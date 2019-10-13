Власти начали распределять 260 миллиардов на поддержку цифровых технологий
РВК отбирает компании-лидеры в области «сквозных» цифровых технологий
«Российская венчурная компания» (РВК) начала конкурсный отбор программ лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» цифровых технологий (СЦТ). Поддержка проектов будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
Претендовать на поддержку программ ЛИЦ могут российские научные и образовательные организации с опытом НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по направлениям развития СЦТ, а на поддержку проектов компаний-лидеров – российские компании, имеющие опыт коммерциализации цифровых решений, высокий инновационный потенциал и лидирующие позиции на рынке.
Срок реализации проектов составляет до трех лет. Максимальный размер гранта для программа ЛИЦ составит 300 млн руб., для проектов компаний-лидеров – 250 млн руб. При этом в обоих случаях обязательно софинансирование из внебюджетных источников в размере не менее 50% от размера грантов.
Прием заявок продлится до 25 ноября 2019 г. Пресс-служба РВК уточнила, что в 2019 г. федеральный бюджет предусматривает расходы на указанные цели в размере 5,1 млрд руб., в том числе 2,1 млрд руб. на поддержку программ ЛИЦ, 3 млрд руб. – на поддержку компаний-лидеров.
Сколько будет потрачено на поддержку цифровых технологий в России
Общий размер расходов федерального проекта «Цифровые технологии» составляет 259 млрд руб., из которых 89 млрд руб. должен будет выделить федеральный бюджет, 169,6 млрд руб.– внебюджетные источники. В том числе в 2019 г. расходы должны составить 41,6 млрд руб., в 2020 г. - 77,2 млрд руб., в 2021 г. – 139 млрд руб.
В разрезе задач наиболее дорогостоящей станет поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Эта задача потребует затрат в размере 214,8 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 155,3 млрд руб., федеральный бюджет – 60 млрд руб.
|Задача
|Общий размер расходов за 2018-20 гг, млн руб
|Общий размер расходов из федерального бюджета, млн руб
|Общий размер расходов из внебюджетных источников, млн руб
|Общий размер расходов за 2018 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2019 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2020 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2021 г, млн руб
|1
|Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий
|214 818
|59 544
|155 274
|0
|31 010
|66 460
|117 348
|2
|Поддержка российских компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей эконоимки из социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок
|25 034
|11 034
|14 000
|0
|6 014
|5 476
|13 544
|3
|Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий, включая заделов и потребностей в разрезе применения "сквозных" цифровых технологий в области цифровой экономики
|17 510
|17 510
|0
|0
|4 346
|4 990
|8 174
|4
|Формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения
|1 281
|941
|340
|505
|293
|236
|247
Источник: CNews Analytics
Поддержка российских компаний – лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок обойдется в 25 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 14 млрд руб., федеральный бюджет – 11 млрд руб.
Решение задачи разработки и реализации дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения «сквозных» цифровых технологий в области цифровой экономики, обойдется федеральному бюджету в 17,% млрд руб. Еще 1,28 млрд руб. (большей частью из федерального бюджета) будет потрачено на формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.
Наиболее дорогостоящие задачи по поддержке разработчиков цифровых технологий
В разрезе задач наиболее дорогостоящей является рассмотрение кредитных соглашений и принятие решений по предоставлению субсидий. На нее будет выделено 137,3 млрд руб., большую часть данной суммы – 124,8 млрд руб. – предоставят внебюджетные источники. Федеральный бюджет выделит на эту задачу лишь 12,5 млрд руб.
35,8 млрд руб. будет выделено на рассмотрение и поддержку проектов, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей экономики и социальной сфере. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 20,4 млрд руб., внебюджетные источники – 15,4 млрд руб.
|Мероприятие
|Курирующий ФОИВ
|Исполнитель
|Общий размер расходов за 2018-2020 гг, млн руб
|Общий размер расходов из федерального бюджета, млн руб
|Общий размер расходов из внебюджетных источников , млн руб
|Общий размер расходов за 2018 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2019 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2020 г, млн руб
|Общий размер расходов за 2021 г, млн руб
|1
|Рассмотрение кредитных соглашений и принятие решений по предоставлению субсидий
|Минкомсвязи
|"Аналитический центр при Правительстве РФ", ВЭБ.РФ, "Росатом", "Ростех", АНО "Цифровая экономика", заинтересованные организации
|137 318
|12 494
|124 824
|0
|18 810
|40 260
|78 248
|2
|Рассмотрение и поддержка проектов, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
|Минкомсвязи
|Организации, отобранные по конкурсу; "Аналитический центр при Правительстве РФ", АНО "Цифровая экономика", ВЭБ.РФ, институты развития
|35 760
|20 380
|15 380
|0
|5 000
|12 000
|18 760
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
35,1 млрд руб. будут направлены на поддержку региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, основанных на базе «сквозных» цифровых технологий. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 20 млрд руб., внебюджетные источники – 15 млрд руб.
Поддержка компаний – лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий обойдется в 25 млрд руб., из которых 11 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 14 млрд руб. – внебюджетные источники.
Выполнение программ деятельности лидирующих инновационных центров по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, в том числе в интересах российских компаний-лидеров цифровой экономики обойдется федеральному бюджету в 10,9 млрд руб.
6 млрд руб. федеральный бюджет выделит на осуществление грантовой поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий. Аналогичную сумму федеральный бюджет выделит на реализацию комплекса мер по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского ПО и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.
Анализ лучших мировых практик формирования комплексной системы финансирования проектов развития цифровой экономики, а также организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение отборов и мониторинга реализации проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы потребует от федерального бюджета 600 млн руб. Еще 500 млн руб. потребуются на реализацию пилотных проектов и осуществление их грантовой поддержки.
Также 340 млн руб. федеральный бюджет выделит на обучение руководителей и сотрудников государственных корпораций и компаний с госучастием по программам управления разработкой и использованием «сквозных» цифровых технологий в целях выявления конкурентоспособности бизнеса, включая вопросы преимуществ использования цифровых технологий в бизнесе, необходимых организационных преобразования и их последствий, актуальных технологических тенденций, действующих мер государственной поддержки и иных вопросов развития цифровой экономики на уровне организаций.
Куратором указанных мероприятий станет Минкомсвязи. В некоторых случаях будут участвовать Минпромторг и Управление делами Президента. Исполнителями проекта станут госкорпорации «ВЭБ.РФ», «Росатом» и «Ростех», Фонд содействию малых форм предприятий в научно-технологической сфере, АНО «Цифровая экономика», АНО «Аналитический центр при Правительстве» и институты развития.