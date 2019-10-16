Контракт на оценку достижений цифровой экономики подешевел. Теперь он стоит всего 200 миллионов

Тендер Минкомсвязи стоимостью 335 млн руб. на оказание услуг по оценке развития цифровой экономики в России выиграл НИУ ВШЭ, предложивший выполнить работы за 200 млн руб. Подрядчик должен будет разработать методологию статистических наблюдений для измерения параметров развития цифровой экономики.



Новая цена контракта

Конкурс на оказание услуг по оценке развития цифровой экономики в России выиграл Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), предложивший выполнить работы за 200 млн руб. при максимальной начальной стоимости контракта 335 млн руб. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок. Выполнить контракт подрядчику предстоит до 25 декабря 2020 г.

Также заявку на конкурс подал Центр бухгалтерских и консультационных услуг «Финконсалт», который был согласен выполнить работы за 74 млн руб. Но с этим участником контракт заключен не был, в качестве причины на сайте госзакупок указан «отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта».

Представители НИУ ВШЭ пояснили в беседе с ТАСС, что одной из главных задач подрядчика станет формирование системы показателей, которая всесторонне описывала бы развитие цифровой экономики. При этом уже сейчас существуют отдельные показатели, отражающие различные аспекты развития ИКТ, сегмента контента и СМИ. На новом витке развития цифровой экономики круг показателей предстоит расширить, чтобы охватить и другие отрасли, такие как промышленность, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и другие. Наряду с этим следует начать мониторить сравнительно недавние явления, такие как цифровые платформы.

НИУ ВШЭ полагает, что от качества системы статистического наблюдения зависит качество принятия управленческих решений по развитию цифровой экономики, поэтому статистика в данной сфере чрезвычайно важна.

Задачи подрядчика

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать методологию статистических наблюдений для измерения параметров развития цифровой экономики. Эту методологию ему придется опробовать в ходе пилотных статистических обследований различных организаций. Помимо этого, контракт предусматривает разработку и апробацию методологических подходов к измерению эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.

Также от исполнителя требуется провести экспертизу показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» со всеми ее федеральными проектами и рассчитать значения ключевых показателей цифровой экономики за 2018 г. и 2019 г. Помимо этого, подрядчик будет осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение работы Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2019 г. и 2020 г.

Определился победитель конкурса на выполнение работ по оценке цифровой экономики

Также исполнителем должны быть разработаны предложения по созданию системы бизнес-аналитики, с помощью которой Минкомсвязи сможет публиковать на своем сайте актуальную статистику. Этот же подрядчик должен будет создать и саму систему.

Еще ему придется разработать концепцию и предложения по регулированию использования больших данных в статистике цифровой экономики. Кроме того, в ходе пилотного проекта нужно будет рассчитать с помощью больших данных отдельные показатели цифровой экономики.

Помимо этого, договор предполагает разработку методологических подходов к измерению показателей состояния национальной безопасности России с точки зрения внедрения искусственного интеллекта. Подрядчик также должен будет оценить позиции России в международных рейтингах и индексах в сфере ИКТ за 2018 г. и разработать предложения по улучшению этих позиций.

Также в контракт входит экспертно-аналитическая поддержка взаимодействия с международными организациями, которые занимаются статистическим наблюдением и измерением параметров развития глобальной цифровой экономики.

Нацпрограмма «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.