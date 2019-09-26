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В России можно будет строить «сельский Wi-Fi» без всяких разрешений

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, Текст: Игорь Королев
Госкомиссия по радиочастотам готовится обеспечить запуск сетей стандарта Wi-Fi5 в сельской местности без дополнительных разрешений. Такое решение упростит «Ростелекому» оказание универсальных услуг связи со скоростями до 6,77 Гбит/с.

Больше свободы для сетей Wi-Fi5

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании, намеченном на 14 октября 2019 г., рассмотрит вопрос об упрощении работы сетей беспроводного широкополосного доступа (БШД) в диапазонах 5,13-5,35 ГГц и 5,47-6,425 ГГц в сельской местности. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

В обозначенных диапазонах частот работают сети стандарта 802.11ac, относящегося к семейству технологий Wi-Fi (так называемое 5 поколение - Wi-Fi5). Данные сети в базовом варианте - при использовании на приемном и передающем устройстве по одной антенне - обеспечивают скорость передачи данных до 433 Мбит/ c. Существуют модификации со скоростями до 6,77 Гбит/с при использовании восьми антенн на передающем устройстве и восьми на приемном (MU-MIMO).

Как сейчас ограничена работа сетей Wi-Fi5

В 2010 г. ГКРЧ уже решила, что в данных диапазонах сети БШД могут работать без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого юридического лица. При этом максимально допустимая мощность передатчиков должна составлять -10 дБВТ, а максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) - 13 дБВТ. Также необходимо получение разрешений от Роскомнадзора на запуск радиоэлектронных средств (РЭС).

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Госкомиссия по радиочастотам готовится обеспечить запуск сетей стандарта Wi-Fi5 в сельской местности без дополнительных разрешений

В 2015 г. Минкомсвязи предлагало обеспечить возможность работы сетей БШД в указанных диапазонах без получения разрешений на отдельные РЭС при максимальном ЭИММ 5 дБВТ. Однако не предложение не прошло из-за проблем с совместимостью с РЭС правительственной связи, работающим в данном диапазоне.

Почему потребовалось вмешательство Максима Акимова

В мае 2019 г. на совещания у вице-премьера Максима Акимова вновь был поднят вопрос об упрощении работы сетей БШД в диапазонах 5,13-5,35 ГГц и 5,47-6,425 ГГц. Было решено, что такого рода сети помогут обеспечить оказание универсальных услуг связи в сельской местности. Минкомсвязи было поручено проработать вопрос о работе даных сетей связи без получения разрешений на использование радиочастот при условии максимальной мощности передатчика 5 Вт.

В рамках исполнения поручения Акимова Минкомсвязи и подготовило нынешний проект решения ГКРЧ. Из него следует, что сети БШД в указанных диапазонах можно будет использовать без получения разрешений на использование радиочастот при условии применения их для оказания услуг связи в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек.

Достаточно будешь лишь регистрация соответствующих РЭС. При этом максимальная ЭИИМ передатчика должна составлять не более 5 дБВт.

С 2014 г. единственным оператором универсального обслуживания в России является «Ростелеком». В рамках соответствующего контракта компания обязалась решить проблему цифрового неравенства - провести во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек магистральные волоконно-оптические каналы со скоростью доступа 10 Мбит/с.

Также в обозначенной категории населенных пунктов должны устанавливаться точки доступа по технологии Wi-Fi. Сейчас рассматривает вопрос о включении в данную программу населенных пунктов с числом жителей от 100 до 250. В «Ростелекоме» не стали комментировать проект решения ГКРЧ до его принятия.



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