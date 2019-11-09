Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях

Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях2687
В продолжение серии публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей CNews изучил, какие автомобили и другие средства передвижения они предпочитают. Как минимум треть федеральных ИТ-руководителей не имеют автомобилей, если верить их декларациям. Остальные не указывают год выпуска своих автомобилей, а иногда даже их модель.
За семью печатями
CNews продолжает публикацию данных о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2018 году за вопросы информатизации. В ходе исследования была собрана информация о том, кто в федеральных ведомствах курирует вопросы цифровизации и внедрения ИТ, а затем проанализированы размещенные на сайтах ведомств декларации.
Прямой зависимости между уровнем дохода федеральных ИТ-руководителей и тем, какие автомобили они предпочитают, не просматривается. Более того, примерно у трети федеральных ИТ-чиновников, если верить их декларациям, вообще нет автомобилей – видимо, для передвижения им достаточно служебного транспорта, а их жены предпочитают ездить на автобусе и метро или пользоваться такси.
Транспортные средства чиновников
Подготовлено CNews Analytics
Михаил Петухов
замдиректора, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
- Mercedes-Benz 280
- Mercedes-Benz GLS350d,
- Porsche Panamera 4
Совокупная средняя оценочная стоимость
22 350 000 руб.
Антон Инюцын
замминистра,
Министерство энергетики
- Range Rover Sport
- BMW X5 xDrive30d
Совокупная средняя оценочная стоимость
9 250 000 руб.
Борис Потемкин
замруководителя,
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
- BMW 850 I
- нет
Совокупная средняя оценочная стоимость
8 500 000 руб.
Вячеслав Макухин
начальник отдела ИТ,
Министерство спорта
- Volkswagen Touareg
- Audi Q7
- Прицеп
МЗСА 817703
Совокупная средняя оценочная стоимость
7 550 000 руб.
Алексей Скляр
замминистра,
Министерство труда и социальной защиты
- нет
- BMW X6
Совокупная средняя оценочная стоимость
7 000 000 руб.
Денис Солодовников*
замминистра, Министерство науки и высшего образования* уволен с занимаемой должности в сентябре 2019 г.
- BMW Х5 xDrive25D
- нет
- Прицеп
ЛАВ 82021а
- Снегоболотоход Стелс ATV 600GTEFI (AS6GTE)
- Снегоход Yamaha VK10D
Совокупная средняя оценочная стоимость
5 500 000 руб.
Андрей Громыко
начальник управления проектов
информатизации,
Федеральная служба по труду и занятости
- Москвич 2141
- Volvo V90
- Ford Focus
- Прицепы:
• МЗСА 8177;
• МЗСА 832321
- Мотороллер Honda SES 1504 (2)
- Надувные лодки:
• Brig Batic (личная)
• Stingray (у супруги)
- Пластиковая лодка
Сильвер 550
Совокупная средняя оценочная стоимость
5 230 000 руб.
Алексей Семенов
замминистра,
Министерство транспорта
- Audi A8
- нет
- Прицеп
«Трейлер»
Совокупная средняя оценочная стоимость
5 150 000 руб.
Андрей Тарасенко
замруководителя,
Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Toyota Land Cruiser 150 Prado
- нет
- Гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (у супруги)
- Мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX
- Прицепы:
• Тонар 8310 (личный)
• МЗСА 8177-0000010-08 (у супруги)
Совокупная средняя оценочная стоимость
4 980 000 руб.
Евгений Кисляков
замминистра,
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Hyundai H-1
- Mazda CX-9
- нет
Совокупная средняя оценочная стоимость
4 700 000 руб.
Большинство федеральных ИТ-чиновников не указывают в своих декларациях год выпуска автомобиля, но этого и не требуется по закону. Тем не менее, несмотря на то, что в указе Президента №613 от 08.07.2013 «Вопросы противодействия коррупции», которым определен порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников и членов их семей, прямо сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки, в публикуемых декларациях эти сведения есть не всегда. Некоторые чиновники не указывают конкретную модель. В приведенном рейтинге таких семеро – это Игорь Чурсин, замруководителя Россвязи (указано только: «Mersedes Benz и Land Rover»), Александр Албычев, замруководителя Федерального Казначейства (Toyota), Савва Шипов, замминистра экономического развития (Volkswagen), Валерий Новомлинский, и.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента (Toyota Lexus), Денис Терещенко, замруководителя ФТС (KIA), Алексей Волков, начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора (Opel), Елена Абрамова, замруководителя Росрезерва (Ford и прицеп).
