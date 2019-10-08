Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут

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Adobe банит всех венесуэльцев без разбора

Американский разработчик программного обеспечения Adobe деактивирует все учетные записи пользователей из Венесуэлы из-за санкций США. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте и в твиттере компании. Кроме того, все затронутые новыми ограничениями пользователи в ближайшее время получат электронное письмо с уведомлением о блокировке аккаунта.

Adobe советует своим венесуэльским клиентам до 28 октября 2019 г. загрузить принадлежащие им файлы, хранящиеся в облаке компании (Creative Cloud, Lightroom, Document Cloud и Adobe Spark). После этой даты доступ к ним будет утрачен на неопределенный срок. Таким образом, венесуэльцы не смогут воспользоваться ни платными, ни даже бесплатными сервисами Adobe.

Не менее печально то, что, по словам представителей компании, клиенты не смогут претендовать на возврат средств за совершенные ранее покупки и активные подписки на сервисы.

Служба поддержки Adobe поясняет, что сервисы компании будут недоступны пользователям, у которых в настройках учетной записи в качестве страны проживания указана Венесуэла

C 2011 г. Adobe предоставляет клиентам доступ к своим продуктам по подписке. Одним из наиболее востребованных SaaS-решений компании является Creative Cloud, включающий популярные графические редакторы Photoshop и Illustrator, программу для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro, редактор PDF-документов Acrobat Pro, программу для компьютерной верстки InDesign и многие другие.

Указ Трампа

Свое решение сотфверная корпорация обосновывает требованиями указа №13884, который был подписан президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в августе 2019 г. Он предусматривает блокировку собственности Венесуэлы в американской юрисдикции, а также запрещает компаниям из США вести дела с венесуэльскими частными компаниями, правительственными организациями, НКО и даже физическими лицами.

В разговоре с журналистами издания The Verge представитель Adobe пояснил, что сейчас компания занимается оценкой действующих соглашений с партнерами и клиентами на соответствие положениям указа Трампа. От лица компании он также принес свои извинения за доставленные неудобства и пообещал тщательно следить за развитием ситуации.

Техгиганты и американские санкции

В США также действует запрет на любые бизнес-операции не только с представителями Венесуэлы, но и некоторых других стран, отношения с которыми у американских властей не заладились. В их числе Иран, КНДР и Сирия.

Далеко не все американские компании беспрекословно выполняют распоряжение Трампа, однако технологические гиганты, в частности Apple, Google, Paypal, Microsoft, как правило, придерживаются буквы закона. К примеру, сравнительно недавно приобретенный Microsoft хостинг-сервис Github в июле 2019 г. начал блокировать аккаунты разработчиков из стран и регионов, на которые распространяются санкции США, в том числе из Крыма.

Как ИТ-компании из США реализовывали санкции в России

В марте 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама (Barack Obama) издал три указа под номерами №13660, 13661 и 13662, в соответствии с которыми американцам запрещалось участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц, в число которых вошли в том числе банки, предприятия ТЭК и оборонной промышленности, определил Минфин США.

Руководствуясь распоряжением Обамы, всемирно известный разработчик Linux для корпоративного сектора Red Hat в мае 2014 г. заблокировал учетную запись провайдера «Искрателеком», обслуживавшего клиентов на востоке Москвы, в Санкт-Петербурге, Щербинке, Одинцово и в Люберцах под брендом Seven Sky. В июле 2014 г. Red Hat потребовал от своих российских партнеров приостановить проекты в 20 компаниях, попавших в санкционные списки.

В августе 2014 г. примеру Red Hat последовал Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования. Штаб-квартира компании разослала своим российским партнерам письмо, в котором запретила им поставлять и обслуживать свои продукты ряду отечественных компаний.

Не осталась в стороне и Microsoft: два официальных дистрибьютора корпорации в России, компании Merlion и RRC, ужесточили условия продажи ПО Microsoft более чем 200 корпоративным клиентам из России. Однако российские государственные организации быстро адаптировались к новым условиям и начали приобретать ПО в обход санкций, через сторонние фирмы. Закупки осуществлялись как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за к 2017 г. таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей стоимостью 60 млн руб.