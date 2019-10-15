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«Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц

Бизнес Интернет Веб-сервисы
, Текст: Валерия Шмырова

«Яндекс» собирается проводить на «КиноПоиске» премьеру нового сериала раз в месяц. Это расписание стартует следующей весной. Конкурирующий онлайн-кинотеатр Okko еще до конца 2019 г. собирается выпустить пять сериалов.

Сериалы «Яндекса»

Со следующей весны «Яндекс» намерен ежемесячно проводить на «Кинопоиске» премьеры собственного контента. Это будут сериалы и фильмы, сообщила представитель «Яндекса» Ольга Филипук на медиа-выставке MIPCOM, которая проходит в Каннах. Ее сообщение опубликовала в Telegram журналист Ксения Болецкая, на что обратил внимание ресурс Roem.

В феврале «Ведомости» писали, что «Яндекс» намерен заняться производством собственных сериалов. Компания заказала студии «Среда» сериал о чиновниках и коррупции «Министерство», а студии Mars Media — детективный сериал «Водоворот». Бюджет каждой серии оценивался до 15 млн руб., столько же платят за съемки крупные телеканалы. В общей сложности речь шла о заказе 8−10 сериалов в 2019 г. — стоимостью, соответственно, около 1,5 млрд руб.

Показывать их компания планирует на сервисе «Кинопоиск» и виртуальных телеканалах «Яндекс.Эфира», премьеры начнутся в начале 2020 г. Напомним, в 2018 г. на «Кинопоиске» появился онлайн-кинотеатр. Преимущество сериалов, которые снимают интернет-сервисы, над телевизионными продуктами заключается в том, что они могут показывать более смелый контент.

Производством собственных сериалов занимается американская Amazon. Многие недавно запущенные проекты «Яндекса» перекликаются с проектами Amazon — это и собственное облако, и умная колонка «Яндекс.Станция», и интернет-магазин «Беру!».

Сериалы Okko

До заявления «Яндекса» на той же MIPCOM представители онлайн-кинотеатр Okko, который входит в Rambler Group, тоже поделились информацией о сериалах, которые сервис намерен представить до конца года. Впервые производством собственной медиа-продукции Okko занялся в 2019 г.

До этого было известно, что Okko заказал студии «Среда» сериал «Бендер», в основу которого положены романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Также по заказу кинотеатра создается сериал «#Dетки», посвященный подросткам, которые становятся жертвами преступности в интернете.

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«Яндекс» собирается выпускать по сериалу в месяц

Как стало известно на MIPCOM, помимо этого Okko заказал второй сезон сериала «Бар на грудь» у киностудии «МИМ», а также фантастический сериал «Digital доктор» и сатирический Russian hackers life у студии «Дикий Digital». Также на выставке была представлена кинематографическая вселенная «Выжившие», которую создает студия Look Film. В этой постапокалиптической вселенной будет происходить действие шести коротких и одного длинного сериала Okko.

Все сериалы, кроме «Бендера», Okko намерен презентовать уже в этом году. Таким образом, до конца года кинотеатр представит пять проектов, соответственно, скорость производства контента у него будет примерно в два раза выше, чем у «Яндекса», который пообещал ежемесячные премьеры. Бюджет собственных медиа-проектов Okko в 2019 г. превысил 400 млн руб.

Приоритетный актив

Напомним, в апреле CNews писал, что Сбербанк выкупит 46,5% акций Rambler Group, став вторым по значимости акционером компании. Компания A&NN Александра Мамута, основной акционер Rambler Group, лишится таким образом контрольного пакета акций — ее доля сократится до 46,5%. Еще 7% акций получит компания Era Capital Екатерины Лапшиной. Стоимость сделки со Сбербанком стороны не раскрывают, однако источники «Коммерсанта» и РБК называют сумму в 11 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр Okko также стал частью сделки, как и контракт на реконструкцию московского кинотеатра «Художественный». Okko является для Сбербанка приоритетным приобретением, поскольку у кинотеатра хорошие финансовые показатели.

Okko был выкуплен Rambler Group в 2018 г. Его выручка по итогам 2018 г. показала годовой рост на 81%, достигнув 2,5 млрд руб. Доля Okko на российском рынке онлайн-кинотеатров составляет 19%, его опережает только ivi. Руководство Rambler Group считает выпуск собственного медиа-контента частью своей стратегии.

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