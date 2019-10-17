Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием»

Qiwi и Банк ФК «Открытие» договорились о механизме разрешения разногласий по их совместному проекту - виртуальному банку «Точка». В таком случае ФК «Открытие» может потребовать продать ему долю партнера, а Qiwi - обязать выкупить ее долю.

Как Qiwi покупала «Рокетбанк» и банк «Точка»

Платежная система Qiwi раскрыла подробности договоренностей с банком ФК «Открытие» о судьбу двух виртуальных банковских проектов - «Рокетбанк» и «Точка». Банк «Точка» обслуживает бизнес-клиентов, тогда как «Рокетбанк» предлагает мобильное приложение для управления личными финансами. Договоренность о приобретении обоих проектов была заключена Qiwi с ФК «Открытие» летом 2017 г. Тогда ФК «Открытие» входил в состав группы «Открытие».

Но как раз в августе 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в ФК «Открытия» и решил подвергнуть банк санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Узнав о заключении прежней администрацией санируемого банка указанных сделок, Центробанк решил подвергнуть их ревизии.

Изначально предполагалось, что Qiwi купит активы указанных проектов - торговые марки и программное обеспечение (ПО) - за общую сумму 576 млн руб. В том числе за активы «Рокетбанка» планировалось заплатить 250 млн руб., за активы банка «Точка» - 323 млн руб. Последняя сумма должна была состоять из двух платежей: 235 млн руб. за торговую марку «Точка» и 88 млн руб. за ПО.

При разногласиях по виртуальному банку «Точка» ФК «Открытие» может потребовать продать ему долю партнера, а Qiwi - обязать выкупить ее долю

Сделки по продаже активов «Рокетбанка» и ПО «Точка» была завершены осенью 2017 г. В том числе клиенты «Рокетбанка» были переведены из ФК «Открытие» в Киви-банк, входящий в группу Qiwi. Кроме того, Киви-банк вместо ФК «Открытие» стал оператором программы лояльности «Рокетбанка», позволяющий клиентам банка накапливать бонусы с возможностью конвертации в рубли. В рамках передаче прав по программе лояльности задолженность ФК «Открытие» перед клиентами «Рокетбанка» на сумму 519 млн руб. были переданы Киви-банку, в обмен на что ФК «Открытие» перевел Киви-банку 367 млн руб.

Совместное предприятие Qiwi и банка ФК «Открытие»

А вот со сделкой по продаже прав на торговую марку «Точка» возникли трудности и ее было решено отменить. Вместо этого летом 2018 г. стороны договорились о создании нового юридического лица - АО «Открытие». В нем 50% плюс одну акцию получил банк ФК «Открытие», Qiwi - 40%, а оставшиеся 10% минус одна акция были отданы офшору Catalytic, представляющему менеджмент «Точки».

При этом Qiwi и ФК «Открытие» в дивидендах от «Точки» будут получать по 45%. Для решения вопросы с правами на торговую марку «Точка» банк ФК «Открытие» выдал Qiwi векселя на сумму 235 млн руб., что соответствует ранее оговоренной сумму сделки по продаже данного бренда. Затем Qiwi вернул эти векселя в обмен на передачу АО «Точка» прав на одноименный бренд.

Возможный конфликт интересов банка «Точка»

Стороны также подписали акционерное соглашение относительно управления АО «Точка». ФК «Открытие» получил в совете директоров АО «Точка» три места, по одному месту досталось Qiwi и Catalytic. Все основные вопросы (распределение дивидендов, назначение гендиректора, утверждение бюджета, стратегии и бизнес-плана) должны решаться единогласно на собрании акционеров или совета директоров компании.

В случае возникновения разногласий ФК «Открытие» сможет реализовать опцион на выкуп долей Qiwi и Catalytic в АО «Точка». Со своей стороны, Qiwi и Catalytic могут потребовать реализовать put-опцион, обязывающий ФК «Открытие» выкупить их доли в АО «Точка». Цена реализации опциона будет определяться аудиторами «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst&Young)

Также стороны обязались до 8 августа 2021 г. не продавать своих долей в Qiwi. Затем, в случае продажи одной из сторон своей доли, у другой стороны будет право преимущественного выкупа этой доли.

Кроме того, если ФК «Открытие» решит продать какому-либо стороннему покупателю свою долю в АО «Точка», то банк может потребовать от Qiwi и Catalytic продать свои долю этому же покупателя по эквивалентной цене. Со своей стороны, Qiwi и Catalytic в таком случае сами смогут потребовать от потенциального покупателя выкупить их доли по эквивалентной цене.

В момент заключения соглашения о передаче активов банка «Точка» в августе 2017 г. Киви-банк договорился с ФК «Открытие» о предоставлении ему информационных и технологических сервисов. Соглашение действовало до 1 февраля 2019 г., в рамках него Киви-банк получил 1,86 млрд руб. Затем вместо этого соглашения АО «Точка» договорилась с Киви-банком и ФК «Открытие» о предоставлении им информационных и технологических сервисов.