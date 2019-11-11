Владельцев «Ангстрема» признали банкротами из-за крошечных долгов

Компании «Ангстрем-Инвест» и «КонтрактФинансГрупп», вместе владеющие 50% зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем», признаны банкротами из-за задолженности всего в 2 млн руб. В борьбу за принадлежащие им доли вступили «Банк «Зенит» и структура экс-министра связи Леонида Реймана.

Банкротство акционеров «Ангстрема»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Ангстрем-Инвест», владеющую 25% акций зеленоградского микроэлектронного завода АО «Ангстрем». Истцом выступило ООО «Хорайзон Глобал Консалтинг», принадлежащее некому Андрею Боксеру.

«Ангстрем-Инвест» заключило с истцом договор об оценке принадлежащей ей доли в АО «Ангстрем» и проведении предпродажной подготовки. Работы были выполнены, но «Ангстрем-Инвест» не смог заплатить за них оговоренную соответствующим договором сумму - 1 млн руб., в связи с чем и было инициировано банкротство.

До этого Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца других 25% акций АО «Ангстрем» - компанию «КонтрактФинансГрупп». Его история чрезвычайно похожа на историю с банкротством «Ангстрем-Инвест».

«Ангстрем-Инвест» и «КонтрактФинансГрупп», владеющие 50% завода «Ангстрем», признаны банкротами из-за задолженности в 2 млн рублей

«КонтрактФинансГрупп» заключила консалтинговое соглашение с «Хорайзон Глобал Конслатинг» на аналогичную сумму 1 млн руб., и также не смогла его оплатить. Таким образом, владельцы 50% акций АО «Ангстрем» стали банкротом из-за совокупного долга всего в 2 млн руб.

Кому отойдут доли в «Ангстрем»

Не все в порядке и у самого АО «Ангстрем». ООО «Альтернатива Капитал», принадлежащая бывшему министру связи и совладельцу заводов группы «Ангстрем» Леониду Рейману, через суд требует от предприятия 2,3 млрд руб. Другой иск - на 900 млн руб. - к заводу предъявил «Банк «Зенит».

В то же время обанкротившиеся акционеры АО «Ангстрем» были гарантами по кредитам, который завод брал от Сбербанка и банка «Зенит». Залогами по данным кредитам были доли в АО «Ангстрем», принадлежащие «Ангстрем-Инвест» и «КонтрактФинансГрупп».

В том числе «КонтрактФинансГрупп» заложила 25% акций АО «Ангстрем» по кредиту на 200 млн руб., взятому АО «Ангстрем» у Сбербанка. В 2015-2016 гг. права требования по данному кредиту последовательно переходили между Сбербанком, «СБК Строй», «Термоэлектро групп», «РТКЛ Финанс», и в конце концов, оказались у принадлежащей Рейману «Альтернатива Капитал».

На этом основании «Альтернатива Капитал» добилась включения себя в реестр кредиторов «КонтрактФинансГрупп». При этом принадлежащие «КонтрактФинансГрупп» 25% акций АО «Ангстрем» также были заложены по другому кредиту, который АО «Ангстрем» получил от «Банка «Зенит». Но, как отметил суд, залогодержателем первой очереди является именно «Альтернатива Капитал», тогда как банк «Зенит» сможет рассчитывать лишь на часть залога после погашения задолженности перед принадлежащей Рейману компанией.

Одновременно банк «Зенит» попытался через суд взыскать у «Ангстрем-Инвест» принадлежащие ему и находящиеся в залоге у банка 25% акций АО «Ангстрем». Однако суд даже не стал рассматривать данное заявление, сославшись на то, что в отношении «Ангстрем-Инвест» начата процедура банкротства. Сейчас банк «Зенит» подал апелляцию на решение суда о признании банкротом «Ангстрем-Инвест».

Как Рейман получал и терял доли в предприятиях группы «Ангстрем»

Исторически АО «Ангстрем» было головным предприятием одноименной зеленоградской микроэлектронной группы. АО «Ангстрем» вместе с дизайн-центром «Ангстрем-М» владели самым перспективным предприятием группы - «Ангстрем-Т». В 2008 г. госбанк ВЭБ под гарантии Правительства открыл «Ангстрем-Т» кредитную линию объемом до 815 млн евро для модернизации производства и закупки оборудования немецкой фабрики AMD.

В тогда же предприятия группы «Ангстрем» перешли под контроль «питерской группы связистов», которую считают связанной с экс-министром связи Леонидом Рейманом. В том числе связанный с группой кипрский офшор Eventis Telecom Holdings (ETH) взял под контроль компании «КонтрактФинансГрупп» и «Коал Трейдинг», каждая из которых владеет по 25% и в АО «Ангстрем», и в «Анстрем-М». Также ETH через другой кипрский офшор - Runica Investments - стала единоличным владельцем «Ангстрем-Т».

В 2011 г., уйдя с госслужбы, Рейман признал наличие у него интереса в различных предприятиях группы «Ангстрем». В том числе принадлежащее ему ООО «Группа «Ангстрем» (ее правопреемником является упомянутая выше «Альтернатива Капитал») через Runica Investments стало единоличным владельцем «Ангстрем-Т». Некоторое время «Группа «Ангстрем» через «КонтрактФинансГрупп» также владела 25% акций АО «Ангстрем».

Другие 25% акций АО «Ангстрем» перешли от «Коал Трейдинг» к «Ангстрем-Инвест». В 2016 г. «Группа «Ангстрем» обращалась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о выкупе 50% акций АО «Ангстрем» - таким пакетом в совокупности владеют «Ангстрем-Инвест» и «КонтрактФинансГрупп».

Между тем, с реализацией проекта «Ангстрем-Т» возникли сложности. Оборудование AMD долгое время не завозилось в Россию и лежало на складе в Голландии. В конце концов производственный цех был построен, оборудование завезели, и в 2016 г. прозвучало сообщение о запуске производства на «Ангстрем-Т».

Но завод не смог расплатиться по кредиту ВЭБ, и в конце 2018 г. года госбанк забрал заложенные ему 100% акций «Ангстрем-Т». После этого ВЭБ инициировал банкротство «Ангстрем-Т». В рамках соответствующего процесса Леонид Рейман добился включения его в реестр кредиторов предприятия с суммой задолженности 423 млн руб.

Кроме того, ООО «Альтренатива Капитал» также требует включения себя в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с суммой задолженности 3,8 млрд руб. Что же касается дизайн-центра «Ансгтрем-М», то он был признан банкротом еще в 2016 г.