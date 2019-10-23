Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха»

Госкомиссия по радиочастотам отказала Минтрансу в выделении частот в диапазоне 350 – 370 МГц компании «Глонасс-ТМ», созданной Игорем Ротенбергом и «Ростехом». В Минкомсвязи испугались, что положительное решение открыло бы «ящик Пандоры».

ГКРЧ не дала никому частот в диапазоне 350 – 370 МГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не стала принимать решений о выделении частот в диапазоне 350 – 370 Мгц. Об этом журналистам сообщил замминистра связи Олег Иванов. На этот диапазон есть сразу два претендента – компания «Глонасс-ТМ» и госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО).

Зачем «Глонасс-ТМ» еще один диапазон частот

«Глонасс-ТМ» - совместное предприятие государственного АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компании «РТ Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг – сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

«Глонасс-ТМ» занимается реализацией проекта строительства федеральной сети транспортной телематики. В конце 2018 г., выполняя постановление Правительства, ГКРЧ выделило этой компании частоты в диапазоне 800 МГц – 863 – 865 МГц и 874 – 876 МГц. На этих частотах должна быть построена узкополосная сеть передачи данных стандарта XNB.

«Дочка» Игоря Ротенберга и «Ростеха» не получили частот в дефицитном диапазоне, потому что это открыло бы «ящик Пандоры»

Но «Глонасс-ТМ» оказались нужны частоты и в диапазоне 350 – 370 МГц. На них можно будет построить мобильную беспроводную сеть ширкополосного доступа, управляющую транспортными потоками и транспортными средствами. Заявка «Глонасс-ТМ» получила необходимые согласования от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

Зачем оператору проводного радиовещания радиочастоты

Однако на часть этого диапазона – 350 – 360 МГц – нашелся другой претендент: РСВО. Это предприятие занимается проводным радиовещанием и находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).

Предприятие уже протестировало данные частоты в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Теперь РСВО, не ограничиваясь зоной метрополитенов, хочет получать эти частоты на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Республики Крым и Севастополя.

Предприятие хочет использовать частоты 350 – 360 МГц для трансляции сигнала оповещения в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой и объектах транспортной инфраструктуры, для построения интеллектуальных систем транспортной безопасности, а также для строительства сети LTE. Сеть LTE в данном диапазоне поможет другой LTE-сети – в диапазоне 450 МГц – которую «Ростелеком», Tele2 и госпредприятие «Российские телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) строят для обслуживания социально-значимых объектов.

Три варианта решения судьбы диапазона

В связи Минкомсвязи, организующее работу ГКРЧ, хотело заслушать позицию обоих претендентов. Но против выступил Минтранс: ведомство хочет, чтобы частоты были выделены «Глонасс-ТМ», так как того требует упомянутое постановление Правительства. С этим не согласились уже в Минкомсвязи.

В итоге в материалах рассылки к последнему заседанию ГКРЧ предлагалось три варианта решения вопроса с частотами в диапазоне 350 – 370 МГц. Первый вариант – от Минтранса – предполагал выделение указанных частот «Глонасс-ТМ».

Второй вариант – от РСВО – предполагал выделение частот в данном диапазоне неопределенному кругу лиц. В этом случае судьбу каждого конкретного радиоэлектронного средства решал бы Роскомнадзор. Также предлагался вариант с выделением частот на аукцион.

В ходе согласительного совещания, предшествующему заседанию ГКРЧ, от вариант с проведением аукциона было решено отказаться. Предложение Минтранса о выделении частот «Глонасс-ТМ» было отвергнуто аппаратом ГРКЧ. Как пояснил Олег Иванов, постановление Правительства, на которое ссылается Минтранс, не содержит конкретного диапазона частот, в котором следовало бы выделить частоты «Глонасс-ТМ».

В то же время во всех сопровождающих документах к данному постановлению, например, в поручении вице-премьера Максима Акимова, говорилось о частотах в диапазоне 800 МГц, которые уже были выделены «Глонасс-ТМ». Выделение в рамках этого же постановления Правительства частот в других диапазонах «открыло бы «ящик Пандоры», опасается Иванов.

Что касается предложения РСВО о выделении частот неопределенному кругу лиц, то оно было выставлено на голосование ГКРЧ и отклонено большинством членов комиссии. Опасения высказали силовые ведомства, говорит Иванов.

В то же время, по мнению замминистра связи, РСВО выдвинуло разумное предложение: выделять указанные частоты неопределенному кругу лиц при условии использования их для сетей оповещения транспортной телематики и транспортной безопасности. В Минкомсвязи надеются на дальнейшее рассмотрение данного вопроса в таком же ключе.