Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью

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Законопроект о создании единой системы учета данных о преступности в России был принят в первом чтении. В эту систему сразу же будут попадать все заявления граждан. Благодаря этому право на доступ к правосудию должно перестать нарушаться, а преступления станет труднее скрыть на этом этапе.



Законопроект о единой системе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой системы учета данных о преступности в России. Эта информация отражена на странице законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект представляет собой ряд поправок в отдельные законодательные акты, которые касаются единого государственного статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании и прокурорском надзоре. Он был внесен в Госдуму правительством 2 июля 2019 г. Разработчиком документа выступает Минюст.

В случае принятия законопроекта госорганы и граждане получат доступ к статистической информации о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора. Также будут созданы механизмы общественного контроля для оценки эффективности работы госорганов и формирования независимой экспертизы в данной области.

Зачем это нужно

Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании Госдумы замминистра юстиции Вадим Федоров пояснил, что в настоящее время при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях зачастую нарушаются права граждан на доступ к правосудию, а также имеют место случаи сокрытия преступлений. Если законопроект будет принят, оперативная статистика зарегистрированных преступлений и хода их расследования должны стать полнее и прозрачнее.

Кроме того, документ направлен на борьбу с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан. В случае принятия закона заявления будут непосредственно при обращении граждан вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС). Система уже существует, сейчас она работает в тестовом режиме. Учет заявлений будет вести Генпрокуратура, которая получит для этого необходимые полномочия.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой системе учета данных о преступности

«Это позволит всем вышестоящим органам буквально с первых минут взять на контроль любое сообщение о преступлении, совершенном даже в самом отдаленном регионе или муниципалитете. А следователям и дознавателям не надо будет тратить время на бумажную переписку по почте между правоохранительными органами различных уровней», — приводит слова Федорова ТАСС.

Статистические данные, которые генерирует Генпрокуратура в ходе ведения единого государственного статистического учета преступности, будут выкладываться в интернете в открытом доступе. Перечень данных должен утвердить генпрокурор по согласованию с госорганами.

Создание ГАС ПС

Концепция создания государственной автоматизированной системы правовой статистики была одобрена в декабре 2011 г. президиумом Совета по развитию информационного общества при Президенте России. Затем по заказу Генпрокуратуры был разработан технический проект системы. Деньги на проектировку были выделены в 2012 г. и 2015 г. На них было разработано специальное ПО, закуплены аппаратно-программные комплексы и средства криптографической защиты, а также создан удостоверяющий центр Генпрокуратуры. Опытная эксплуатация ГАС ПС была введена в действие приказом генпрокурора в январе 2016 г.

ГАС ПС призвана модернизировать способы обработки статистической информации посредством введения унифицированных форматов сбора данных, а также обеспечить интеграцию информационных ресурсов, которые используются в сфере борьбы с преступностью. Принятый в первом чтении законопроект подразумевает, что сбор и анализ первичной статистической информации в сфере учета преступности будет проводиться с использованием ГАС ПС.

Новые полномочия Генпрокуратуры

Согласно российскому законодательству, ведением единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора занимается Генпрокуратура.

В случае принятия нового законопроекта она получит полномочия утверждать формы федерального статистического наблюдения и другой документированной информации, давать указания по их заполнению, разрабатывать официальную статистическую методологию, а также порядок и сроки представления первичных статистических данных.