В России настал «рынок Шредингера»: Аналитики спорят, растут продажи смартфонов или падают

«Связной» и «М.Видео-Эльдорадо» сходятся во мнении, что по итогам первых девяти месяцев 2019 г. российский рынок смартфонов показал годовой рост как в штуках, так и в деньгах. Относительно III квартала нет единого мнения — МТС считает, что на рынке спад, а «М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост.



Состояние рынка

За первые девять месяцев 2019 г. в России было продано 19,4 млн смартфонов, что на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость устройств составила 318 млрд руб., показав годовой рост на 8%. Такие данные предоставил ритейлер электроники «Связной».

Объединенная сеть «М.Видео-Эльдорадо» сообщила несколько иные цифры. Количество смартфонов, проданных за первые девять месяцев 2019 г., компания оценивает в 22 млн, а их стоимость — в 350 млрд руб. Годовой рост в штуках оценивается в 4%, в деньгах — в 11%.

Спад в III квартале

Одновременно сотовый оператор МТС поделился данными за III квартал 2019 г., сообщает «Коммерсант». По итогам этого периода компания зафиксировала спад продаж смартфонов в штуках на 1,6% и рост в деньгах всего на 3,4%. Отрицательную динамику оператор объясняет увеличением среднего срока службы смартфона — раньше он составлял два года, сейчас приближается к трем. МТС связывает это с тем, что потребители чаще берут дорогие смартфоны в долгие кредиты.

«М.Видео-Эльдорадо» приводит другие данные за III квартал. Количество смартфонов, проданных в этот период, ритейлер оценивает в 8,4 млн, а их стоимость — в 135 млрд руб. При этом первый показатель продемонстрировал годовой рост на 2-3%, а второй — на 9%. Компания объясняет рост продаж началом учебного года и популярностью новых iPhone.

На момент публикации данного материала МТС и «М.Видео-Эльдорадо» не ответили на вопрос CNews, чем может быть вызвано расхождение в оценке рынка.

Популярные смартфоны

За первые девять месяцев 2019 г. средняя цена на смартфон в России показала рост на 6% и достигла 16,3 тыс. руб., сообщает «Связной». Самый активный рост был отмечен в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. руб. На этот сегмент приходится 15% всех продаж.

«М.Видео-Эльдорадо» определяет среднюю цену смартфона на рынке на уровне 16 тыс. руб. и отмечает, что спрос на флагманы растет быстрее, чем на более дешевые устройства. В ценовой категории от 50 тыс. руб. наибольшим спросом пользуются iPhone XR и XS, а также Samsung S10 и S10 Plus.

Ритейлеры по-разному оценивают состояние российского рынка смартфонов за последний квартал

Также «М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж смартфонов стоимостью от 50 тыс. руб.: в штуках они выросли более чем на 25%, в деньгах — на 30%. В денежном выражении доля таких смартфонов на рынке достигла 25%, что является рекордом, а в штуках она находится на уровне 6%.

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о высоком спросе на iPhone 11 — после его поступления в продажу 20 сентября спрос был в четыре раза выше, чем на iPhone XS. Примерно 60% заказчиков выбрали iPhone 11 Pro. По итогам первой недели спрос был в два раза больше, чем на прошлогодние iPhone.

В общей сложности на флагманы и модели ценовой категории от 10 до 20 тыс. руб. приходится около трети продаж в штуках и деньгах, сообщает «М.Видео-Эльдорадо». По данным компании за III квартал, в пятерку самых популярных смартфонов вошли Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Лидеры рынка

В течение указанного периода на российском рынке смартфонов лидировал то южнокорейский производитель Samsung, то китайский бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, сообщает «Связной». По итогам всех девяти месяцев лидером оказался Samsung, а Honor и Apple заняли второе и третье места соответственно. Если говорить не о количестве проданных устройств, а об их стоимости, то лидером рынка является Apple.

Китайские производители смогли нарастить долю рынка до 48% — год назад она составляла 38,6%. Такая динамика стала следствием экспансии китайских брендов в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. руб. в I квартале. До этого в данном ценовом сегменте выделялись российский и другие международные бренды. Наибольшим спросом у потребителя пользуются китайские бренды Honor, Huawei и Xiaomi — их доля в продажах китайских смартфонов составляет 90%.

«М.Видео-Эльдорадо» также называет лидером рынка компанию Samsung и оценивает ее долю в 30%. На второе место ритейлер поместил бренд Honor, отметив, что вместе с брендом Huawei он занимает треть рынка. На третьем месте находится Apple. При этом совокупная доля пяти лидеров — Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi — уже преодолела порог в 80% в штуках и 90% в деньгах, сообщает ритейлер. Суммарную долю китайских брендов Honor, Huawei и Xiaomi он оценивает в 45% в штуках и 35% в деньгах.

Основные тенденции

По словам Давида Борзилова, вице-президента по продажам компании «Связной», в 2019 г. сохраняется тенденция увеличения диагонали экрана смартфона. Среднегодовой рост диагонали на протяжении последних лет он оценивает в 0,2 дюйма. В 2018 г. спросом пользовались смартфоны с экранами 5,5 и 5,7 дюймов. В 2019 г. у всех флагманских моделей диагональ экрана составляет 6,1 дюйма и более.

Экраны становятся больше в том числе в средней и нижней ценовой категориях, где стандартная диагональ составляет 5,5 и 5 дюймов соответственно. Производители увеличивают дисплеи за счет удлинения корпуса смартфона и уменьшения рамок вокруг экрана. Ширина устройств не увеличивается, поскольку для удобного использования она должна составлять 72-74 мм. Среди других трендов 2019 г. Борзилов называет распространение на рынке смартфонов с каплевидным вырезом под камеру и с отверстием в экране. Кроме того, появились устройства с выдвижной камерой.

Руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка отметил, что россияне предпочитают более производительные, технически совершенные модели, которыми смогут пользоваться два-три года. Продажи флагманов растут благодаря программам рассрочки и обмена старых устройств на новые.

«М.Видео-Эльдорадо» также отмечает, что на рынке распространяются новые технологии, включая большие экраны. Доля смартфонов с поддержкой 4G составляет 93% в штуках, около 90% устройств рассчитаны на две SIM-карты, и более 75% смартфонов имеют диагональ экрана от 5 дюймов и выше.