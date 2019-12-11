Экс-главный инженер Apple: Компания читала мою переписку и прослушивала все звонки

Бывший главный разработчик мобильных процессоров Apple обвинил ее в преследовании и установке незаконной слежки. Компания прослушивала все его звонки и читала всю переписку только за то, что он хотел покинуть ее и основать собственный бизнес.



Незаконные методы Apple

Бывший главный архитектор мобильных процессоров Apple Джерард Уильямс III (Gerard Williams III) обвинил компанию в незаконной слежке за своими сотрудниками, в частности, за ним самим. По данным Engadget, он утверждает, что Apple, не имея на то никаких законных оснований, контролировала его личную переписку и даже прослушивала звонки.

При этом, по словам инженера, Apple не получала согласие на эту деятельность ни у него, ни у кого-либо другого из тех, с кем он контактировал в текстовой или голосовой форме. На момент публикации материала не было известно, за каким количеством своих сотрудников Apple установила слежку, а вторжение компании в частную жизнь именно Джерарда Уильямса III напрямую связано с его уходом из компании, превратившемся в скандал.

Многолетнее сотрудничество

Джерард Уильямс III работал в Apple на протяжении девяти лет, и в течение всего этого срока он принимал активное участие в создании чипов для мобильных устройств компании. Его знания и опыт легли в основу всех процессоров Apple, начиная с модели А7, и к моменту своего ухода из компании он находился на должности главного архитектора мобильных чипов.

Джерард Уильямс III

Инженер покинул Apple в марте 2019 г. На тот момент она реализовывала iPhone и iPad на базе чипа А12 Bionic, а до премьеры актуального А13 Bionic оставалось шесть месяцев. В последние годы своей работы Джерард Уильямс III занимался не только непосредственно разработкой ядер CPU для чипов Apple, но также размещением блоков на однокристальных системах компании.

Для Apple уход инженера стал серьезным ударом ввиду большого числа наработок и идей, созданных им за годы работы. В частности, Джерард Уильямс III указан в качестве автор свыше 60 патентов Apple, часть из которых связана с технологиями многоядерных процессоров и алгоритмами сжатия данных.

Уход из Apple и причина слежки

Джерард Уияльмс III ушел из Apple не к конкуренту, а основал собственный стартап Nuvia вместе с другими бывшими сотрудниками компании – Ману Гулати (Manu Gulati) и Джоном Бруно (John Bruno). Джон Бруно проработал в Apple пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, а карьера Ману Гулати в компании длилась восемь лет – он был частью подразделения Apple Platform Architecture.

Основным направлением деятельности Nuvia стала разработка новых процессоров, в частности, мощного серверного чипа для центра обработки данных. Опыт сооснователей в своем деле привлек внимание инвесторов, в число которых вошли вошли Capricorn Investment Mayfield, WVRI Capital, Nepthene, а также Dell Technologies Capital и ряд ИТ-компаний из Кремниевой долины. Как сообщал CNews, в первой половине ноября 2019 г. компания привлекла инвестиции на сумму $53 млн.

Именно стремление Джерарда Уильямса III начать собственный бизнес в той сфере, которой он посвятил как минимум девять лет своей жизни, и побудило Apple начать слежку за ним. Компания полагала, что он планирует продавать свои наработки ее конкурентам. В декабре 2019 г. Apple подала на своего бывшего инженера в суд якобы за нарушение им соглашения о найме, подписанного им при приеме на работу. Полученную таким образом информацию Apple использовала в качестве доказательства своей правоты.

Следует отметить, что в 2019 г. Apple лишилась еще одного не менее ценного сотрудника – теперь уже бывшего главного дизайнера Джони Айва (Jony Ive). Он тоже решил начать собственный бизнес, однако на него Apple подавать в суд не стала.

Судебные тяжбы

Свой стартап Nuvia Уильямс III основал практически сразу после ухода из Apple, но не афишировал это вплоть до получения миллионных инвестиций в ноябре 2019 г. Тем не менее, Apple узнала о создании компании в августе 2019 г. и подала против инженера иск.

В нем юристы Apple утверждают, что Уильямс III нарушил подписанный им контракт, скрыв свои планы по созданию собственного предприятия после увольнения. Также они пытаются обвинить его в том, что он пытался переманить в свой стартап и других сотрудников компании, что тоже нарушало условия контракта.

Подав иск против своего бывшего инженера, Apple стремится добиться судебного запрета на его новую деятельность, а также компенсации за нарушение условий контракта. «Джерард Уильямс III воспользовался технологиями, над которыми он работал в Apple, за пределами компании. Он хвастался всем, что создал собственную компанию, в которой будет использовать наработки, которые создал в период работы на Apple, и которые, по его словам, Apple будет вынуждена покупать у него», – сказано в заявлении компании.

Незаконность обвинения

Адвокаты Джерарда Уильямса III, пишет Bloomberg не согласны с позицией оппонента. По их утверждению, у Apple нет никаких юридических обоснований для столь серьезных обвинений в адрес их подзащитного. В качестве доказательства своей точки зрения они привели то самое соглашение о найме, подписанное инженером.

Они отметили, что положения трудового договора Apple, касающиеся создания сотрудниками собственного бизнеса без уведомления компании, не подлежат исполнению в соответствии с законами штата Калифорния. По словам адвокатов, данные положения идут в разрез с законом, что давало Уильямсу III полное право планировать создание собственного бизнеса в период работы на Apple.

Адвокаты инженера раскритиковали и попытку Apple использовать информацию для доказательства своей правоты информацию, полученную в результате слежки. Они подчеркнули, что вся она была добыта незаконным, «излишне параноидальным» путем. «Apple не предоставила доказательств того, что кто-либо из ее сотрудников, за которыми велась слежка, давал свое согласие на запись своих текстовых сообщений и голосовых вызовов. В связи с этим сбор сбор подобной информации противоречит законам Калифорнии, и полагаться на нее в качестве доказательств нельзя», – говорится в заявлении защиты.

На момент публикации материала не было известно, собирается ли Джерард Уильямс III подавать на Apple в суд на незаконную слежку за ним, повлекшее за собой нарушение его права на тайну личной переписки. Слушание по основному делу назначено на 21 января 2020 г.