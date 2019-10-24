Google создает ИТ-решение, которое «стучит» руководству о сходках сотрудников

Google разрабатывает расширение для внутренней версии Google Chrome, которое будет отслеживать в календарях сотрудников все встречи с участием более ста человек и сообщать о них руководству. Сотрудники полагают, что с помощью этого инструмента компания будет предотвращать собрания, на которых они обсуждают свои права.



Инструмент для слежки

Сотрудники Google обвиняют руководство компании в том, что оно разрабатывает инструмент для внутренней слежки за ними, с помощью которого собирается предотвращать акции протеста и собрания по обсуждению трудовых прав. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на работников компании и письмо, написанное одним из них.

Ранее в этом месяце сотрудники Google обнаружили, что в компании есть специальная команда, которая занимается созданием нового расширения для кастомизированной версии Google Chrome, установленной на корпоративных компьютерах. От обычного этот браузер отличается тем, что позволяет проводить поиск по внутренним системам.

Задача нового инструмента — автоматически отслеживать и сообщать руководству, если кто-то из сотрудников создаст в календаре мероприятие, для проведения которого требуется более десяти комнат, или в котором примут участие более ста человек. Сотрудники полагают, что с помощью данного инструмента руководство собирается отслеживать попытки самоорганизации работников, например, создания профсоюза.

История проекта

Известно, что разработка инструмента ведется с начала сентября 2019 г. В конце указанного месяца он успешно прошел проверку внутренней команды по вопросам приватности, которая однако отметила, что его использование повлечет за собой ряд проблем в отношении корпоративной культуры Google.

В начале октября разработчики, ответственные за создание расширения, сообщили, что сотрудники не смогут удалить его со своих компьютеров после установки. Проект начал привлекать внимание персонала. В середине октября некоторым сотрудникам Google был заблокирован доступ к внутренним документам по разработке инструмента.

Google создает инструмент, который будет отслеживать массовые собрания сотрудников

Два сотрудника Google в Калифорнии сообщили, что на их компьютерах расширение уже установлено. Еще один сотрудник видел на внутренней доске объявлений, что в его офисе инструмент будут разворачивать в конце октября.

Пояснения компании

Представитель Google заявил в ответ на подозрения сотрудников, что «данные утверждения о работе и целях этого расширения категорически ложны; это просто всплывающее напоминание, которое просит людей подумать, прежде чем автоматически добавлять встречу в календари большого числа сотрудников».

Google утверждает, что причиной создания инструмента стало растущее количество спама в календарях и мероприятиях. Расширение не собирает данные, по которым можно установить личность сотрудника, и не блокирует использование календарей. Оно скорее выступает в роли ограничителя скорости, когда сотрудник устанавливает контакт с большой группой, уверяет компания.

Организация также сообщила, что работа над инструментом велась месяцами, и что он прошел стандартную проверку на приватность, безопасность и законность применения.

Конфликт в Цюрихе

Создание подобного инструмента вызвало тем более противоречивую реакцию, что в последнее время между сотрудниками Google и руководством компании нарастает напряжение. Напомним, 21 октября 2019 г. несколько десятков сотрудников офиса Google в Цюрихе провели собрание, на котором обсудили свои права и возможность создания профсоюза.

Мероприятие было проведено вопреки неоднократным попыткам руководства его отменить. Работники Google пригласили на него представителей швейцарского профсоюза Syndicom. В общей сложности собралось около 40 человек, не считая тех, которые наблюдали за встречей по видеосвязи.

Примечательно, что в июне 2019 г. сотрудники цюрихского офиса компании уже предпринимали попытку организовать встречу с целью обсудить свои права, но в тот раз руководству офиса удалось ее отменить.

Запрет на политические темы

Кроме того, сотрудники Google полагают, что новое расширение для Chrome создается с целью внедрения в компании новых норм корпоративного общения, которые запрещают работникам обсуждать политику и последние новости во внутренней переписке. Также им больше нельзя писать что-либо оскорбительное или унизительное о коллегах или партнерах компании.

Новые правила, которые вступили в силу в августе 2019 г., расцениваются как отход Google от ее исторически либеральной корпоративной культуры. Компания традиционно была известна тем, что там поощрялись свобода речи и дискуссии на политические и социальные темы.

В августе 2019 г. представительница Google объявила, что компания разрабатывает инструмент, который позволит сотрудникам сообщать о внутренних постах, нарушающих новые правила. Также речь шла о планах создать команду модераторов, которые будут рассматривать такие посты. Для начала модераторы будут пытаться объяснить авторам, в чем их сообщения противоречат нормам, но вместе с тем у них будет возможность назначать дисциплинарные наказания.