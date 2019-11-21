Главу «Яндекса» смогут отстранить на 15 суток при угрозе национальной безопасности

Yandex раскрыл подробности взаимоотношений с новым Фондом общественных интересов, который получит влияние на принятие стратегических решений в компании. Фонд сможет блокировать приобретение кем-либо более 10% акций Yandex, влиять на избрание половины членов совета директоров компании, управлять вопросами передачи персональных данных россиян зарубеж и, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Yandex и новый Фонд общественных интересов

Компания Yandex опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам новую версию своего устава. Также была опубликована новая версия ее российской «дочки» компании «Яндекс» и устав недавно созданного Фонда общественных интересов (ФОИ), ставшего владельцем «золотой акции» Yandex.

Компания Yandex зарегистрирована в Голландии и является единственным владельцем российского ООО «Яндекс». В 2011 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ.

В 2009 г. Yandex предоставил государству в лице Сбербанка «золотую акцию». Она позволяла банку блокировать приобретение кем-либо более 25% от общего числа акций или голосов в компании и продажу всех активов компании, включая российский «Яндекс». Условиями нахождения «золотой акции» у Сбербанка были отсутствие у банка интересов в конкурирующих с «Яндексом» компаниях и отсутствие в России законов, ограничивающих права иностранных инвесторов в интернет-компаниях.

Между тем, недавно Сбербанка стал совладельцем сразу двух конкурирующих с «Яндексом» организаций: «Рамблер» и Mail.ru Group. Также летом 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект депутата Антона Горелкина, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в значимых интернет-активах. Под определение таких активов могли попасть, в первую очередь, Mail.ru Group и Yandex.

Кто войдет в совет нового фонда

Выходом из ситуации для Yandex стала формирование Фонда общественных интересов (ФОИ). Фонд является некоммерческой организацией и будет зарегистрирован в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде – новой, создающейся в России административной зоне со специальным регулированием.

Фондом общественных интересов сможет отстранять главу «Яндекса» при угрозе национальной безопасности России

Управлением ФОИ займется совет из 11 человек. От Yandex туда войдут трое человек: основатель «Яндекс» и гендиректор Yandex Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и главный управляющий директор Yandex Тигран Худавердян. Остальные восемь мест займут представители иных организаций, которые туда пригласил Yandex.

В их числе пять вузов: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Высшая школа экономики (ВШЭ).

Также в совет фонда приглашены представители трех неправительственных организаций: Московская школа управления «Сколково», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Фонд поддержки московской средней школы с математическим уклоном №57. Елена Бунина училась в этой школе и работала в ней преподавателем.

У каждой из упомянутых организаций будет по одному месту в совете ФОИ. В случае, если у российских граждан и организаций в совокупности будет менее 50% плюс один голос в Yandex, число представителей Yandex в совете ФОИ сократится до двух человек. Освободившееся кресло займет еще один представитель ВШЭ.

Члены совета ФОИ за предшествующие до их назначения два года не должны работать на политических позициях – в органах власти, парламенте, политических партиях – а также в госкорпорациях. Также ни они, ни члены их семей за предшествующие два года не должны иметь интереса в конкурирующих с «Яндексом» компаниях. Такие же требования предъявляются и к членам совета директоров Yandex.

Сбербанк отдает Фонду «золотую акцию» Yandex

ФОИ от Сбербанка будет передана «золотая акция», при этом права ее владельца будут значительно расширены. В частности, теперь ФОИ сможет блокировать приобретение кем-либо более 10% от общего числа акций или голосов в Yandex.

ФОИ сможет номинировать двух кандидатов в состав совета директоров Yandex. В качестве таковых кандидатов к предстоящему собранию акционеров выдвинуты вице-президент Российской президентской академии национальной экономики и общественного управления Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ-Капитал» Алексей Яковицкий.

Общее число членов совета директоров вырастет с 10 до 12. Интересно, что и Яковицкий, и Комисаров не удовлетворяют требованиям к членам совета директоров Yandex из-за работы на государство, но совет директоров компании решил отказаться от предъявления к ним данных требований.

