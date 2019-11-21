Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны

Законопроект об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV был принят Госдумой в окончательном третьем чтении. Закон вступит в силу с июля 2020 г. Точный список техники и программ, обязательных к предустановке, определит правительство.



Итоги третьего чтения

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о предустановке российского ПО на смартфоны, предназначенные к продаже в России. Информация об этом появилась в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 июля 2020 г.

Законопроект представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым российское ПО в обязательном порядке будет предустанавливаться на «отдельные виды технически сложных товаров». Что это за товары, а также порядок составления и ведения перечня российских программ, которые нужно предустанавливать, как и порядок самой установки определит правительство. Однако в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под технически сложными товарами понимаются прежде всего смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

История законопроекта

Пакет законопроектов, который обяжет производителей устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России, российское ПО, был внесен в Госдуму в июле 2019 г. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР. До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, но эти документы были им отозваны.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что отечественное ПО привлекает российского потребителя больше, чем иностранное, а устройства после его установки становится удобнее использовать. Таким образом, отечественное ПО делает товар более ценным для российского покупателя. Если закон вступит в силу, у российского пользователя отпадет необходимость устанавливать такие программы самостоятельно, отмечают авторы.

Одновременно законопроект «обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий» и даст российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов среди российских пользователей, считают авторы инициативы.

Депутаты приняли в третьем чтении закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны

Второй законопроект пакета вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этим поправкам, за продажу в России устройств, на которые не установлено российское ПО из правительственного списка, будут налагаться штрафы. Должностным лицам придется платить штраф в размере 30-50 тыс. руб., юридическим лицам — 50-200 тыс. руб. Положение о штрафах должно вступить в силу с начала 2021 г.

Реакция правительства и отрасли

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК отнеслась к законопроекту отрицательно. После принятия документа в первом чтении она сообщила, что он не был согласован с бизнесом.

Предполагается, что принятие законопроекта благотворно скажется на бизнесе российских разработчиков ПО. В частности, такая перспектива упоминается в отзыве, который дало на законопроект Правительство. Но РАТЭК высказала опасение, что в случае принятия закона российские разработчики вместо борьбы за улучшение качества продукта и внимание потребителя начнут бороться только за место в списке российского ПО, одобренного к обязательной установке.

В отличие от Правительства, правовое управление Госдумы подвергло законопроект суровой критике. В числе прочего управление указывает, что если будет введено требование обязательной предустановки российского ПО на устройства, то иностранным вендорам придется закупать права на это ПО у российских компаний. Если какие-то производители откажутся это делать, выбор смартфонов и другой техники в России станет меньше, что не будет отвечать интересам потребителей.

Ряд экспертов предупреждал о возможном уходе с российского рынка смартфонов компании Apple. Дело в том, что Apple ни на одном рынке не предустанавливает на свои устройства сторонние приложения, и сомнительно, что сделает исключение для России.

Кроме того, правовое управление Госдумы отметило, что законопроект вступает в противоречие с законом «О техническом регулировании», согласно которому обязательный характер имеют исключительно те требования к продукции, которые включены в технические регламенты.

Кроме того, законопроект не учитывает, что смартфоны и другую технику в России покупают не только граждане для бытовых нужд, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом закон о «О защите прав потребителей», в который предлагается внести поправки, защищает только физлиц, приобретающих товары или услуги, а на юрлиц и ИП он не распространяется.

Наконец, законопроект Жигарева противоречит международным обязательствам России — его требования не согласуются с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанного в Астане в мае 2014 г. Договор запрещает государствам-членам ЕАЭС требовать от компаний из стран ЕАЭС закупать или использовать товары или услуги конкретной страны. Кроме того, запрещается требовать от компаний ограничить продажу товаров или поставку услуг на территорию какой-то страны ЕАЭС, равно как и импорт или экспорт товаров в этой стране, если эти требования увязаны с использованием местных товаров или услуг.