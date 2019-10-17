Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен

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Что с возу упало, то не вырубить топором

Yahoo – одна из старейших мировых интернет-компаний, ныне принадлежащая американскому оператору Verizon, объявила о радикальном решении в отношении одного из своих старейших и популярных в свое время сервисов. Согласно официальному объявлению на сайте компании, Yahoo Groups одна из старейших и крупнейших в мире площадок для онлайн-форумов, в скором времени бесследно исчезнет.

Согласно установленному руководством Yahoo двухэтапному плану, пользователи форумов Yahoo Groups будут лишены возможности публиковать новый контент начиная с 21 октября 2019 г. С 14 декабря 2019 г. Yahoo планирует безвозвратно удалить сайт, полностью перекрыв доступ ко всем материалам пользователей, опубликованным ранее.

Представители Yahoo никак не прокомментировали решение о закрытии Yahoo Groups. Обозреватели новостного портала Engadget – который, кстати, тоже принадлежит Verizon, отмечают, что Yahoo Groups, некогда бывшая одной из наиболее популярных в мире площадок для обмена мнениями между специалистами и профессионалами, потеряла свою привлекательность по мере развития социальных сетей, которые предложили пользователям более удобные условия для общения.

Факт тотального удаления Yahoo Groups из Сети «вызывает у ряда пользователей сожаление», отмечают в Engadget: по аналогии с закрытым в 2018 г. порталом GeoCities, Yahoo фактически берет на себя ответственность за удаление части истории всемирного Интернета.

Все проходит, но кое что застревает

Начиная с 14 декабря 2019 г. сайт Yahoo Groups полностью будет отключен. Пользователи будут лишены прямого доступа ко всем его ресурсам – файлам и файловым вложениям, голосованиям, ссылкам, фотографиям, папкам, календарям, базам данных, веткам форумов, обновлениям электронных рассылок, дайджестам и истории сообщений.

Сайт Yahoo Groups исчезнет из Сети 14 декабря 2019 г.

Тем не менее, Yahoo все же оставила одну лазейку с частичной функциональностью для наиболее преданных пользователей площадки. Пользователи по-прежнему смогут подключаться к своим группам по электронной почте, но уже не через сайт. Кроме того, все группы будут переведены в приватный режим, и для вступления в такие группы потребуется специальное одобрение их администраторов.

Всем тем, кто заинтересован в сохранении истории своего общения на сайте, справочная служба Yahoo Groups рекомендует загрузить все необходимое на свой компьютер либо непосредственно из сообщений, либо через панель мониторинга конфиденциальности Yahoo (Yahoo's Privacy Dashboard).

Могильщики Yahoo Groups – социальные медиа

Площадка Yahoo Groups была создана 20 января 2001 г. для общения в интернет-группах по интересам. В настоящее время, по данным Wikipedia, Yahoo Groups является «крупнейшей в мире коллекцией дискуссионных онлайн-форумов».

Принцип общения в Groups изначально был основан на гибридной структуре, сформированной из форумов с ветвящейся (thread) в сочетании с рассылкой обновлений по электронной почте. Благодаря такой организации, сообщения в группах можно было читать и публиковать не только на сайте Yahoo Groups, но также через рассылку e-mail. Для участников площадки также была доступна возможность оформления подписок на ежедневные дайджесты с индивидуальной подборкой.

В рамках Yahoo Groups можно было запускать открытые группы с публичным доступом или закрытые группы с доступам только для ее участников. Среди пользователей площадки в свое время также были популярны группы в виде дискуссионных форумов и досок объявлений по определенной тематике, с возможностью публикации любым желающим или только модератором.

Почтово-форумный гибрид интернет-общения был достаточно революционной технологией в начале миллениума – когда развитие и скорости интернета уже позволили отказаться от узловой структуры FidoNet, но еще были недостаточными для полноценного интерактивного обмена мультимедийного информацией.

Социальные сети, возникшие и интенсивно наращивавшие свои возможности в последнее десятилетие, в настоящее время предлагают широкий выбор функциональных возможностей, в то время как форумы Yahoo фактически застыли в своем развитии. Большинство профессионалов и специалистов в настоящее время принимают участие в профильных группах таких соцсетей как Facebook, Twitter, «Вконтакте», Discord, LinkedIn (запрещена в России) и др.

Как разваливается Yahoo после приобретения компанией Verizon

Сайт Yahoo был создан в 1995 г. в качестве каталога других интернет-ресурсов, и сегодня является одним из старейших ныне действующих поисковиков Сети. В конце XX столетия компания активно прирастала веб-сервисами – помимо поисковика Yahoo Search были запущены Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Groups и Yahoo Answers, а также сервисы онлайн-рекламы, картографии, видеохостинга и др.

Yahoo стала одной из немногих крупных американских онлайн-компаний, переживших кризисный «пузырь доткомов» 2002-2006 гг., однако с начала 2010-х интернет-бизнес Yahoo начал медленное угасание.

Список ключевых причин плачевного состояния бизнеса компании включает невыгодные приобретения других компаний и ошибки руководства – в том числе, нанятой на пост президента и CEO Yahoo в июле 2012 г. Мариссы Мейер (Marissa Mayer). Репутацию компании на финансовом рынке также серьезно подмочили крупные скандалы в связи с неоднократными утечками данных сотен миллионов аккаунтов пользователей портала компании в 2013-2014 гг., а также обвинения в цензуре частных электронных писем в период протестов Occupy Wall Street в 2013 г., за которую руководству Yahoo впоследствии пришлось принести публичные извинения.

Руководство Yahoo начало переговоры о продаже своих активов сотовому оператору Verizon летом 2016 г. На тот момент эксперты оценивали сумму сделки примерно в восемь раз меньше рыночной капитализации компании, на тот момент составлявшей $37 млрд – главным образом, из-за плачевного состояния интернет-бизнеса Yahoo, который был «ниже нуля». Основную часть рыночной стоимости компании составляла входившая в ее состав дочерняя Alibaba.

В конце 2016 г. сделка едва не оказалась под угрозой из-за двух инцидентов утечки данных пользователей Yahoo, произошедших в 2013-2014 гг. В результате начальная сумма сделки в $4,83 млрд была сбита до $4,48 млрд. Сделка между Yahoo и Verizon была закрыта 13 июня 2017 г.

В 2017 г. Марисса Майер, неоднократно подвергавшаяся критике за провальное руководство компанией, была вынуждена покинуть Yahoo, получив компенсацию в размере $23 млн.



Практически сразу после завершения продажи, Yahoo закрыла свое популярное приложение News Digest агрегации новостей. По данным аналитиков App Annie, на тот момент приложение было скачано не менее 9,5 млн раз.

В августе 2019 г. Yahoo продала популярный некогда (до 300 млн уникальных посетителей на момент продажи) сервис микроблогов Tumblr компании Automattic, которая является разработчиком интернет-движка WordPress. Сумму сделки стороны не раскрыли, однако по данным Axios, она была в пределах от $10 млн до $20 млн – то есть, как минимум в 50 раз меньше, чем $1,1 млрд, которые Yahoo заплатила в 2013 г. при поглощении Tumblr.