Фонд и совет директоров Yandex

Комитет по номинациями и корпоративному управлению при совете директоров Yandex будет разделен на два комитета: по номинациями и по корпоративному управлению. В ответственность Комитета по номинациям войдет представление рекомендаций совету директоров по формированию списка кандидатов в совет, который затем будет рассматриваться на собрании акционеров Yandex.

В комитет по номинациям войдет пять директоров. Внутри данного комитета будет выделено два Подкомитета - №1 и №2. В состав Подкомитета №1 войдут три члена совета директоров, включая одного от ФОИ и одного - гражданина России.

Среди существующих членов совета директоров выделены четыре кресла, занимаемые сейчас председателем правления Сбербанка Германом Грефом, вице-президентом по технологиям корпорации Microsoft Михалом Парахиным, сооснователем «Объединенной финансовой группы» Чарльзом Райяном (Charles Ryan) и профессором Высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете Ильей Стребулевым. Эти директора будут обозначаться как «директора класса 1».

Рекомендации по избранию директоров на эти места будет утверждать Подкомитет №1. Директор от ФОИ, с одобрения совета ФОИ, сможет воспользоваться правом вето на соответствующие решения. Затем данные рекомендации в полной мере должен будет одобрить совет директоров, после чего список кандидатов будет вынесен на собрание акционеров Yandex.

Рекомендации по избранию директоров на остальные места в совете директоров – «директоров класса 2» - будет утверждать Подкомитет №2. В нем будет три директора, при этом ни один из них не должен быть «директором класса 1». У директоров от ФОИ не будет права вето на решения Подкомитета №2. Совет директоров Yandex будет обязан одобрять рекомендации Подкомитета №2 либо отклонить голосами не менее чем 10 своих членов. Таким образом, из 12 членов совета директоров половина кандидатов будет номинироваться или согласоваться с ФОИ.

Фонд и вопросы передачи за рубеж персональных данных россиян

При совете директоров Yandex будет также создан Комитет общественных интересов. В него войдут Волож и два директора от ФОИ. Решения данного комитета должны будут приниматься единогласно.

Комитет общественных интересов будет одобрять решения, касающиеся продажи значительной интеллектуальной собственности Yandex, передачу за рубеж персональных данных россиян, изменения внутренней политики Yandex, касающиеся защиты персональных данных россиян, и заключение компанией соглашений с зарубежными государствами и межправительственными организациями.

Совет директоров должен будет отклонять сделки, которые не были одобрены Комитетом общественных интересов. Впрочем, если восемь членов совета, включая двух директоров от ФОИ, поддержат спорную сделку, то ее все равно можно будет заключить. Также сделку можно будет заключить, если за нее проголосуют восемь членов совета, не включая директоров от ФОИ, но имея при этом одобрение от совета ФОИ.

В других комитетах при совете директоров Yandex – по корпоративному управлению, по компенсациям и по аудиту - номинантов от ФОИ не будет.

Как Фонд сможет отстранять гендиректора «Яндекса»

ФОИ получит также миноритарную долю в ООО «Яндекс» размером 0,001%. В обычной ситуации гендиректора ООО «Яндекс» избирают простым большинством на собрании участников данной организации, то есть его назначает Yandex.

Решение совета директоров Yandex о назначении гендиректора ООО «Яндекс» должно приниматься голосами восьми из 12 его членов. При этом за соответствующего кандидата должен будет проголосовать хотя бы один директор от ФОИ. Если же директора от ФОИ пять раз подряд заблокируют избрание директора ООО «Яндекс», то совет директоров Yandex сможет принять соответствующие решение без учета мнения представителей фонда: для этого нужно будет согласие минимум девяти директоров.

Однако в некоторых случаях ФОИ сможет отстранять гендиректора ООО «Яндекс». Соответствующие случаи относятся к двум типам: нарушение корпоративных процедур, связанных с правами ФОИ, и угроза национальной безопасности России.