Таким образом, точно оценить стоимость имеющихся у федеральных ИТ-руководителей автомобилей не представляется возможным. По этой причине при формировании рейтинга CNews использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.
Самые мобильные
Автомобилистом 2018 года можно считать Михаила Петухова, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он ездит на автомобиле Mercedes Benz 280, а его супруге принадлежат Mercedes Benz GLS 350d и Porsche Panamera 4.
Антон Инюцын, замминистра энергетики РФ, и его супруга являются обладателями BMW X5 30d и Range Rover Sport. Борис Потемкин, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии предпочитает BMW 850 I. Вячеслав Макухин, начальник отдела ИТ Министерства спорта, ездит на Volkswagen Touareg, а его жена – на Audi Q7. Кроме того, кто-то из них периодически пользуется прицепом МЗСА 817703.
BMW X6 выбрал Алексей Скляр, замминистра труда и социальной защиты. В клубе любителей немецкого автопрома также Денис Солодовников, до сентября 2019 г. занимавший должность замминистра науки и высшего образования, у которого кроме BMW Х5 xDrive 25D есть также снегоход Yamaha VK10D, снегоболотоход Стелс ATV 600 GT EFI (AS6 GTE) и прицеп к легковым автомобилям ЛАВ 82021а.
Андрей Громыко, начальник управления проектов информатизации Федеральной службы по труду и занятости, владеет Volvo V90 и Москвичом 2141, а его жена предпочитает Ford Focus.
Алексей Семенов, замминистра транспорта, курирующий вопросы информатизации, ездит на Audi A8 с прицепом «Трейлер». Андрей Тарасенко, замруководителя Росморречфлота, назначенный на эту должность в сентябре 2018 г., а ранее работавший врио губернатора Приморского края, и его супруга предпочитают Toyota Land Cruiser 150 Prado. У Евгения Кислякова, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, имеются Hyundai H-1 и Mazda СХ-9.
Импортозамещение на дороге
Среди федеральных ИТ-чиновников есть любители российского автопрома. Так, Арсен Гаглоев, замминистра по делам Северного Кавказа, предпочитает ВАЗ 21150. Уже упомянутый Андрей Громыко сохранил старый добрый Москвич 2141. А Владимир Осипов, начальник управления цифрового развития Росимущества до сих пор хранит ВАЗ 21053 1996 года выпуска.
По списку задекларированных иных транспортных средств можно судить о том, как проводят свой досуг некоторые федеральные ИТ-чиновники. Некоторые из них, как, например, Денис Солодовников, приобретают снегоход и снегоболотоход. Правда, по причине переезда бывшего замминистра науки и высшего образования в Севастополь, в ближайшие годы они ему вряд ли понадобятся. Андрей Тарасенко имеет в собственности мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC и прицепы к легковым автомобилям МЗСА и «Тонар 8310», а Андрей Громыко – владелец мотороллера Honda SES 1504, надувных лодок Brig Batic и Stingra, пластиковой лодки Сильвер 550 и прицепов МЗСА 8177 и МЗСА 83232.
Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2018 г.
|№
|ФИО
|Должность
|ФОИВ
|Автомобиль
|Автомобиль супруга
|Иные транспортные средства
|Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽ тыс.
|1
|Михаил Петухов
|замдиректора
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|Mercedes Benz 280
|Mercedes Benz GLS 350d, Porsche Panamera 4
|22 350
|2
|Антон Инюцын
|замминистра
|Министерство энергетики
|Range Rover Sport
|BMW X5 XDrive 30d
|9 250
|3
|Борис Потемкин
|замруководителя
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|BMW 850 I
|8 500
|4
|Вячеслав Макухин
|начальник отдела ИТ
|Министерство спорта
|Volkswagen Touareg
|Audi Q7
|прицеп МЗСА 817703
|7 550
|5
|Алексей Скляр
|замминистра
|Министерство труда и социальной защиты
|BMW X6
|7 000
|6
|Денис Солодовников(1)
|замминистра
|Министерство науки и высшего образования
|BMW Х5 XDrive 25D
|Снегоход Yamaha VK10D, Снегоболотоход Стелс ATV 600GTEFI (AS6GTE), Прицеп к легковым автомобилям ЛАВ 82021а
|5 500
|7
|Андрей Громыко
|начальник управления проектов информатизации
|Федеральная служба по труду и занятости
|Москвич 2141, Volvo V90
|Ford Focus
|Мотороллер Honda SES 1504 (2), надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка Сильвер 550, прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321+надувная лодка Stingray (супруга)
|5 230
|8
|Алексей Семенов
|замминистра
|Министерство транспорта
|Audi A8
|Прицеп к легковому автомобилю «Трейлер»
|5 150
|9
|Андрей Тарасенко
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|Toyota Land Cruiser 150 Prado
|мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, прицеп Тонар 8310, гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (супруга), прицеп к легковым автомобилям МЗСА 8177-0000010-08 (супруга)
|4 980
|10
|Евгений Кисляков
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|Hyundai H-1, Mazda СХ-9
|4 700
|11
|Юрий Короткий
|замруководителя
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|Range Rover Sport
|4 500
|12
|Вадим Ваньков
|директор департамента информационного и цифрового развития
|Министерство культуры
|Infiniti FX37, Audi А4
|4 320
|13
|Олег Инсаров
|начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий
|Генеральная прокуратура
|Lexus RX 300
|4 000
|14
|Денис Федотов
|начальник информационно-аналитического отдела
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|Hummer Н2 (2006 г.в.), Infiniti QX56 (2012 г.в.)
