В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки

2778

Перестановки на фоне общего спада продаж

В Россию по итогам III квартала 2019 г. было поставлено около 1,37 млн настольных и портативных компьютеров, что на 8% меньше показателей аналогичного периода 2018 г. сообщили аналитики IDC со ссылкой на данные ежеквартального мониторинга IDC PC Quarterly Tracker.

Снижение активности в потребительском сегменте российского рынка за прошедший квартал отчасти компенсировал рост спроса в корпоративном сегменте, за счет которого общее падение продаж выглядит более сбалансированно.

По сравнению с итогами продаж за весь 2018 г., в лидерах пятерки ведущих поставщиков ПК на российский рынок произошел ряд изменений. Так, Asus и Acer поменялись третьим и четвертым местами, а Apple сместила Dell с пятого места в рейтинге суммарных продаж, в то время как DEXP сместила ту же Dell с пятого места в рейтинге продаж десктопов. Пятерка лидеров в сегменте ноутбуков осталась неизменной.

«Продажи потребительских устройств продолжают сокращаться, однако растут поставки компьютеров в коммерческий сегмент. Четвертая часть всех поставок компьютерной техники приходится на корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия.

Рокировки и итоги по сегментам

Согласно данным IDC, по итогам III квартала 2019 г. пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров возглавила HP Inc. с долей 23,7% от всех поставленных за квартал ПК. На втором месте – Lenovo с долей 20,4%, на третьем Acer с долей 17%, затем Asus с долей 9,2%. Замыкает пятерку Apple с долей 5,7%.

На российском рынке ПК по итогам III квартала 2019 г. наблюдается спад

По сравнению с итогами 2018 г., в лидерах российского рынка ПК произошли два ключевых изменения. Asus и Acer, практически делившие до этого третье и четвертое место, поменялись местами, при этом Acer значительно нарастила свою долю, в то время как доля Asus сократилась с 13,6%. Помимо этого, в рейтинге появилась Apple: она сместила с пятой позиции Dell, которая фигурировала на этой позиции три квартала назад с точно такой же долей рынка – 5,7%.

В штучном выражении поставки настольных систем за третий квартал 2019 г. упали на 0,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 525 тысячи штук.

В рейтинге ведущих поставщиков настольных ПК в России лидируют HP Inc., Lenovo и Acer. Компания iRU занимает четвертое место – как и три квартала назад, но пятое место теперь занимает российская DEXP, сместившая с этой позиции Dell.

Топ5 2018 г. III кв. 2019 г. Российский рынок ПК 1 место HP Inc. (23,2%) HP Inc. (23,7%) 2 место Lenovo (18,2%) Lenovo (20,4%) 3 место Asus (13,6%) Acer (17%) 4 место Acer (13,5%) Asus (9,2%) 5 место Dell (5,7%) Apple (5,7%) Российский рынок декстопов 1 место HP Inc. HP Inc. 2 место Lenovo Lenovo 3 место Acer Acer 4 место iRU iRU 5 место Dell DEXP Российский рынок ноутбуков 1 место HP Inc. HP Inc. 2 место Lenovo Lenovo 3 место Acer Acer 4 место Asus Asus 5 место Apple Apple

Источник: IDC

Сегмент ноутбуков по итогам III квартала 2019 г. сократился более заметно: в штучном выражении произошло уменьшение на 12% по сравнению с показателями третьего квартала 2018 г., до 845 тысяч штук.

Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный квартал, было представлено брендом HP. В пятерку лидеров также вошли Lenovo, Acer, Asus и Apple. В этом сегменте рынка по сравнению с рейтингом по итогам 2018 г. пятерка лидеров не изменилась.

Ближайшие перспективы рынка

Согласно данным ранее опубликованного прогноза IDC, общий объем мировых продаж по итогам 2019 г. ожидается на 0,5% больше, чем за весь 2018 г. однако в долгосрочной перспективе прогнозы развития мирового рынка ПК остаются негативными.

«В краткосрочной перспективе на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к сокращению объемов поставок, которая во многом отражает общую экономическую ситуацию в стране. Несмотря на уменьшение негативных ожиданий относительно эскалации мировых торговых конфликтов, вероятность наступления снижения экономики в 2020 году сохраняется. Стагнация реальных располагаемых доходов населения является одним из наиболее значимых стрессов относительно перспектив спроса на рынке персональных компьютеров», — отметила Наталья Виноградова.

В IDC считают, что сокращение мирового рынка ПК в ближайшие годы вызовут такие негативные факторы как окончание цикла обновления корпоративных систем с Windows 7 на Windows 10, экономическая неопределенность из-за тарифных войн и продолжающийся дефицит новейших процессоров Intel.