К нарушениям прав ФОИ относится: невозможность сформировать Комитет общественных интересов или отказ совета директоров Yandex его принять; не включение директоров от ФОИ в Комитет по номинациям; отказ собрания акционеров Yandex одобрять кандидатов в совет директоров от ФОИ или решение собрания акционеров об исключения из совета директоров номинантов от ФОИ без согласия фонда; одобрение собранием акционеров кандидатов в совет директоров на места «директоров класса №1» без согласия Подкомитета №1 Комитета по номинациям; невыполнение ООО «Яндекс» решений Комитета общественных интересов.

В случае возникновения ситуаций, связанных с нарушением прав ФОИ, совет фонда должен будет направить соответствующее уведомление в Yandex. Если в течение 60 дней ситуация не будет исправлена, то совет ФОИ примет решение об отстранении гендиректора ООО «Яндекс».

В случае возникновения ситуации с угрозой национальной безопасности Совет ФОИ должен будет принять соответствующее решение, предоставив при этом период длительностью минимум семи дней для разрешения данной ситуации. Если ситуация так и не будет разрешена, то совет ФОИ должен будет принять решение об отстранении гендиректора ООО «Яндекс» сроком на 15 дней.

В случае запуска процедуры отстранения гендиректора ООО «Яндекс» будет созвано собрание учредителей данной организации, на котором голосовать будет только ФОИ. Список из трех кандидатов на посты временных исполняющих обязанности гендиректора ООО «Яндекс» должен быть заранее подготовлен.

К кандидатам на пост временного гендиректора ООО «Яндекс» предъявляются такие же требования, как и к членам совета ФОИ: отсутствие работы на госструктуры в последние два года и отсутствие конфликта интересов с «Яндексом». Также должен быть подготовлен проект договора с временно исполняющим обязанности гендиректора ООО «Яндекса».

Список кандидатов на пост временного гендиректора ООО «Яндекс» готовит Yandex и утверждают минимум восемь членов совета директоров компании. При этом оба директора от ФОИ должны одобрить данные кандидатуры.

Если в списке одобренных кандидатов на пост временного главы ООО «Яндекс» есть только два человека, а третьего не могут назначить в течение 120 дней, то такого кандидата утверждает совет ФОИ большинством голосов своих членов. Если в списке есть только один директор, а остальных не могут выбрать в течение 60 дней, то совет ФОИ может утвердить уже обоих кандидатов.

Наконец, если в списке кандидатов никого нет, и назначить новых кандидатов не удается в течение 15 дней, то совет ФОИ может утвердить одного кандидата. Временный гендиректор, в числе прочего, сможет назначать и отзывать юристов, представляющих интересы компании, при условии, что сумма выплат им не будет превышать 10 млн руб. Также в его полномочиях будет приостановка полномочий сотрудников компании и накладывать на них штрафы.

После разрешения ситуации, ставшей причиной для отстранения гендиректора ООО «Яндекс», Yandex сможет назначить постоянного гендиректора российской компании. Если им будет персона, которая занимала данный пост до отстранения, то для ее возвращения не потребуется дополнительных одобрений. Если же появится необходимость избрать нового постоянного гендиректора ООО «Яндекса», то для этого потребуется одобрение минимум девяти членов совета директоров Yandex.

В новой редакции устава ООО «Яндекс» полномочия гендиректора компании были урезаны. Теперь гендиректору необходимо будет получить одобрение собрания учредителей компании для сделок с государственными структурами или организациями, подконтрольными государству. Такие же одобрения нужны будут для заключения сделок с суммой более 3 млн руб. единоразово или более 30 млн руб. в месяц, для осуществления заимствований или поручительств и для изменения штатного расписания.

Как будет принимать решения совет Фонда

В совете ФОИ вопросы, связанные с финансовой деятельностью фонда, будут решаться представителями Yandex. Большинство же значимых вопросов будут приниматься пятью голосами от представителей вузов плюс еще одним голосом.

К ним относится выдвижение двух кандидатов в совет директоров Yandex, предоставление разрешения на приобретение более чем 10% акций Yandex, предоставление члену совета директоров Yandex от ФОИ права вето на выдвижение новых кандидатов в совет директоров и утверждение списка кандидатов на пост временного главы ООО «Яндекс».

