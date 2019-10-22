Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал»

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Спустя три недели после закрытой презентации для представителей госорганов своего нового ARM-процессора, компания «Байкал электроникс» сделала публичным достоянием его базовые характеристики.

Официальные характеристики Baikal-M

Российская компания «Байкал электроникс» впервые официально обнародовала характеристики своего нового, второго по счету микропроцессора Baikal-M, ранее продемонстрированного представителям госучреждений на закрытой презентации. В отличие от первого чипа компании — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд), новинка реализована на архитектуре ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

В соответствии со спецификацией, чип представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм так называемую систему на кристалле, в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц.

Объем кэша третьего уровня (L3) — 8 МБ. Параметры оперативной памяти: 2 × DDR3/DDR4-2133 64 bit DRAM, ECC. Заявленное энергопотребление — менее 30 Вт.

«Процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Публичная презентация Baikal-M гендиректором «Байкал электроникс» Андреем Евдокимовым

Среди упомянутых встроенных интерфейсов приводятся два 10 Gb Ethernet (10G Base-KR/KX4), два 1 Gb Ethernet (RGMII), три PCI eGen.3 (8+4+4 линии), два SATA 6G, шесть USB 3.0/2.0, 4K video-decoder, HDMI 2.0. Процессор выпускается на тайваньской фабрике TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

По данным источника CNews, знакомого с ходом проекта, сейчас речь идет об инженерных образцах нового процессора, хотя новинка продемонстрировала работоспособность и предположительно в серию пойдет без доработок.

Новый ARM-процессор «Байкала» (справа) в сравнении со старым MIPS-чипом

На момент выхода публикации представители «Байкал электроникс» на вопросы CNews относительно того, когда ожидается выход промышленной партии и каким тиражом, когда процессор появится в свободном доступе для заказчиков и по какой цене, имеются ли на него уже предзаказы и т. д., ответить не смогли.

По опубликованным в Сети фрагментам электронной презентации новинки можно заключить, что в октябре 2019 г. процессоры в составе электронных плат должны стать доступной ключевым заказчикам. В декабре 2019 г. компанией обещан «удаленный доступ» к этим платам через сайт «Байкал электроникс».

Драматичная предыстория

Представленный чип мог появиться на свет еще примерно три года назад. В январе 2016 г. «Байкал электроникс» обнародовал планы по выпуску трех новых процессоров на архитектуре ARM для использования в различных устройствах: от встроенных систем, до ПК и серверов. По этим планам инженерные образцы Baikal-M разработчики намеревались выпустить еще до конца 2016 г.

К указанному сроку этого не произошло, но на воплощение своих идей компании удалось получить государственные деньги. Проект «Байкала» под названием «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» был субсидирован Минпромторгом в конце 2016 г. по итогам конкурса на создание задела для разработки базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

По условиям договора министерства с «Байкалом» при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. разработчикам на него была выделена от государства субсидия (не путать с обычным контрактованием по итогам тендера) в размере 1,1 млрд руб. По утвержденному графику к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. — созданы опытные образцы чипа, а к маю 2018 г. — изготовлена опытная серийная партия, осуществлен вывод продукта на рынок и реализовано продукции на 1,17 млн руб., включая (видимо) $4,2 тыс. за счет экспорта.

В реальности создатели новинки от графика серьезно отстали. «Разработка процессора “Baikal-M” (BE-M1000) была завершена в 2018 г., — сообщил CNews 2 апреля 2019 г. Михаил Махсон, действующий в то время гендиректор “Байкал электроникс”, который в конце мая покинул компанию. — В настоящий момент осуществляется производство партии микропроцессоров, которая будет выведена на рынок. В середине этого года BE-M1000 будет доступен компаниям-разработчикам для прототипирования и производства опытных образцов конечных устройств».

Пресс-служба Минпромторга в течение полутора месяцев не смогла ответить на вопрос CNews, какого рода санкции могут быть применены министерством к «Байкал электроникс» за просрочку проекта.

Несколько фактов о «Байкал электроникс»

По данным ЕГРЮЛ, АО «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Москве 11 января 2012 г. Соучредителями выступают отечественный суперкомпьютерный разработчик «Т-платформы» с долей в 75% и компания «Т-нано» с долей в 25%. В структуре учредителей последней доля в 62,8% приходится на «Роснано» (через промежуточные структуры), в 37,2% — на «Т-платформы». При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у входящего в группу «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Свой первый процессор — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS по топологии 28 нм — «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы». Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

Напомним, что «Т-платформы» сейчас переживают не лучшие времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под арест ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Предъявленная ему статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

На днях российский бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил в защиту Опанасенко, заявив, что его заключение нельзя считать справедливым. Для максимальной огласки Титов обратился в социальные сети, разместив публикации в Facebook и «Вконтакте» с подробностями дела и обстоятельствами ареста.