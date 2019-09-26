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Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019

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В Москве 7 ноября 2019 г. CNews FORUM соберет ИТ-лидеров, в том числе лидеры российских облачных технологий.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

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Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурстранс»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

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Илья Садовенко, директор по ИТ Mary Kay

Присутствие на секции «Облачные технологии» в этом году уже подтвердили заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурстранс» Леонид Кушнир; директор по ИТ, Mary Kay Илья Садовенко; технический директор, «Учи.ру» Алексей Вахов; директор ИТ, СК «Ренессанс Жизнь» Александр Мольский; директор по информационным технологиям, кондитерская фабрика «Победа» Ростислав Гордиенко; руководитель отдела разработки, CarPrice Юрий Буйлов; заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина по цифровому развитию Владимир Определёнов; руководитель направления облачной интеграции, Selectel Владислав Карпинский.

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Алексей Вахов, технический директор «Учи.ру»

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

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Юрий Буйлов, руководитель отдела разработки CarPrice

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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Владимир Определёнов, заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина по цифровому развитию

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.



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