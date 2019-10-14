Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов

В рамках нацпрогарммы «Цифровая экономика» утверждены семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Общий объем затрат на их реализацию в период до 2024 г. составит 851,6 млрд руб., из которых 232,3 млрд руб. выделит федеральный бюджет.

Дорожные карты для прорывных технологий

Минкомсвязи опубликовало семь дорожных карт по развитию прорывных сквозных технологий. Документы были подготовлены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Изначально планировалась подготовка большего числа дорожных документов — девяти. Весной госкорпорация «Росатом» провела конкурсы на разработку данных документов. В большинстве случаев победители согласились разрабатывать документы за символические суммы. Исключением стала дорожная карта «Новые производственные технологии», которую Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработал за 5 млн руб.

В конце мая 2019 г. президиум наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» решил отказаться от дальнейших работ по двум дорожным картам: «Промышленный интернет» и «Большие данные». Обе были разработаны «дочкой» госкорпорации «Ростех» — «Национальным центром информатизации» (НЦИ). Вместе с «Росатомом», «Ростех» организует центр компетенции по федеральному проекту «Цифровые технологии».

Общий объем затрат

Все утвержденные дорожные карты предполагают перечень мероприятий сроком до 2024 г. При этом каждая дорожная карта содержит перечень субтехнологий, оценку объема соответствующих рынков в России и в мире, прогноз развития данных рынков до 2024 г. и прогноз развития технологических параметров.

Затраты на развитие сквозных прорывных технологий в 2019-2024 годах







Финансирование из бюджета, млрд руб. Финансирование из внебюджетных источников, млрд руб. Общий объем финансирования, млрд руб. Нейротехнологии и искуственный интеллект 56,7 334,9 391,6 Технологии дополненной и вирутальной реальности 28,2 38,1 66,3 Квантовые технологии 26,4 6,3 32,7 Новые производственные технологии 33,1 46,8 79,9 Компоненты роботехники и сенсорика 28,8 73,8 102,6 Системы распределенного реестра 23,1 50,2 73,3 Технологии беспроводной связи 36 69,2 105,2 Общий объем финансирования по всем ДК 232,3 619,3 851,6

По подсчетам CNews, общий объем затрат на реализацию мероприятий, заложенных в семи дорожных картах, составит 851,6 млрд руб. за период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 232,3 млрд руб., внебюджетные источники — 619,3 млрд руб.

Затраты на конкретные карты

Дорожная карта «Нейротехнологии и искусственные интеллект» была разработана Сбербанком. Она предусматривает наиболее значительный объем затрат — 391,6 млрд руб. Из этой суммы 56,7 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 334,9 млрд руб. — внебюджетные источники.

Второй по размерам затрат является дорожная карта «Технологии беспроводной связи». В документе заложено финансирование в размере 105,2 млрд руб., из которых 36 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 69,2 млрд руб. — внебюджетные источники. Разработчиком документа является НЦИ.

Третья по величине предполагаемых затрат дорожная карта — «Компоненты роботехники и сенсорики», разработанная университетом «Иннополис». Документ предполагает затраты в размере 102,6 млрд руб., из которых 28,8 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 73,8 млрд руб. — внебюджетные источники.

Дорожная карта «Новые производственные технологии» предполагает затраты в размере 79,9 млрд руб. В том числе федеральный бюджет выделит 33,1 млрд руб., внебюджетные источники — 46,8 млрд руб.

Дорожная карта «Системы распределенного реестра» (охватывает, в том числе, технологию блокчейн) потребует финансирования в размере 73,3 млрд руб. Из этой суммы 23,1 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 50,2 млрд руб. — внебюджетные источники. Документ был разработан Новосибирским институтом программных систем.

Дорожная карта «Технологии дополненной и виртуальной реальности» (AR/VR) предполагает затраты в размере 66,3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 28,2 млрд руб., внебюджетные источники — 38,1 млрд руб. Документ был разработан Дальневосточным федеральным университетом.

Наконец, дорожная карта «Квантовые технологии» предполагает затраты в размере 32,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 26,4 млрд руб., внебюджетные источники — 6,3 млрд руб. Разработчиком документа является национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Кто поможет реализовывать дорожные карты

В рамках реализации мероприятий дорожных карт «Российская венчурная компания» (РВК) осуществит поддержку исследовательских программ по сквозным цифровым технологиям, реализуемых лидирующими исследовательскими центрами (ЛИЦ), и поддержку российских компаний-лидеров.

Фонд «Сколково» окажет поддержку проектам по цифровому преобразованию приоритетных отраслей. Российский фонд развития информационных технологий обеспечит поддержку региональных проектов внедрения сквозных цифровых технологий.

Реестр банков обеспечит субсидирование процентной ставки кредитным организациям. Фонд поддержки малых предприятий окажет поддержку малым предприятиям. А Минпромторг обеспечит поддержку промышленных разработок.