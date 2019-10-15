Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей

В Ингушетии выявлено незаконное подключение криптофермы к электросети потреблявшее электричество на уровне очень крупной больницы региона. Владельцев ожидают крупные финансовые потери – им будет выставлен счет за электричество, рассчитанный по максимальному тарифу. Также летом 2019 г. в Ингушетии другими майнерами было украдено электричество на 130 млн руб.



Незаконный майнинг

В Ингушетии обнаружена незаконная криптоферма, потреблявшая столько же энергии, сколько республиканская клиническая больница. По информации, опубликованной на сайте компании «Россети Северный Кавказ», подключение фермы для майнинга к электросетям было осуществлено в обход прибора учета (то есть мимо счетчика), и ее владельцы не оплачивали потраченные киловатт-часы.

Незаконное подключение было выявлено в зоне функционирования «Ингушэнерго», филиала «Россетей», в городе Сунжа. По предварительной оценке специалистов, предприимчивые майнеры украли свыше 160 тыс. кВтч. При этом они не уточнили, как долго существовало незаконное подключение. Сотрудники «Россетей» подчеркнули, что схожий объем электроэнергии в течение двух недель потребляет весь Джейрахский район Ингушетии, а упомянутой больнице 160 тыс. кВтч хватит на целый месяц. С учетом самого высокого тарифа на электроэнергию в республике, актуальному на второе полугодие 2019 г. (4,27 руб. за кВтч), сумма ущерба превысила 680 тыс. руб.

Не в первый раз

Случай с криптофермой в Сунже – не первый в практике компании «Россети Северный Кавказ». Более того, он не первый непосредственно в Ингушетии и, вероятно, не самый громкий. К примеру, в августе 2019 г. компания выявила несанкционированное подключение майнинг-фермы к электросетям неподалеку от сельского поселения Плиево – ущерб, нанесенный владельцами оборудования, составил 130 млн руб.

Для максимизации прибыли с майнинга криптошахтеры готовы воровать электричество

Ряд случаев неучтенного потребления электричества майнинг-фермами были выявлены в Дагестане. По данным «Россетей», все это стало результатом участившихся проверок, которые в свою очередь были спровоцированы постоянными жалобами жителей Северного Кавказа на низкое напряжение в электросетях. К слову, незаконный (да и законный тоже) майнинг вредит не только населению, но и природе – в ноябре 2018 г. CNews сообщал, что добыча криптовалюты превзошла добычу золота и ряда других металлов. На выработку $1 в биткоинах требуется 17 МДж (4,7 КВт-часов). На $1 при добыче меди и золота приходится расход в 5 МДж (1,38 КВтч). При этом биткоин пока еще в семь раз менее энергозатратен по сравнению с добычей алюминия. На него расходуется 135 МДж (37,5 КВтч) в пересчете на $1. В итоге майнинг провоцирует выброс миллионов тонн СО 2 в атмосферу.

Расследование преступления

Несанкционированное подключение к электросетям в Сунже было выявлено в ходе внеплановой проверки. При осмотре места подключения энергетиками было обнаружено специализированное оборудование, предназначенное для майнинга криптовалюты. Имена и фамилии владельцев фермы и точное их количество не раскрывается.

В отношении уличенных в краже электричества лиц был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии, после чего вся информация была передана в правоохранительные органы Ингушетии. Сумма ущерба на момент публикации материала подлежала установлению, равно как и общее число людей, в той или иной степени имеющих отношение к ферме для добычи несуществующей (виртуальной) валюты.

Ожидаемое наказание

В обозримом будущем злоумышленникам будет выставлен счет, размер которого, по оценке «Россетей», в значительной степени превысит ту сумму, которую майнеры заплатили бы при подключении своей фермы через прибор учета. Согласно информации компании, итоговая сумма будет рассчитана на основе максимально возможного потребления электричества фермой при работе в круглосуточном режиме с момента проведения последней проверки.

В дополнение к счету за электричество владелец (или владельцы) фермы для майнинга получит штраф за незаконное подключение к электросетям. Его сумма на 15 октября 2019 г. известна не была – в «Россетях» отметили, что размеры штрафа предусмотрены действующим законодательством.

Другие случаи незаконного майнинга

Сэкономить на добыче криптовалюты хотят многие, особенно на фоне ее нестабильного курса, что в первую очередь характерно для биткоина – главной мировой крипты. В апреле 2019 г. CNews освещал случай, произошедший в городе Семенове Нижегородской области. Завхоз расположенной в этом городе небольшой гостиницы в течение девяти месяцев успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля даже не подозревала, что возросшие счета за электроэнергию стали следствием желания завхоза улучшить свое материальное благосостояние. Общая сумма затрат на электричество, по данным следствия, составила 500 тыс. руб.

В феврале 2018 г. ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере. В качестве объекта майнинга инженеры выбрали биткоин. Суперкомпьютер в Сарове (Нижегородская область), предназначенный для сложных расчетов, в целом подходит для осуществления вычислений, которых требует добыча криптовалют. Единственным препятствием было то, что компьютер не был подключен к интернету. Однако злоумышленники сумели решить эту проблему, подключив его к внутренней сети. Именно в этот момент об их деятельности узнал отдел безопасности, который вел мониторинг подключения к сети новых устройств.

В декабре 2017 г. сотрудники ФСБ провели обыски во «Внуково» после того, как руководство аэропорта пожаловалось на постоянные скачки напряжения. Результатом проверки стало задержание системного администратора, который построил в Московском центре управления воздушным движением ферму для майнинга криптовалюты.

В конце сентября 2017 г. выяснилось, что два сотрудника ИТ-отдела аппарата Совета министров Крыма нелегально добывали биткоины на мощностях правительственных сетей, установив там специальное ПО для майнинга. В результате оба были уволены с занимаемых ими постов. Преступники не успели добыть значительного количества криптовалюты или обменять ее на реальные деньги.