В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет

«Ростелеком» получит госсубсидии на 6,9 млрд рублей

«Ростелеком» объявил о начале закупки работ по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Данный канал будет проложен от Камчатского края до Чукотского округа, обеспечив этот регион проводным магистральным интернетом.

Согласно документации, размещенной на сайте «Ростелеком», общая стоимость работ составит 6,9 млрд руб. Источником средств являются субсидии из федерального бюджета.

Почему удаленным регионам России нужен проводной магистральный интернет

Исторически ряд регионов российского Крайнего Севера и Дальнего Востока не имел магистральных волоконно-оптических каналов связи. Вместо этого в качестве магистральных каналов использовались спутниковые. Конечные потребители, как и в остальных регионах, выходили в интернет через проводные каналы или мобильный интернет, но качество такого соединения было низким, а цены - высокими.

В таких регионах отсутствовали безлимитные тарифы на проводной интернет. Мобильные операторы ввели термин «спутниковых регионов»: их абоненты при поездках в такие регионы не могли пользоваться подключенными пакетами трафика и оплачивали доступ в интернет помегабайтно.

«Ростелеком» получит 6,9 млрд руб. на прокладку подводного магистрального кабеля на Чукотку

Но постепенно магистральный интернет приходил и в такие труднодоступные регионы. В 2014 г. «Ростелеком» завершил прокладку магистрального ВОЛС до Ямало-Ненецкого автономного округа. Параллельно подводный ВОЛС был проложен до Сахалина.

В 2015 г. «Ростелеком» проложил ВОЛС от Сахалина до Магаданской области, а в 2016 г. данный канал был продлен до Камчатского края. В 2017 г. магистральный ВОЛС дошел до города Норильск. В этом году подводный ВОЛС был проложен до Курильских островов, являющихся частью Сахалинской области. Единственным регионом, не имеющим проводного магистрального канала, сейчас остается Чукотский округ.

«Цифровая экономика» и интернет на Чукотке

Решение данной задачи было заложено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». На субсидии для прокладки ВОЛС до региона из федерального бюджета в 2019-2021 гг. планировалось выделить 4,7 млрд руб.

Летом 2019 г. Минкомсвязи объявило конкурс на выделение соответствующих субсидий. При этом срок работ был продлен до 2021 г. включительно, а объем финансирования увеличен до 6,9 млрд руб. В том числе в 2019 г. должно быть выделено 230 млн руб., в 2020 г. - 500 млн руб., в 2021 г. - 4 млрд руб., в 2022 г. - 2,2 млрд руб.

Протяженность будущей линии составит 2,2 тыс. км, пропускная способность не менее 100 Гбит/с с возможностью увеличения до 8 Тбит/с. Морская часть ВОЛС должна будет включать не менее четырех оптических волокон, наземная - не менее 24.

Почему Минкомсвязи отвергло заявку «Транстелекома»

Заявки на участие в конкурсе подали две компании: «Ростелеком» и «Транстелеком». Но заявка «Транстелекома» не была принята по формальным причинам: наличие у компании задолженности перед федеральным бюджетом по налогам и сборам и отсутствие в заявке компании утвержденного технического задания на разработку проектной документации по строительству будущей ВОЛС.

В результате конкурс был признан несостоявшимся и «Ростелекому», как единственному участнику, было направлено предложение о заключении контракта. О дальнейшей судьбе субсидий не сообщалось, пресс-служба «Ростелекома» этот вопрос не стала комментировать. Но из того факта, что «Ростелеком» запустил поиск подрядчиков по строительству магистрального канала до Чукотки, можно сделать вывод, что именно «Ростелеком» станет получателем субсидий.

Минкомсвязи даст субсидии на спутниковый интернет

Вице-премьер Максим Акимов говорил, что прокладку подводного магистрального ВОЛС до Чукотского округа планируется завершить до конца 2022 г. Кроме того, есть альтернативные проекты обеспечения Чукотки проводным магистральным интернетом, в частности, прокладка ВОЛС вдоль энергомоста Магадан - Чукотка. Этот канал зайдет в ряд населенных пунктов Чукотского округа: Песчанку, Билибино и Певек. Еще один рассматриваемый вариант - ответвление от ВОЛС, которую «Мегафон» планирует проложить вдоль Северного морского пути.

Пока эти проекты не будут реализованы, для Чукотского округа планируется разработать механизмы субсидирования потребления спутникового оператора. Как ранее сообщали власти регионы, соответствующее соглашение будет подписано с Минкомсвязи: оно обеспечит предоставление операторам субсидий на закупку спутникового трафика, с помощью которых у каждого жителя округа будет возможность бесплатно потреблять 1 ГБ трафика в месяц.