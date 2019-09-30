Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи

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Глава «Вымпелкома» обратился к российским операторам связи с призывом по сокращению числа своих салонов по всей России. Точек «Билайна» может в ближайшем будущем стать меньше на 25%. Другие операторы тоже постепенно сокращают розницу: МТС к концу 2019 г. закроет 300 салонов.



Сокращение розницы

Оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») может провести масштабное сокращение сети салонов связи. По словам гендиректора компании Василя Лацанича, целесообразным будет уменьшение объемов розничной сети на 25%.

Василь Лацанич уверен, что закрытие четверти всех салонов «Билайн» позволит повысить эффективность работы оставшихся 75% сети. «Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное. Но зато с повышением эффективности», – отметил Лацанич.

Процесс сокращения числа брендированных салонов связи «Билайн» стартовал в начале 2019 г. Василь Лацанич заявил, что за первое полугодие 2019 г. их количество уменьшилось на 10%. «Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы», – добавил он.

Салоны «Билайна» начнут массово закрываться

По данным РИА «Новости», к концу первой половины 2019 г. сеть «Билайн» насчитывала приблизительно 3000 салонов.

Наследие «Евросети»

В число салонов «Билайна» входят и точки компании «Евросеть», которую «Вымпелком» и «Мегафон» поделили между собой в июле 2017 г. «Мегафону» досталась сама компания и половина ее салонов, а вторую ее половину (около 2100 точек продаж) забрал «Вымпелком». Сделка позволила «Вымпелкому» удвоить свою розничную сеть. При этом полученные им салоны связи «Евросети» перешли на работу под брендом «Билайн».

В феврале 2018 г. «Вымпелком» обнародовал предварительный размер инвестиций в ребрендинг салонов «Евросети». По подсчетам аналитиков компании, на это требовалось около 3 млрд руб.

Коллективное сокращение

Василь Лацанич призвал других операторов связи последовать примеру «Билайна» и тоже начать сокращать розничную сеть. «Мы очень ждем, чтобы наша инициатива была поддержана какими-то действиями наших конкурентов», – сказал глава «Вымпелкома».

Василь Лацанич ждет от российских операторов ответных действий по сокращению своих сетей

В то же время Лацанич дал понять, что дальнейшие закрытия салонов «Билайн» станут возможными только в случае, если остальные участники рынка («Мегафон», МТС и Tele2) будут готовы к аналогичным мерам. «Вымпелком» не станет поступаться своей долей рынка. «Сокращать будем по рынку. Если будут сокращаться конкуренты и давление будет меньше, мы будем сокращаться», – отметил Василь Лацанич.

Реакция других операторов

На 30 сентября 2019 г. ни один из трех оставшихся операторов «Большой четверки» не отреагировал на предложение гендиректора «Вымпелкома» о сокращении их сетей салонов. Между тем, МТС еще несколько лет назад взял аналогичный курс – по итогам 2016 г. сеть оператора насчитывала 6200 салонов связи, и он планировал уменьшить их число до 5700. Пока эта цель компанией не достигнута – к концу II квартала 2019 г. сеть салонов МТС состояла из более чем 5880 точек, то есть за 2,5 года их было закрыто около 300 салонов.

МТС не планирует останавливаться на этой отметке. В конце августа 2019 г. первый вице-президент оператора по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова сообщила, что компания до конца 2019 г. собирается продолжить оптимизацию собственной розничной сети путем закрытия еще 300 точек, что составляет чуть больше 5% актуального их количества. О планах МТС по сокращению розницы в 2020 г. информации нет.

Схожая ситуация складывается и в сети «Мегафона». К концу 2016 г. у оператора было 4500 салонов (из них 2500 по франшизе), а в период с января по март 2017 г. он закрыл примерно 400 точек, по данным «Ведомостей». Это стало следствием обещания бывшего гендиректора компании Сергея Солдатенкова в течение трех-пяти лет сократить розничную сеть на 25–40% до 2500–3000 салонов. Свое обещание он дал летом 2016 г. на встрече с аналитиками, однако по итогам II квартала число салонов «Мегафона» по-прежнему превышало 4000. Пост главы «Мегафона» Сергей Солтаденков покинул в октябре 2018 г.