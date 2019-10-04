Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Указ Президента о покупке «Ростелекомом» Tele2

Президент России Владимир Путин подписал указ о публичном акционерном обществе «Ростелеком». Документ позволяет «Ростелекому» увеличить свою долю в сотовом операторе «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2) до 100%.

Согласно указу, «Ростелеком» проведет допэмиссию своих акций, которая по закрытой подписке будет размещена в пользу совладельца Tele2 - госбанка ВТБ. При этом по итогам допэмиссии совокупная доля государства и контролируемых им банков - ВЭБ (который уже является акционером «Ростелекома») и ВТБ должна быть не меньше 50%. А доля непосредственно государства в «Ростелекома» не должна быть ниже 33,2% акций.

В течение трех месяцев Правительство должно будет представить свои предложения по уточнению доли государства в «Ростелекоме» после указанной сделки. А в течение шести месяцев Правительство должно представить свои предложения по сохранению действующего акционерного соглашения между государством и ВЭБ относительно порядка распоряжения и голосования акциями «Ростелекома».

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Также должно быть заключено новое акционерное соглашение - между государством и ВТБ - относительно распоряжения акциями «Ростелекома». При этом в течение четырех лет с момента осуществления сделки ВТБ не сможет продавать свою долю в «Ростелекоме». Далее ВТБ сможет реализовать имеющиеся у банка акции «Ростелекома», но с преимущественным правом государства на их выкуп.

Как Tele2 стал российским и породнился с «Ростелекомом»

Напомним, российский оператор Tele2 первоначально был «дочкой» одноименной шведской компании. В 2013 г. российский Tele2 за 2,4 млрд евро был приобретен ВТБ. После чего госбанк перепродал половину акций российского Tele2 консорциуму банка «Россия» и компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сейчас Мордашову в российском Tele2 принадлежит 40% акций, банку «Россия» - 10%.

В конце 2013 г. была совершена новая сделка: «Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 об объединении их сотовых активов. В образовавшемся совместном предприятии «Ростелеком» получил 45% акций, акционеры российского Tele2 - 55%.

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В начале 2019 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о намерении увеличить долю в Tele2 до 100%.

Расчеты с акционерами Tele2 планировалось проводить как в денежной форме, так и путем обмена их долей на акции «Ростелеком». Позднее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что госбанк получит за свою долю в Tele2 17% акций «Ростелекома» - то есть расчеты с ВТБ будут происходить в виде акций «Ростелекома».

Доля 17% укладывается в значение 33,2% акций «Ростелекома», которые, согласно указу Владимира Путина, должны будут принадлежать государству напрямую после завершения сделки.

Сейчас государство владеет 48,7% голосующих акций «Ростелекома» напрямую, еще 4,3% акций компании принадлежат ВЭБ. Кроме того, «дочка» «Ростелекома» «Мобител» владеет 10,5% квазиказначейских акций своей материнской компании.

По итогам 2018 г. выручка объединенной компании «Ростелеком» и Tele2 составит 460 млрд руб. Это будет крупнейшая в России телекоммуникационная компания по данному показателю.