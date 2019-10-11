Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС

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Bakcell приценивается к «МТС-Украина»

Азербайджанский сотовый оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ходатайство о приобретении украинского оператора «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone), владельцем которого является российская компания «Мобильные телесистемы» (МТС). Об этом сообщило украинское издание «Лига.нет» со ссылкой на представителя АМКУ Марию Процишен.

Пресс-служба МТС от комментариев отказалась. Летом 2019 г. «Лига.нет» уже сообщала об интересе к украинской «дочки» МТС со стороны другого азербайджанского сотового оператора – Azercell. Но Azercell тогда эту информацию опроверг.

Как украинская МТС перешла под бренд Vodafone

МТС пришла на украинский рынок в 2003 г., приобретя сотового оператора UMC. Позднее оператор перешел под бренд МТС и был переименован в «МТС – Украина». В 2015 г. после ухудшения российско-украинских отношений МТС договорилась с британским Vodafone об использовании ее украинской «дочкой» данного бренда. Сама украинская компания была переименована в «ВФ Украина».

С 2015 г. «дочка» МТС на Украине работает под брендом Vodafone

Bakcell в 1990-х годах стал первым сотовым оператором Азербайджана. Компания работала в аналоговом стандарте TACS, являвшимся разновидностью стандарта AMPS. Позднее Bakcell перешел на стандарт GSM, а также запустил сети третьего и четвертого поколения сотовой связи (3G и 4G). Сейчас Bakcell является вторым по величине, после Azercell, сотовым оператором Азербайджана.

Bakcell был создан азербайджанским правительством и израильской компанией GTIB. В 2004 г. GTIB приобрел долю азербайджанского правительства. Актуальных данных о владельцах Bakcell в открытых источниках нет.

Кто может стоять за интересом азербайджанских инвесторов к украинской «дочки» МТС

Украинская «дочка» МТС обслуживает 19,7 млн абонентов. У Bakcell, согласно последним опубликованным данным, в пять с половиной раз меньше пользователей - 3,4 млн.

Лидером украинского сотового рынка является «Киевстар», которым вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. «Киевстар» в числе прочего обладает более, чем половиной частотного ресурса в диапазоне 900 МГц, который используется для сетей второго поколения стандарта GSM и сетей четвертого поколения стандарта LTE.

Украинская «дочка» МТС занимает второе место на своем рынке по числу абонентов. На третьем месте компания Lifecell (бывшая «Астелит»), которая принадлежит турецкому Turkcell.

Аналитик украинского телекоммуникационного рынка Роман Химич отмечает, что за интересом азербайджанских компаний к украинской «дочке» МТС может стоять Turkcell. У Азербайджана с Турцией исторически хорошие связи. При этом Turkcell мог бы быть заинтересован в покупке украинской «дочки» МТС через третьих лиц, чтобы избежать проблем с регулирующими органами Украины, которым может не понравиться концентрация двух из трех основных сотовых операторов в одних руках.

Отметим, что в совет директоров Bakcell входит бывший вице-президент Turkcell Илтер Терзиоглу (Илтер Терзиоглу). Пресс-служба Bakcell к моменту публикации этого материала не смогла ответить на запрос CNews относительно данной сделки.