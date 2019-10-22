Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог

Государство выбрало четыре автотрассы для обеспечения покрытия сотовой связью

Минкомсвязи объявило четыре конкурса на предоставление субсидий на покрытие объектов транспортной инфраструктуры сотовыми сетями с возможностью вызова экстренных служб. Конкурсы объявлены в отношении автомобильных трасс федерального значения Р-21 «Кола», А-331 «Вилюй», А-360 «Лена» и Р-504 «Колыма».

Наибольший размер субсидий, которые намерено распределить Минкомсвязи в 2019-2020 гг., связан с проходящей по территории Якутии автотрассой «Колыма». Он составит 1,69 млрд руб.

Субсидии на покрытие автотрассы «Вилюй» составят 800 млн руб. Трасса проходит по территории Якутии и Иркутской области. На покрытие автотрассы «Лена» Минкомсвязи готово выделить 500 млн руб. Трасса проходит по территории Амурской области и Якутии.

Субсидирование покрытия автотрассы «Кола» обойдется в 330 млн руб. Эта трасса проходит по территории республики Карелия и Мурманской области. Размер субсидий на ее покрытие трассы, которые намерено распределить Минкомсвязи, в 2019-2020 гг. составит 331 млн руб.

То есть всего за 2019-2020 гг. на покрытие сотовой связью указанных трасс из федерального бюджета будет потрачено 3,3 млрд руб. Очевидно, что наибольший интерес к участию в конкурсе будет у «Вымпелкома», «Мобильных телесистем» (МТС), «Мегафона» и Tele2.

Федеральная трасса «Кола»

В каждом конкурсе будет один оператор-победитель, который должен будет обеспечить возможность использования построенным им инфраструктуры другими сотовыми операторами. Операторы, которые получат субсидии, должны будут обеспечить 100% покрытие соответствующих трасс без использования технологий, не совместимых с системой экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС».

Как государство пыталось обеспечить сотовой связь вдоль автомобильных трасс

В 2010 г. государство уже потратило 2,3 млрд руб. на субсидирование строительства сотовыми операторами сети вдоль трассы «Амур». Сами операторы - МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» (совладелец Tele2) - потратили на этот проект 2,4 млрд руб.

В 2012 г. премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о том, что автомобильные трассы федерального значения должны быть покрыты сотовыми сетями связи до конца 2015 г. На эти цели в федеральном бюджете в 2013 г. были заложены 2,3 млрд руб., в 2014 г. - еще 1,1 млрд руб. Но в 2014 г. реализация проекта была приостановлена.

Идея покрытия сотовой связью федеральных автомагистралей вновь появилась в программе «Цифровая экономика». Утвержденный в рамках данной программы в конце прошлого года федеральный проект «Информационная инфраструктура» предполагает затраты бюджета на соответствующие цели в размере 7,1 млрд руб за период 2019-2021 гг.

Весной Правительство приняло правила предоставления субсидий на соответствующие цели. Документ рассчитан на срок до 2024 г., в связи с чем в нем заложена большая сумма субсидий - 28 млрд руб.

Беспроводная передача данных вдоль транспортных объектов

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» предполагает еще одно мероприятие на данную тему - обеспечение покрытия приоритетных объектов приоритетных объектов транспортной инфраструктуры из числа автомобильных и железных дорог сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий.

К числу таких объектов отнесены Московские центральные диаметры (МЦД-4 «Одинцово - Лобня» и МЦД-2 «Нахабино - Подольск»), внеклассные сортировочные станции Московской железной дороги Бекасово-Сортировочное и Орехово-Зуево, а также автодорога А-181, проходящая по маршруту Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией. На эти цели федеральный бюджет потратит в 2020-2021 гг. 2,8 млрд руб.

В конце 2018 г. «Российские железные дороги» (РЖД) получили от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазоне 1785-1805 МГц для создания технологических сетей связи на железнодорожном транспорте.

Согласно отчету, который РЖД подготовило для предстоящего заседания ГКРЧ, указанные частоты будут использоваться для строительства сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE на крупных железнодорожных станциях, скоростных и высокоскоростных участках железных дорог.

В РЖД обещают реализовать разнообразные технологические задачи: передачу видео и данных в режиме реального времени, внедрение технологии промышленного интернета вещей на объектах железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава (в том числе с использованием стандарта NB IoT), организацию групповых голосовых вызовов с функцией Push-to-talk и видеосвязи с функцией Push-to-video, применение мобильных рабочих мест, реализацию систем удаленного управления локомотивом, автоведение, интервальное регулирование и др.

В РЖД сообщают, что уже началось проектирование систем широкополосного доступа на базе стандарта LTE на крупных железнодорожных узлах: Находка (Приморский край), Челябинск-Главный, Инская (Новосибирск), Киннель (Самарская область) и Им. Максима Горького (Волгоград).