|3 500
|15
|Владимир Романов
|замруководителя
|Федеральное медико-биологическое агентство
|Toyota Highlander
|3 500
|16
|Александр Каменских
|начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|Audi Q5
|3 300
|17
|Юрий Бутенко
|начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ
|Федеральная служба по аккредитации
|Volvo хс60
|3 300
|18
|Кирилл Поспелов
|зам.начальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|Jeep Grand Cherokee
|3 300
|19
|Алексей Кружалин
|замруководителя
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|KIA Sorento
|KIA Optima
|Прицеп МЗСА 817717
|3 250
|20
|Александр Панков
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|Nissan Pathfinder
|2 700
|21
|Антон Трошенков
|начальник отдела ИТ и связи
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|Toyota Sequoia
|Мотоцикл Suzuki VL 1500
|2 500
|22
|Владимир Осипов
|начальник управления цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|ВАЗ 21053 1996 г.в., Volvo S80 2007 г.в.
|Opel Corsa 2008 г.в., Toyota Land Cruiser Prado 120 2011 г.в.
|2 200
|23
|Алексей Иванов(2)
|зампредседателя
|ПФР
|Honda CR-V
|2 150
|24
|Владимир Можаев
|начальник управления имущества, информатики и науки
|Федеральное агентство водных ресурсов
|Nissan Murano
|2 100
|25
|Игорь Артемов
|начальник управления информатизации
|СД при ВС РФ
|SsangYong Kyron; Mazda 626
|1 900
|26
|Андрей Горобец
|руководитель управления проектной деятельности и ИТ
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|Toyota RAV4
|1 800
|27
|Елена Панова
|замминистра
|Министерство природных ресурсов и экологии
|Nissan X-Trail
|1 600
|28
|Дмитрий Самоваров
|начальник отдела ИТ и информационных ресурсов
|Федеральное медико-биологическое агентство
|Ford Mondeo
|1 600
|29
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|Volkswagen Tiguan
|1 500
|30
|Павел Попов
|замминистра обороны
|Министерство обороны
|Volkswagen Tiguan
|1 500
|31
|Юрий Нечепоренко
|зампредседателя
|ФФОМС
|Chevrolet Captiva
|1 100
|32
|Константин Коронкевич
|начальник управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|Scoda Octavia
|1 100
|33
|Андрей Приданкин
|замруководителя
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|Infiniti EX35
|1 000
|34
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|Land Rover Discovery 3
|1 000
|35
|Павел Гудков
|начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи
|Министерство юстиции
|Mitsubishi Outlander 2
|1 000
|36
|Дмитрий Травников
|начальник управления организации предоставления государственных услуг
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|Ford Focus
|1 000
|37
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|Suzuki Grand Vitara (2010 г.в.)
|900
|38
|Елена Бойко
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|Chevrolet Cruze
|700
|39
|Андрей Николаев
|замминистра
|Министерство просвещения
|Rover 75
|400
|40
|Арсен Гаглоев
|замминистра
|Министерство по делам Северного Кавказа
|ВАЗ 21150
|200
|41
|Игорь Чурсин
|замруководителя
|Федеральное агентство связи
|Mersedes Benz
|Land Rover
|42
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|Toyota
|43
|Савва Шипов
|замминистра
|Министерство экономического развития
|Volkswagen
|44
|Валерий Новомлинский
|И.о. начальника управления информатизации и связи
|Управление делами Президента
|Toyota Lexus
|45
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможенная служба
|KIA
|46
|Алексей Волков
|начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|Opel
|47
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|Ford
|прицеп
Источник: CNews Analitics, 2019
(1) уволен с занимаемой должности в сентябре 2019 г.
(2) уволен с занимаемой должности в августе 2019 г.
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