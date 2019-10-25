Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф

Услуга по аренде выделенных серверов Dedicated представлена на маркетплейсе Market.CNews с момента запуска проекта и пользуется большой популярностью. Компании, ранее пользовавшиеся виртуальным хостингом и виртуальными серверами VPS/VDS, в процессе своего развития практически неизбежно переходят на Dedicated. В рамках данной статьи мы разберемся, что такое Dedicated, какие опции включает эта услуга, кому подходит и каковы ее особенности.

Что такое выделенные серверы Dedicated?

Dedicated (с англ. «выделенный») — это понятие, связанное с предоставлением аппаратных компьютерных мощностей (отдельного «физического» серверного оборудования) клиенту. Применяется в том случае, когда потенциальный потребитель нуждается в отдельном сервере, но приобрести его по ряду причин не способен. Хотя встречаются ситуации, когда оборудование уже принадлежит самому заказчику.

Можно сказать, что Dedicated Server — это своеобразная разновидность хостинга, но хостинг этот не виртуальный, а аппаратный, физически осязаемый.

Собственник или арендатор такого оборудования имеет право менять настройки и программное содержимое сервера по своему усмотрению, в частности, может установить необходимую для работы операционную систему. Такие манипуляции не окажут какого-либо негативного воздействия на сторонние службы и сервера. В ваше распоряжение попадает полный административный доступ: можно выбрать подходящую СMS, инсталлировать нужную ОС и требуемое число сайтов.

В рамках договора по аренде (сервису) выделенного сервера заказчику может быть предоставлен доступ по KVM/IР, что дает возможность оперативной коррекции содержимого BIOS и программного обеспечения.

Причины перехода на Dedicated

Одной из причин, по которой применение выделенного сервера считается необходимым и оправданным, является сетевая безопасность. Например, в свете особого внимания компьютерных правонарушителей к разнообразным базам данных, последние могут размещаться на выделенных физических узлах. Такая обособленность хороша для ограничения прав доступа к конкретному серверу третьим лицам.

Фото: https://ru.depositphotos.com Одной из причин, по которой применение выделенного сервера считается необходимым и оправданным, является сетевая безопасность

Следующая причина применения dedicated серверов — разгрузка компьютерных мощностей. К примеру, размещение базы данных на выделенном оборудовании снижает вычислительную нагрузку на серверы БД.

«Дробление» содержимого крупных веб-серверов и баз данных по обособленным аппаратным уровням позволит обеспечить резервирование и возможность доступа к БД при проведении сервисных работ на одном из серверов. Конечно же, такой доступ может быть осуществлен в удобное время и из любой точки земного шара.

Кому нужен выделенный сервер

Рассмотрим некоторые варианты. Предположим, вы владелец растущего уверенными темпами веб-ресурса. Наступает момент, когда трафик посетителей достигает такой отметки, что переход на dedicated server становится обязательным. В этот момент вы перестаете зависеть от предоставляющей веб-хостинг организации. Ваш сайт будет расположен на вашем «железе», у которого есть свое процессорное ядро, оперативная память, дисковое пространство. Вам не нужно будет соседствовать с другими сайтами, и находиться под угрозой связанных с этим неприятностей (например, распространения вирусов).

Еще одна стандартная головная боль — разрозненное многочисленное программное обеспечение на компьютерах сотрудников компании (причем софт большого количества наименований и «привязанный» к различному «железу»). В данном случае целесообразнее использовать общий ресурс с гарантированно предсказуемой мощностью и нужной конфигурацией. При этом становится возможным вести единую «софтверную политику» для коллектива разработчиков и тестировщиков.

Наконец, быстродействие и уверенность в своем бизнесе. Грамотное применение выделенного сервера позволяет добиться максимальной производительности всей системы. Становится возможным рационально распределять необходимую нагрузку на аппаратную мощность. А постоянный IP-адрес даст вполне внятный сигнал поисковым системам: данный сайт успешен, и это один из плюсиков на пути к лидерству в поисковой выдаче.

Есть и некоторые особенности: управление выделенным сервером требует более высокой компетенции ИТ-специалиста. Недостаточный уровень его подготовки приведет к падению производительности и снижению общей программной, аппаратной и информационной безопасности.

Как выбрать тариф Dedicated

Стоимость аренды выделенных серверов зависит от производителя, аппаратной мощности, емкости и типа жестких дисков, объема оперативной памяти, а также от объема других услуг провайдера. В их числе: насколько предоставляемое оборудование действительно является новым, каков будет характер технической поддержки, в чем будут состоять особенности резервного копирования данных, какая предполагается быстрота и надежность каналов связи и так далее. Все эти моменты в обязательном порядке отражаются в договоре купли-продажи (или аренды) техники.

Скриншот Market.CNews для услуги Dedicated по состоянию на 17 октября 2019 г.

Для удобства выбора тарифов выделенные сервера Dedicated портал CNews запустил ИТ-маркетплейс Market.CNews. В правой части сервиса следует выбрать требуемую конфигурацию, и в таблице отобразятся наиболее подходящие тарифы, отсортированные по цене. Конфигуратор позволяет организовать весьма тонкий поиск тарифов, учитывая как основные характеристики сервера (количество CPU, объем RAM и HDD), так и дополнительные: количество дисков HDD, а также тип и объем каждого из них; количество процессоров и число ядер в каждом из них и другие параметры.

Стоимость выделенных серверов Dedicated

Как показывает первичный анализ данных с ИТ-маркетплейса Market.CNews, цены на аренду недорогих Dedicated серверов в российских ЦОД начинаются от p1499 в месяц. У них на борту двухядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти, 2 жестких диска SATA по 500 Гб.

Учитывая дополнительные факторы, одним из топовых можно назвать тариф Xeon E3 Stix от TimeWeb за p3900 в мес. Он включает четырехядерный процессор Intel Xeon E3-1240v3 (тактовая частота 3.4-3.8 ГГц, 8 потоков), 8 Гб двухканальной оперативной памяти DDR3 ECC, два диска SATA емкостью 1000 Гб каждый. Также провайдер предоставляет услуги по администрированию выделенного сервера и ряд дополнительных сервисов (увеличение ширины канала связи, дополнительные IP-адреса и др.). При оплате на год и более предоставляется скидка 15%.