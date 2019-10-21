Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры

Суд направил основателя образовательного сервиса Ligualeo на принудительное психиатрическое лечение из-за убийства сестры. Экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством, как и все дети в семье, включая жертву.



Решение суда

Основатель сервиса для изучения языков Ligualeo Айнур Абдулнасыров был приговорен судом к принудительному лечению в специализированной психиатрической клинике в связи с убийством своей сестры. В результате рассмотрения дела суд пришел к выводу, что Абдулнасыров страдает психическим расстройством, первые признаки которого проявились еще в 2013 г. Об этом сообщает на своем сайте Дюртюлинская межрайонная прокуратура.

Решение было принято Дюртюлинским районным судом. Вывод о невменяемости Абдулнасырова был сделан по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что обвиняемый страдает психическим расстройством, «которое лишало его и лишает в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Состав преступления

Айнуру Абдулнасырову 35 лет, он является уроженцем города Дюртюли. Как было установлено в ходе разбирательства, 2 мая 2019 г. он и его 47-летняя родная сестра Эльвира находились в доме матери, куда Абдулнасыров приехал помочь по хозяйству. Днем между ними вспыхнула ссора, во время которой Айнур нанес сестре восемь ударов кухонным ножом. Два из них оказались смертельными. Женщина скончалась на месте от ран и сильной кровопотери.

Основатель сервиса Lingualeo Айнур Абдулнасыров

Абдулнасыров не стал скрываться от правоохранительных органов, признал вину, и в тот же день был арестован. Помимо жертвы у него есть еще две сестры. По свидетельству знакомых и соседей, все дети в семье страдают психическими отклонениями, в частности, Эльвира была больна шизофренией, сопровождавшейся приступами агрессии, и жила с матерью. Отец семейства скончался много лет назад.

Сервис Ligualeo

Lingualeo — это бесплатный сервис для изучения английского языка, созданный в 2010 г. Айнуром Абдулнасыровым, Дмитрием Репиным и Дмитрием Молчановым. У сервиса насчитывается примерно 18 млн пользователей. По данным ресурса Crunchbase, за время своего существования он привлек $3 млн инвестиций. Абдулнасыров вложил в создание сервиса 7,5 млн руб., вырученные от продажи предыдущего бизнеса — проекта «Клуб носителей языка».

Lingualeo работает по модели freemium — базовая функциональность предоставляется бесплатно, за расширенную приходится платить. Платную подписку оформляет около 4% пользователей. Изначально сервис был русскоязычным, затем появились версии для пользователей из Турции, Бразилии, а также испаноязычных стран.

Узнаваемой особенностью Lingualeo стал игровой подход к изучению языка — пользователя сопровождает львенок Лео, которого можно кормить фрикадельками, заработанными в процессе обучения. В самом начале пользователь проходит тест и указывает свои интересы, на основе чего для него составляется персональный план обучения. Материалы для курса — аудиокниги, видео, тексты и т. д. — подбираются с учетом интересов пользователя.