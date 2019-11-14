РЖД не хватает кадров для цифровой трансформации. По отдельным специальностям — «чистое поле»

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ИТ-специалисты для трансформации

При реализации утвержденной в конце октября 2019 г. стратегии цифровой трансформации «Российских железных дорог» РЖД до 2025 г. ключевым вопросом станет кадровый, причем по отдельным намеченным направлениям развития специалистов в России на данный момент просто не существует. Об этом в рамках прошедшего в начале ноября 2019 г. в Москве CNews FORUM сообщил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

«Самое важное в стратегии — это конечно люди, — отметил он. — Как это ни банально звучит, для нас они самый ценный актив. Можно поменять любые процессы, заменить любые технологии; вопрос — кто те люди, которые это будут делать».

Евгений Чаркин считает масштаб заложенных в стратегию проектов колоссальным, поэтому для него уже сейчас очевидно, что РЖД предстоит серьезное усиление ресурсной составляющей.

«И проблема в том, что по некоторым направлениям, по которым сейчас начинаем работать, в частности по квантовым коммуникациям, этих людей вообще нет, — говорит он. — Есть определенные наработки на уровне науки. Но на уровне студентов, школьников, профессиональных специалистов, экосистемы — чистое поле. И такая ситуация не только по квантовым коммуникациям. Поэтому вопрос кадров, квалификации, стандартов стоит крайне остро».

Евгений Чаркин: У нас была завершена огромная работа, которую мы проводили всей компанией; утверждена стратегия цифровой трансформации

Отметим, что упомянутые квантовые коммуникации (применение устройств на основе явления квантовой суперпозиции для передачи и обработки данных) фигурировали в презентации топ-менеджера в подразделе новых технологий передачи данных раздела сквозных технологий.

В этом же разделе были выделены интернет вещей — сбор и передача информации о состоянии объектов без участия человека, интеллектуальные системы для решения задач, традиционно считающиеся творческими, за счет самообучения, большие данные — обработка структурированных и неструктурированных данных для выявления неочевидных связей и формирования результатов, воспринимаемых человеком, виртуальная и дополненная реальность — среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени, распределенные реестры (блокчейн) — децентрализованный цифровой реестр данных транзакций, который используется распределенной сетью участников рынка для повышения эффективности и прозрачности процессов.

Где готовятся кадры для РЖД

Как отмечает Чаркин, по линии кадровых вопросов РЖД уже активно сотрудничает с образовательным центром «Сириус» в Сочи, созданном в декабре 2014 г. образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента России.

«Мы работаем по выстраиванию сквозной цепочки подбора, поиска, оценки и развития талантливых детей, студентов и специалистов, — поясняет топ-менеджер. — Но нюанс в том, что мы говорим об избранных. “Сириус” — это верхняя планка. Я считаю, наша ключевая задача совместно с федеральными органами исполнительной власти, со всеми участниками процесса сделать так, чтобы наш “средний” уровень был не средним, а высоким».

Новая стратегия РЖД

Рассматриваемая стратегия цифрового развития РЖД определяет концептуальные основы и принципы трансформации компании в условиях цифровой экономики. Документ задал приоритетные направления цифровизации, включая вопросы импортозамещения в области ИТ, а также описал необходимые для изменений ресурсы и технологии.

Подписание трехстороннего соглашения. Слева направо Павел Эйгес, Евгений Чаркин, Денис Трошанов

В РЖД считают, что реализация стратегии будет способствовать не только внедрению в холдинге инноваций и прорывных технологий, но и изменению корпоративной культуры, повышению эффективности и формированию новых бизнес-процессов, а также расширению набора предлагаемых рынку услуг.

По словам Чаркина, к 2025 г. расчетный экономический эффект от цифровой трансформации непосредственно для РЖД составит 150 млрд руб., а ее косвенный вклад в экономику страны — порядка 400 млрд руб.

Выступление Евгения Чаркина на CNews FORUM



Одним из основных принципов реализации стратегии станет формирование восьми цифровых платформ: комплексов взаимосвязанных технологических решений для взаимодействия участников транспортного рынка. В их числе платформы мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок, транспортно-логистических узлов, оператора линейной инфраструктуры, логистического оператора электронной коммерции, управления перевозочным процессом, тягового подвижного состава и платформа непроизводственных процессов. Стратегией предусмотрена реализация свыше 50 проектов в этих сферах.

«Важно то, что документ, который мы сделали, полностью увязан с долгосрочной программой развития РЖД до 2025 г. — по срокам, по ресурсам, и главное по эффектам», — подчеркнул Чаркин.

Среди этих эффектов он назвал достижение доли 70-процентной доли электронных билетов в поездах дальнего следования, 75-процентной доли услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде, 90-процентной доли электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса, 55-процентной доли операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека.

Кроме того, через шесть лет количество пользователей в РЖД и дочерних структурах компании, которые используют отечественное ПО, включенное в единый реестр при Минкомсвязи, должно составить не менее 70%.

Презентация Евгения Чаркина (нажмите для пролистывания)

Напомним, что в рамках CNews FORUM 2019 Евгений Чаркин, гендиректор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес и гендиректор «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем» (дочернее общество РЖД в сфере цифровизации) Денис Трошанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной операционной системы «Аврора».

Подробности о стратегии цифровой трансформации РЖД вы можете узнать из презентации и видеозаписи выступления Евгения Чаркина на форуме.

Как прошел CNews Forum 2019

В 2019 г. крупнейшая независимая площадка CNews FORUM для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 1,5 тыс. гостей. На форуме прозвучало порядка 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Информационная безопасность», «Банки», «Большие данные и бизнес-аналитика», «Розница», «Облачные технологии».

CNews FORUM традиционно собирает полный зал

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Помимо Евгения Чаркина на форуме выступили директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин, директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев и многие другие.