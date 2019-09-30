Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure

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Партнерство «Делимобиля» с Bright Box и Microsoft

«Делимобиль» — действующий в России сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринга) — начнет использовать в своих машинах телематические устройства Remoto международной компании со штаб-квартирой в Швейцарии Bright Box. Это оборудование призвано собирать данные о стиле вождения конкретных пользователей сервиса, благодаря чему «Делимобиль» будет персонифицировать работу с ними — поощряя более низкими ценами, либо применяя различные санкции вплоть до отказа в обслуживании.

Подобная аналитика, закладываемая в программу лояльности для стимулирования аккуратной езды, именуется скорингом. Технологическим партнером проекта «Делимобиля» заявлен Microsoft, в чьем облаке Azure компания Bright Box традиционно хранит и обрабатывает собираемые с ее устройств телематические данные.

Bright Box располагает собственной системой интеллектуального анализа собираемой информации. Однако в рассматриваемом проекте «Делимобиль» ограничится только установкой устройств зарубежного партнера. Алгоритмы оценки параметров вождения и предсказания вероятности аварийных ситуаций у российского каршерингового сервиса свои.

Как можно было заключить со слов гендиректора «Делимобиля» Мухит Сейдахметов, скоринг не является чем-то принципиально новым для его компании, считающей себя крупнейшим каршерингом России. «Если вы хороший безопасный водитель, то для вас сервис будет дешевле, — говорит он. — Это важная переменная в нашей модели юридического ценообразования. И многие наши клиенты уже увидели, что у разных клиентов разные цены на одни и те же автомобили. И это произошло в том числе в рамках нашей программы по внедрению скоринга в цены».

Каршеринг «Делимобиль» станет использовать телематику Bright Box и облако Microsoft Azure

Опыт запуска «Делимобилем» летом 2019 г. системы автоматической блокировки водителей, грубо нарушающих скоростной режим и агрессивно управляющих транспортным средством, показал, что после окончания блокировки через 24 часа такие пользователей меняют стиль езды на более безопасный, говорится в сообщении компании.

Актуальность скоринга

По мнению директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России Дмитрия Марченко, в любой бизнес-модели совместного владения автомобилем скоринг является центром, так как позволяет решать проблемы безопасности, экономичности (от стиля вождения зависит расход топлива), и лояльности — удовлетворенность следующего клиента качеством автомобиля зависит от предыдущего клиента.

В том, что скоринг выступает кличевым элементом развития каршеринга, уверен и системный архитектор Bright Box Кирилл Кульченков, склонный проводить параллели с финансовым сектором. «Когда вы придете в банк и попросите кредит, банк в первую очередь посмотрит на историю ваших покупок и предыдущих кредитов и только после этого станет принимать решение, — отмечает он. — Аналогично и каршеринг: когда вы приходите за машиной, сервис будет смотреть на историю ваших поездок и штрафов, на ваш возраст, стаж вождения, в некоторых ситуациях на ваш пол».

С точки зрения Кульченкова, главной задачей скоринга в каршеринге является определение вероятности попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП, аварию) конкретного водителя. Помимо вопросов безопасности это также касается аспектов экономии на страховании автомобиля. «Потому что страховая компания, если вы ей принесете проскоренные данные о своих пользователях, даст вам скидку», — заверяет он.

Также Кульченков отмечает, что в каршеренге скоринг автомобиля (часто купленного в кредит) — это прямой способ генерации прибыли. «Очень важно максимизировать эффективность использования автомобиля и минимизировать время простоя, — говорит он. — А в случае с ДТП оператор каршеринга теряет деньги не только на ремонте и покупке запчастей, но и фактически платит за простой. Скоринг может предиктивно определять виновников ДТП и, даже не отстраняя их от сервиса, говорить им, где они ошибаются, где водят небезопасно, и как им обезопасить свое вождение».

В этой связи Кульченков приводит данные совместного исследования его компании с Microsoft. Оно показало, что 32% виновников ДТП — это всего 4% аудитории. «Условно, если что-то сделать с этими 4% пользователей (я не говорю об отстранении; возможно подойдет дополнительное страхование), можно сэкономить на 32% (на трети) ДТП», — рассуждает Кульченков.

Об эффективности использования облака

По заверению Кульченков, телематическая платформа идеально вписывается в концепцию облака. «Microsoft Azyre — это очень надежная и безопасная платформа, возможности которой практически безграничны, — отмечает он. — Мы никогда не переживаем о стабильности работы нашей системы даже в моменты самых пиковых нагрузок. Также Microsoft доступен по всему миру, что очень важно для Bright Box, потому что мы работаем в 17 странах с крупнейшими автомобильными компаниями. Также хотелось бы отметить безопасность решения. Если вашу машину удаленно откроет какой-либо пользователь не из вашей системы, это будет крайне неприятно».

Несколько фактов о «Делимобиле»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Каршеринг Руссия» (использует бренд «Делимобиль») было зарегистрировано в Москве 1 апреля 2015 г. Основныи соучредителем компании выступает фонд «секьюритизации» «МК импэкт финанс» (Люксембург) с долей в 66,9%. Еще одному аналогичному люксембургскому фонду — «Микро фонду» — принадлежит доля в 10%. Среди остальных соучредителей — Артем Сергеев с долей в 16%, Артур Меликян (7%) и Станислав Грошов (0,1%).

Организация успела сменить четырех гендиректоров; Мухит Сейдахметов выступает ее пятым по счету руководителем.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. баланс компании вырос более чем в 10 раз, составив 6 млрд руб. Ее выручка увеличилась на 141% до 1,6 млрд руб. Чистый убыток компании за указанный период — 258,7 млн руб.

По собственной информации «Делимобиля», в России этот сервис сейчас работает в одиннадцати городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.