Процессоры Intel в дефиците. Под ударом все производители ноутбуков

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Intel столкнулась с новыми проблемами при производстве процессоров, которые могут привести к росту их дефицита. Сильнее всего он ударит по компаниям, выпускающим ноутбуки, и они могут переключиться на AMD или процессоры с архитектурой ARM. Компания HP есть целая линейка актуальных бизнес-ноутбуков без процессоров Intel.



Раритетные процессоры

На мировом компьютерном рынке с новой силой может вспыхнуть дефицит процессоров Intel. По данным ресурса DigiTimes, не исключена нехватка не только актуальных 10-нанометровых, но и постепенно устаревающих 14-нанометровых чипов.

Дефицит процессоров Intel стал заметен летом 2018 г., когда спрос на них превысил объемы производства. Он продолжался до конца весны 2019 г., и в III квартале 2019 г. ситуация стала заметно улучшаться.

Эксперты DigiTimes Research прогнозировали, что по итогам третьей четверти 2019 г. объем поставок чипов Intel превысит спрос на них, но компания вновь столкнулась с трудностями при производстве, и специалисты были вынуждены изменить свои прогнозы на менее оптимистичные.

К чему это приведет

Нехватка 14-нанометровых процессоров Intel, в первую очередь мобильных, может отразиться на обновлении модельного ряда ноутбуков большинства производителей, так как основная масса лэптопов собирается именно на чипах Intel. По итогу IV квартал 2019 г. может обойтись без громких анонсов в этом сегменте, что может повлечь за собой финансовые потери производителей мобильных ПК, рассчитывающих на рост прибыли за счет предноговоднего сезона покупок.

Intel вновь негативно влияет на мировой компьютерный рынок

Как быстро Intel сможет вернуть объемы выпуска 14-нанометровых чипов на нужный уровень, на момент публикации материала известно не было. В случае сохранения текущей ситуации новые модели ноутбуков по большей части выйдут не раньше I квартала 2020 г.

Возможные альтернативы

Фактически, у производителей мобильных ПК есть два пути выхода из ситуации с дефицитом чипов Intel. Первый – это обратить внимание на продукцию компании AMD, которая еще в 2018 г. начала активный переход на 7-нанометровую технологию производства. В первой половине 2019 г. она выпустила процессоры Ryzen 3000, которые, как сообщал CNews, к середине августа 2019 г. успели подешеветь на 10%.

HP EliteBook 700 G6

Ноутбуки на основе чипов AMD Ryzen актуальных версий существуют. К примеру, в июне 2019 г. HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Причем в данном случае речь идет не о бюджетных моделях, а о ноутбуках бизнес-класса HP EliteBook 700 G6. Согласно статистике ресурса Tom’s Hardware, доля мобильных процессоров AMD по итогам II квартала 2019 г. составила 14,1% против 8,8% годом ранее, а в сегменте чипов для настольных ПК она удерживает 17,1-процентную долю рынка, тогда как в II квартале 2018 г. ее доля составляла 12,3%.

Еще одной альтернативой Core, Pentium и Celeron будут процессоры на базе архитектуры ARM, которые тоже могут работать в ПК и ноутбуках под управлением ОС Windows 10. К примеру, в 2019 г. компания Qualcomm в 2019 г. выпустила чип Snapdragon 8cx, созданный специально для использования в лэптопах.

Qualcomm Snapdragon 8cx

Как пишет DigiTimes, один китайский производитель, название которого осталось неизвестным, готовится к поставке настольных ARM-процессоров на внутренний рынок КНР. В 2020 г. разработанные китайскими компаниями процессоры могут выйти и на мировую арену.

10 нанометров не спасут Intel

Intel, на протяжении многих месяцев безуспешно пытающаяся решить проблему дефицита 14-нанометровых чипов, могла бы сделать ставку на новый для нее 10-нанометровый техпроцесс. Процессоры, произведенные по этой технологии, компания выпустила в начале августа 2019 г., после четырех лет задержки.

Тем не менее, по оценке ODM-компаний, релиз новых чипов в обозримом будущем не решит проблему нехватки продукции Intel на мировом рынке. Крупный тайваньский ODM-производитель ноутбуков Compal Electronics в середине августа 2019 г. высказал предположение, дефицит чипов Intel будет ликвидиров полностью не раньше I квартала 2020 г.