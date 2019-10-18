AMD заплатит $300 каждому покупателю, которого обманула ее реклама

Из-за некорректной рекламы процессоров Bulldozer AMD выплатит их владельцам до $300 компенсации за каждую купленную единицу товара. Если покупатель приобрел пять и менее таких процессоров, ему даже не придется документально подтверждать факт покупки. AMD рекламировала процессоры как восьмиядерные, хотя на самом деле у них всего по четыре ядра.



По $300 за процессор

Компания AMD выплатит покупателям до $300 компенсации за каждый приобретенный ими процессор Bulldozer, которые компания рекламировала как восьмиядерные, хотя на самом деле у них всего по четыре ядра. Если один покупатель приобрел несколько процессоров, ему полагается компенсация за каждый. Такие условия изложены на информационном ресурсе amdcpusettlement.com, который посвящен этому разбирательству.

В случае, если покупатель заявляет, что купил пять и менее таких процессоров, ему не нужно будет предоставлять документацию, подтверждающую покупку. Если же он приобрел более пяти единиц товара, для получения компенсации ему потребуются такие документы.

Решение о выплате компенсаций суд официально утвердит 20 февраля 2020 г. В течение 60 дней после этого все, кто подал заявку на получение компенсации, должны получить свои чеки. Покупателям следует поспешить их обналичить, поскольку срок действия чеков составит 90 дней.

Заявку на получение компенсации можно подать начиная с 3 января 2020 г. Сделать это можно в электронном виде. Получить компенсацию смогут все лица, которые приобрели процессоры определенных моделей через сайт AMD или в точке продажи на территории штата Калифорния, поскольку именно в суде этого штата рассматривается дело.

Точный размер компенсации

Следует отметить, что $300 — это максимальная выплата за один процессор. Точный размеры компансации будет зависеть от того, сколько человек подаст заявку на ее получение. Согласно решению суда, принятому в сентябре 2019 г., общая сумма компенсаций не может превышать $12,1 млн.

AMD заплатит по $300 покупателям, купившим неправильно разрекламированные процессоры

Но и эта сумма не полностью достанется покупателям. Дело в том, что их интересы в суде представляли юристы, вознаграждение которым будет выплачено также из компенсационного фонда и составит до 30% от указанной суммы. Кроме того, групповой иск от лица покупателей был подан пользователями Тони Дики (Tony Dickey) и Полом Пармером (Paul Parmer), которые сами в свое время приобрели спорные процессоры. Суд рассматривает их как представителей пострадавшей группы, поэтому им будет выплачено до $7,5 тыс. каждому, тоже из компенсационного фонда.

Еще в сентябре, сразу после оглашения величины компенсационного фонда, англоязычные технические СМИ подсчитали, что из указанной суммы примерно $3,63 млн пойдет на покрытие судебных издержек, от $350 тыс. до $700 тыс. будет потрачено на администрирование соглашения, и от $7,77 млн до $8,12 млн смогут поделить между собой пострадавшие покупатели. О $300 речь на тот момент не шла, предполагалось, что компенсация за каждый процессор составит $35.

В чем была ошибка AMD

Предметом данного судебного разбирательства стала недостоверная реклама процессоров FX-8000 / 9000, выпущенных AMD на базе архитектуры Bulldozer в 2011 г. В рекламе компания позиционировала эти чипы как «первые настоящие восьмиядерные десктопные процессоры», но пользователи склоняются к мнению, что у них все же по четыре ядра. Групповой иск против AMD был подан в 2015 г. В иске речь идет о моделях AMD FX-8120, FX-8150, FX-8320, FX-8350, FX-8370, FX-9370 и FX-9590. На момент старта продаж FX-8120 стоил $205, а FX-8150 — $245.

Истцы отмечают, что у процессоров FX-8000 / 9000 было не восемь полноценных ядер, а по четыре «двухъядерных модуля». В каждом модуле было две исполнительных единицы, но кэш, сопроцессор и некоторые другие ресурсы у этих единиц были общие. AMD решила, что каждый такой модуль можно засчитать за два ядра, но покупатели не согласились, поскольку исполнять на них отдельные процессы было невозможно.

Понятие процессорного ядра стало ключевым в этом судебном разбирательстве. AMD утверждала, что подавляющее большинство потребителей понимают термин «ядро» также, как и сама компания. Однако в январе 2019 г. суд выразил официальное несогласие с позицией вендора.