Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала

Производители DRAM-памяти отчитались о росте выручки в III квартале 2019 г. На фоне угроз американского президента ужесточить торговую войну с Китаем они нарастили объемы производства, что совпало с ростом спроса на чипы со стороны производителей смартфонов и серверов.



Первые признаки жизни

Глобальный рынок DRAM-памяти, с III квартала 2018 г. переживавший стремительное сокращение, вернулся к росту. Об этом сообщили эксперты DRAMeXchange после анализа динамики рынка за III квартал 2019 г.

По их оценке, выручка производителей DRAM-памяти за отчетный период выросла на 4%. Специалисты связывают это напрямую с угрозами президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ужесточить торговую войну с Китаем, из-за которой страдают многие крупные вендоры, в том числе Huawei и производители ТВ-панелей. Стоит отметить, что именно торговая война причислялась теми же экспертами DRAMeXchange к причинам падения выручки поставщиков модулей DRAM.

Истинные причины роста рынка

На фоне возможного ужесточения тарифных санкций США производители решили нарастить объемы производства памяти, что могло бы привести к очередному переполнению складов, а затем к вынужденному демпингу, работе в ноль или даже в убыток, и итогом для рынка стало бы очередное квартальное сокращение. Ситуацию спасли производители серверов и смартфонов, тоже увеличившие объем выпускаемой продукции и спровоцировавшие тем самым рост закупок чипов DRAM.

Положение на рынке DRAM-памяти начало улучшаться

В результате баланс складских запасов модулей памяти выровнялся – на рынке нет ни дефицита, ни переизбытка. Это позволяет производителям техники получать нужное им количество модулей, а компаниям, выпускающим их, сдерживать снижение стоимости памяти.

Доходы производителей

Эксперты DRAMeXchange проанализировали деятельность крупнейших поставщиков DRAM-памяти, в том числе компаний Samsung и SK Hynix, у которых летом 2019 г. возникли проблемы с поставками японского сырья для производства. Несмотря на все трудности, Samsung отчиталась о 5-процентном росте выручки с продаж памяти в III квартале 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г., увеличив объем поставок на 30% в битовом эквиваленте.

Не все производители памяти сумели выйти в плюс

Показатели SK Hynix менее внушительные, но тоже положительные – выручка выросла на 3,5%, а поставки памяти – на 20% (в пересчете на емкость). При этом компания продемонстрировала снижение доли рынка в сравнении с II кварталом 2019 г.: 28,6% против 28,7%. Samsung, напротив, свою долю увеличила с 45,7% до 46,1%.

Сделать это она смогла, в том числе, и за счет компании Micron, еще одного крупного производителя памяти. В этом сегменте она не показала выдающихся результатов – ее выручка за год выросла всего на 1,1%, а доля рынка за три месяца сократилась с 20,5% до 19,9%.

Рост производства, но не рентабельности

Падение контрактных цен на DRAM, вызванное ростом спроса на нее, замедлилось, но не остановилось. По оценке DRAMeXchange, в III квартале 2019 г. оно составило от 15% до 20% в зависимости от производителя.

Прогнозы аналитиков на последнюю четверть 2019 г. более оптимистичные – цены снова упадут, но на этот раз не более чем на 5% в сравнении с предыдущим кварталом. Отметим, что летом 2019 г. аналитики выдавали менее радужные прогнозы – они полагали, что в IV квартале 2019 г. падение цен на память достигнет 10%.

Прогнозы DRAMeXchange о падении цен на память

В случае Samsung рентабельность производства в III квартале 2019 г. снизилась до 33% при 41% во II квартале 2019 г. Аналогичный показатель SK Hynix составил 24% против 28% в второй четверти 2019 г. Прогнозы на IV квартал 2019 г. эксперты DRAMeXchange не озвучивают.

Как компании приспосабливаются к новым реалиям

Как и поставщики ТВ-панелей, на фоне торговой войны вынужденные подстраиваться под новые реалии рынка и сокращать производство в стремлении сохранить прибыль, так и производители чипов DRAM меняют условия своей деятельности. К примеру, Samsung решила перевести часть линий по выпуску DRAM на заводе Line 13 в городе Хвасон на производство датчиков изображения (матриц). Сенсоры Samsung часто можно встретить в новейших смартфонах китайских брендов, в том числе и в анонсированном 20 ноября 2019 г. камерофоне Realme 5s. В то же время Samsung расширила производство DRAM на новом заводе в городе Пхентэк, на котором она готовится к выпуску памяти по современному техпроцессу 1Znm.

SK Hynix последует примеру Samsung и тоже переведет часть конвейеров фабрики М10 на производство матриц, но лишь в 2020 г. Одновременно с этим завод М14 начнет выдавать больше чипов DRAM.