Киберпреступность в России растет быстрее любых других видов преступлений

По данным Генпрокуратуры, за первые восемь месяцев 2019 г. количество зарегистрированных преступлений в России показало годовой рост почти на 67%. По темпам роста киберпреступность опережает все остальные виды преступлений. В 2018 г. рост был примерно двукратным.



Темпы роста киберпреступности

За первые восемь месяцев 2019 г. в России было зарегистрировано 180153 киберпреступления. Это на 66,8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Генпрокуратура на своем сайте. Речь идет о преступлениях, совершенных с использованием ИКТ или в сфере компьютерной информации.

Генпрокуратура характеризует рост киберпреступности как «весьма существенный». Если сравнивать с данными, которые ведомство приводит для других видов преступлений, темпы роста в этом сегменте оказываются самыми высокими.

Для сравнения: количество тяжких преступлений за этот же период выросло всего на 16,7%, а особо тяжких даже уменьшилась на 3,1%. Количество краж выросло на 3,5%. Количество случаев присвоения или растраты уменьшилось на 1,4%, грабежей — на 7,9 %, разбоев — на 8,9 %. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков уменьшилось на 3,4%.

С рекордным ростом киберпреступности сопоставим только рост количества случаев посредничества во взяточничестве на 46,4%, и случаев дачи взятки на 35,4%. При этом общий рост числа преступлений коррупционной направленности составил всего 3,6%. Также одним из самых быстрорастущих является сегмент мелкого хищения — здесь количество инцидентов выросло на 38,9%.

Предыдущие периоды

С января по сентябрь 2018 г. в России было зарегистрировано 121247 преступлений, совершенных с использованием ИКТ или в сфере компьютерной информации. Как отмечала тогда Генпрокурора, по сравнению с аналогичным показателем за 2017 г. количество преступлений данной направленности выросло почти в два раза.

За весь 2017 г. в стране было зафиксировано 90587 киберпреступлений. Если в 2017 г. в месяц в среднем регистрировалась 7,5 тыс. таких инцидентов, то в 2018 г. — уже более 13 тыс. При этом их доля в общем числе преступлений за год возросла с 4,4% до 8,1%. Расследования в январе-сентябре 2018 г. были проведены лишь по 31,8 тыс. киберпреступлений.

Киберпреступность в России растет рекордными темпами

Кроме того, в 2018 г. был отмечен десятикратный рост киберпреступности за последние шесть лет. В 2013 г. было зарегистрировано 11 тыс. киберпреступлений, в 2014 г. — 44 тыс., в 2016 г — 66 тыс.

Генпрокуратура приводила статистику по темпам роста различных видов киберпреступлений с 2015 г. по 2016 г. За этот период количество случаев мошенничества с использованием ИКТ выросло с 2,2 тыс. до 13,4 тыс., то есть в шесть раз, а количество краж — с 2,3 тыс. до 8,5 тыс., то есть более чем в три раза. В 5,5 раза — с 995 до 5,5 тыс. — увеличилось количество случаев хищения, удаления или блокировки компьютерной информации с целью мошенничества.

Рост числа кибератак

В апреле 2019 г. руководство «Ростелекома» сообщило, что по итогам 2018 г. в России в два раза выросло количество кибератак, при этом доходы хакеров преодолели отметку в 2 млрд руб. За весь 2018 г. специалисты Центра мониторинга и реагирования на кибератаки «Ростелекома» Solar JSOC зарегистрировали 765259 атак — на 89% больше, чем в 2017 г. Жертвами 75% кибератак были кредитно-финансовые организации, а также предприятия в сфере электронной коммерции и игрового бизнеса.

ИБ-компания Positive Technologies оценивала рост количества успешных кибератак в России в 2018 г. на уровне 27%. В 49% случаях хакеры атаковали инфраструктуру, в 26% — веб-ресурсы компаний. В 30% случаях преступники украли персональные данные, в 24% — учетные данные, в 14% — платежные данные. В целом количество атак, целью которых являлась кража данных, демонстрировало рост. «Лаборатория Касперского» отмечала, что в 2018 г. количество атак вредоносных программ выросло на 29% — без учета DDoS.