ЦОД, создание сетевых инфраструктур, разработку решений с применением больших данных. В числе рекордсменов 2018 г. по темпам роста выручки от проектов в телекоме вошла также группа компаний «Форс», увеличившая оборот на 136,9%. «РДТех» переместился с 24 места в 2017 г. на 15 в 2018 г. благодаря заключению нескольких крупных контактов с рядом ведущих телекоммуникационных компаний, принесших ему дополнительные 85%. Существенного успеха в добилась компания Nexign («Икс-Холдинг») – ее выручка увеличилась на 78%.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2018

№ 2018 № 2017 Название компании Город Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2018/2017, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2018 г., %
1 Талмер (ГК "Икс-холдинг") Москва 16 013 742 н/д н/д 78,5%
2 5 Nexign (ГК "Икс-холдинг") Санкт-Петербург 14 148 343 7 945 228 78,1% 100,0%
3 3 Энвижн Груп Москва 14 001 945 9 331 942 50,0% 100,0%
4 2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 9 855 000 9 559 000 3,1% 25,0%
5 6 АйТеко Москва 6 568 243 5 830 000 12,7% 19,0%

Источник: CNews Analytics, 2019

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Как будет расти телеком-рынок

В последние годы российский телекоммуникационный рынок в целом рос медленнее мирового. На 2018 г. аналитики предсказывали еще большее отставание по темпам роста (1% против 2% в мире), однако оговаривались, что существенные коррективы может внести старт программы «Цифровая экономика». И, внезапно, в прошлом году, и по оценкам аналитиков, и по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, рост составил более 3%. Напрямую сравнивать цифры аналитиков и министерства не вполне правильно (хотя бы потому, что в понятие «рынка связи» у них могут входить разные составляющие), но общее впечатление о происходящем они дают.

Дальнейшие перспективы развития российского телеком-рынка эксперты связывают, в первую очередь, с распространением технологии 5G, интернетом вещей и межмашинным взаимодействием.Возможен отказ пользователей от фиксированного широкополосного доступа в пользу мобильного интернета. Ожидается резкий рост капитальных затрат на инфраструктуру для хранения трафика.

Подробнее читайте в обзоре «Телеком 2019».

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