Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве

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Прокуратура Испании вызвала на допрос совладельца «Альфа-групп» и группы Veon Михаила Фридмана. Следствие подозревает, что Фридман вместе со своим партнером Ваге Енгибаряном умышлено довели до банкротства местного контент-провайдера Zed+. Сам Фридман отрицает наличие у него влияния на данную компанию.

Фридмана ждут на допросе в Испании

Совладелец инвестиционных компаний «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал подследственным в рамках возбужденного в Испании расследования о банкротстве контент-провайдера Zed+. Этот факт в разговоре с агентством «РИА-новости» подтвердил представитель бизнесмена. В то же время он утверждает, что Фридману не предъявлялось каких-либо обвинений.

Ранее испанский прокурор Хосе Гринда (José Grinda) потребовал вызвать Фридмана на допрос. Данное ходатайство поддержал испанский судья Мануэль Гарсия Кастеллеон (Manuel García Castellón), постановив провести допрос 12 сентября 2019 г.

Однако адвокатское бюро Bakker McKenzie, которое представляет интересы предпринимателя, настаивает на проведении допроса по видеосвязи. Суд отверг данное ходатайство и назначил новую дату допроса — 7 октября.

Михаила Фридмана допросит испанская прокуратура

Прокурор Хосе Гринда, занимающийся данным делом, ранее получил известность благодаря процессу в отношении находившихся в Испании выходцев из так называемой Тамбовской преступной группировки. К делу подключились и власти США.

Как Фридман связан с испанским контент-провайдером

LetterOne — крупнейший акционер телекоммуникационной группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». С 2006 г. основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента является компания «Темафон», созданная близким другом Фридмана, владельцем консьерж-сервиса «Прайм-концепт» Ваге Енгибаряном. Тогда же «Вымпелком» через созданный Енгибаряном кипрский офшор M.I.P.R. стал миноританым совладельцем «Темафона».

С 2009 г. «Темафон» стал тесно сотрудничать с испанским контент-провайдером Zed, созданным семьей Перес Долсет (Pérez Dolset). Впоследствии компании объединились в зарегистрированный в Голландии холдинг Zed+. Российские акционеры «Темафона» стали совладельцами данного холдинга. «Темафон» и связанные с ним компании обеспечивали 43% от общей выручки Zed+.

В 2013 г. Zed+ готовился к проведению первичного размещения акций на американской бирже Nasdaq и взял с этой целью кредит на сумму 140 млн евро от синдиката банков во главе с ING. В этот же синдикат вошел голландский Amsterdam Trade Bank (ATB), подконтрольный входящему в «Альфа-групп» российскому «Альфа-банку».

Испанские аресты

Однако дела у партнером не заладились, и в конце 2016 г. голландский суд признал Zed+ банкротом. После этого история приобрела криминальный характер. В начале 2017 г. в аэропорту Мадрида был задержан временный управляющий Zed+, голландец Петер Вакки (Peter Wakkie), назначенный по настоянию российских совладельцев компании. Впоследствии он был отпущен на свободу.

Как писала испанская газета El Confidencial, с жалобой на Фридмана и временного управляющего Zed+ обратилась семья Перес Долсет. Они обнаружили, что без их согласия $30 млн из компании «Темафон» были переведены в компанию ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким. Оттуда денежные средства якобы перешли к разработчику мобильных приложений «ФБ групп» (торговая марка Funbox).

Позднее в Испании был арестован Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset), глава семейства. Как писала испанская газета El Mundo, его подозревала в мошеннических операциях на общую сумму 67 млн евро, из которых 6 млн евро якобы были переведены высокопоставленным чиновникам из России и Узбекистана.

Мог ли Фридман обанкротить испанского контент-провайдера?

Согласно новым данным, полученной испанской газетой El Pais, Хосе Гринда подозревает Фридмана в установлении фактического контроля над Zed+ и умышленном банкротстве компании. Доказательством этого служит предложение о покупке активов Zed+ за 30 млн евро, которое в конце 2016 г. якобы сделал Ваге Енгибарян вместе с некой «Планета груп».

Кроме того, показания американским властям дал один из приближенных Фридмана Антон Кудряшев, в разное время возглавлявший «Вымпелком» и холдинг «СТС-медиа» (его совладельцем была «Альфа-групп»). Он подтвердил, что Фридман имел значительное влияние на процессы в Zed+ и «Темафоне».

Фридман, со своей стороны, заверил следствие, что он не делал никаких действий, направленных на умышленное банкротство Zed+. Но, как пишет El Pais, следствие, изучив отчет PriceWaterHouseCoopers относительно деятельности Zed+ и переписку участников соответствующих сделок в Whats App, усомнилось в искренности соответствующих заявлений.

Версия Фридмана и Енгибаряна

Источник, близкий к Михаилу Фридману, пояснил испанской газете El Espanol свое видение происходящего. Расследование в Испании базируется на обвинениях Хавьерах Переса Долсета в том, что Фридман, Енгибарян, Veon, ATB и Петер Вакки якобы попытались осуществить рейдерский захват Zed+.

Однако собеседник El Espanol обращает внимание на то, что принадлежащая Фридману и его партнерам инвестиционная компания LetterOne не контролирует Veon, а тот, в свою очередь, не контролирует Zed+. Соответственно, абсурдно предполагать, что акционер миноритарного акционера Zed+ мог инициировать банкротство компании. Что касается ATB, то банк обеспечил лишь 13% от общей суммы кредита, предоставленного Zed+, поэтому данный банк также не мог оказывать влияние на процессы в Zed+.

Фридман и Енигибарян в 2017 г. говорили CNews, что они не совершали никаких незаконных действий и не давали взяток чиновникам. В том числе Фридман заявил, что не вел бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и не имел отношения к деятельности компаний «Темафон» и Zed.

Со своей стороны, компания «ФБ групп» заявила, что она также не совершала никаких незаконных операций, в том числе не получала незаконным образом денег от «Темафона», а также не имела в принципе договорных отношений с ООО «Встреча».