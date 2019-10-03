«Убийство» Windows 7 отменяется. Microsoft продлила ей жизнь для всех бизнес-пользователей

ESU для любого бизнеса

Microsoft внесла изменения в условия предоставления обновлений для операционной системы Windows 7. Теперь представители малого и среднего бизнеса смогут получить доступ к апдейтам по истечении срока расширенной поддержки ОС наравне с обладателями корпоративных лицензий, сообщает ресурс ZDNet.

Благодаря этому клиенты корпорации, по-прежнему не решающиеся перейти на актуальную версию ОС, Windows 10, в рамках сервиса Extended Security Update (ESU) смогут поддерживать свою Windows 7 в актуальном состоянии до января 2023 г. Подписка на сервис начнет продаваться с 1 декабря 2019 г.

Переход на новую модель распространения патчей для Windows 7 Microsoft анонсировала в сентябре 2018 г. Первоначально было объявлено, что апдейты в рамках программы будут рассылаться только владельцам корпоративных лицензий на Windows 7 редакций Enterprise и Pro.

Представители сегмента SMB наравне с крупным бизнесом получат возможность обновлять Windows 7 после истечения срока расширенной поддержки ОС

Также сообщалось, что ESU будут предоставляться клиенту на платной основе с ежегодным увеличением стоимости услуги, причем платить придется за каждое устройство с Windows 7 в отдельности. В феврале 2019 г. Microsoft раскрыла стоимость подписки на ESU: для владельцев редакции Enterprise она составила $175 ($25 в 2020 г., $50 в 2021 г. и $100 в 2022 г.), пользователям Windows 7 Pro придется заплатить $350 ($50, $100 и $200 соответственно).

Кто получит обновления бесплатно

В октябре 2019 г. Microsoft объявила о коммерческом запуске облачного сервиса «Виртуальный рабочий стол Windows» (WVD, Windows Virtual Desktop), который обеспечивает полноценный доступ ко всем возможностям Windows, в том числе и «семерки», через облачную платформу Microsoft Azure. Корпорация пообещала, что при работе в сервисе доступ к виртуализированным рабочим столам Windows 7 будет обеспечиваться бесплатными обновлениями безопасности вплоть до января 2023 г.

Кроме того, в сентябре 2019 г. стало известно о том, что срок бесплатной поддержки Windows 7 для избирательных машин, которые используются в США и других странах, будет продлен до конца 2020 г. из соображений кибербезопасности. Это связано с невозможностью оперативно перевести эти машины на более современную версию Windows, чтобы уложиться к выборам президента США.

Прекращение поддержки Windows 7

О том, что Microsoft намерена прекратить какую-либо поддержку Windows 7 в начале 2020 г., компания сообщила в начале 2017 г., настоятельно порекомендовав пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10.

Система перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. и сейчас находится на расширенной поддержке. При этом Windows 7 все еще достаточно популярна в мире, хотя число ее пользователей продолжает постепенно снижаться. Так, по данным сервиса сетевой статистики Netmarketshare, на конец сентября 2019 г. «семерка» по-прежнему вторая – она установлена на 28,17% ПК, подключенных к интернету. Windows 10 удерживает пальму первенства на рынке ОС с показателем 52,38%. Тройку лидеров замыкает macOS 10.14 с долей в 7,15%.

Основной период поддержки операционных систем Microsoft включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня релиза системы или двух лет после выхода следующей версии продукта.

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок осуществляются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Указанные для Windows 7 сроки прекращения поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft в отношении своих продуктов. Однако крайне популярная Windows XP, выпущенная в 2001 г., стала исключением – окончательно ее пользователи лишились поддержки лишь в 2014 г., то есть спустя 13 лет с момента релиза.