Решения о признании факта нарушения прав ФОИ с отправкой уведомления в Yandex, как и последующее отстранение гендиректора ООО «Яндекс», также потребуют согласия пяти членов совета ФОИ от вузов и еще одного голоса. А для принятия решений о признании факта угрозы национальной безопасности с отправкой соответствующего уведомления в Yandex и последующего отстранения гендиректора ООО «Яндекс» потребуется согласие уже семи членов совета ФОИ, включая пятерых, номинированных вузами.

Ряд решений по голосованию на собраниях учредителей ООО «Яндекс» совет ФОИ будет принимать голосами двух представителей от Yandex и трех представителей от вузов. Сюда же относится и решение вопроса об утверждении формы контракта с временно исполняющим обязанности гендиректора ООО «Яндекс». Решение о продаже доли ФОИ в ООО «Яндекс» может быть принято только единогласно.

Как уже отмечалось, в случае, если россияне в совокупности перестанут владеть контрольным пакетом акций Yandex, число представителей университетов в совете ФОИ увеличится с пяти до шести. Такого числа будет достаточно для решения вопросов об утверждение двух кандидатов в совет директоров Yandex и кандидатов в перечень лиц, которые смогут стать временными исполняющими обязанности ООО «Яндекс».

Аркадий Волож и семейный траст

Изменения пройдут и в структуре акционеров Yandex. Акции Yandex разделены на два типа. Акции класса «A» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают 10 голосами на одну ценную бумагу, но свободной продаже не подлежат: в случае их продажи они автоматически конвертируются в акции класса «A» с потерей голосов.

Владельцами акций класса «B» были основатели и старейшие инвесторы «Яндекса». Сейчас основным владельцем ценных бумаг данного класса является основатель «Яндекса» и гендиректор Yandex Аркадий Волож. Ему принадлежит 85% от всех акций класса «B». В общем числе акций доля Воложа составляет 10%, в общем числе голосов – 49%.

Еще 9% от общего числа акций класса «B» принадлежит «старейшему» сотруднику «Яндекса» Владимиру Иванову. Его пакет эквивалентен 4% от общего числа акций всех типов и 6% от общего числа голосов.

Всего у Воложа и других владельцев акций класса «B» 56% от общего числа голосов. Сейчас основатель «Яндекса» взял на себя дополнительное обязательство в течение двух лет не продавать 95% от принадлежащих ему акций класса «B».

В случае, если другие владельцы акций класса «B» решат продать свои ценные бумаги, а Волож продаст 5% от принадлежащих ему акций класса «B» (это соответствует взятым им на себя обязательствам), у него все равно будет более 51% от общего числа голосов, то есть компания останется под контролем россиян. Совет директоров Yandex сможет освободить Воложа от ограничений по продаже своих акций, и для этого нужны будут голоса не менее чем восьми членов совета.

Другая проблема в акционерной структуре Yandex была связана с риском единоличного владения крупным пакетом акций. В случае смерти владельца акций класса «B» принадлежащие ему ценные бумаги автоматически переводятся в акции класса «A» с потерей голосов.

Гипотетическая смерть Воложа создает риск того, что расклад между голосующими акционерами изменится. В связи с этим основатель «Яндекса» решил создать семейный траст, которому в случае смерти основателя будут переданы принадлежащие ему акции. Траст будет владеть принадлежавшими Воложу акциями класса «B» в течение двух лет после его смерти.

Еще одно нововведение связано с расширением прав владельцев акций класса «A». В частности, они смогут одобрять решения по выпуску более 20% новых акций компании. Также отдельное одобрение владельцев акций класса «A» потребуется для сделок по продаже компании, заключению или отмене стратегически важных соглашений с третьими лицами, продаже или покупке долей в компаниях на сумму, превышающую одну треть от стоимости активов Yandex, и заключение сделок, по результатам которых Yandex заплатит более одной трети от стоимости своих активов.

Все предложенные изменения должны быть одобрены на собрании акционеров Yanex 20 декабря 2019 г. Но депутат Антон Горелкин уже отозвал свой законопроект.