В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания

Лидером российского рынка СХД по емкости поставленных систем стала российская компания Yadro с долей 65,4%. Год назад лидером была Dell EMC — ей принадлежала доля в 31,1%. Сам рынок за год вырос на 30% в денежном выражении и в 3,4 раза — по емкости СХД.



Итоги квартала

По итогам III квартала 2019 г. на российский рынок были поставлены внешние системы хранения данных общей емкостью 560599 ТБ. Их стоимость составила $122,38 млн. Рост рынка по отношению ко II кварталу составил 29,2%, если говорить о емкости СХД, и 5,1%, если говорить об их стоимости. Об этом сообщает компания IDC, обнародовавшая результаты исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

Напомним, по итогам III квартала 2018 г. на российский рынок были поставлены внешние СХД общей емкостью 164836 ТБ, их стоимость равнялась $94,05 млн. Таким образом, годовой рост рынка в III квартале 2019 г. составил около 30% в денежном выражении. Что касается емкости СХД, то рынок за год вырос в 3,4 раза.

Лидеры рынка

Лидерами рынка в III квартале 2019 г. IDC называет компанию Huawei, доля которой составила 23,2% по деньгам, и российскую компанию Yadro, чья доля в емкостном выражении достигла 65,4%. Аналитики отмечают, что Yadro показала самый высокий годовой рост поставок и по деньгам, и по емкости поставленных СХД.

Также в список лидеров вошли Hewlett Packard Enterprise и NetApp. Huawei, HPE и NetApp стали лидерами в поставках систем на базе флэш-памяти. Уверенный рост поставок в денежном и емкостном выражении был зафиксирован у IBM, Huawei и Lenovo.

Напомним, по итогам III квартала 2018 г. лидером российского рынка внешних СХД была компания Dell EMC — ей принадлежала доля в 31,1%, если говорить о емкости поставленных систем. Также в тройку лидеров год назад попали Huawei и HPE — как по емкости СХД, так и по их стоимости.

Тенденции на рынке

Как отмечает менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаил Лебедев, российский рынок СХД стабильно растет и в емкостном, и в денежном выражении. Такая же тенденция наблюдалась в первом полугодии 2019 г.

Итоги III квартала 2019 г. на российском рынке внешних СХД

В связи с продолжающейся модернизацией инфраструктуры архивного хранения данных самым быстрорастущим сегментом стали СХД на базе HDD. Однако благодаря программам цифровой трансформации и новым рабочим нагрузкам заказчики продолжают инвестировать и в СХД на базе флэш-памяти — здесь был зафиксирован годовой рост на 35% по деньгам.

«С точки зрения отраслевой специфики, государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы продолжают оставаться основными потребителями СХД», — отметил Лебедев.

Успехи Yadro

IDC отмечала успехи российской компании Yadro еще в 2018 г. Например, по результатам IV квартала 2018 г. компания вышла на четвертое место среди поставщиков СХД в России с долей 12,5% в денежном выражении.

Yadro специализируется на производстве серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro производит серверы и СХД на собственной производственной площадке в Московской области. Портфель собственной продукции состоит из сервера VESNIN Gen1 и семейства СХД TATLIN.

Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке. В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

Продукция компании Yadro используется такими государственными и корпоративными клиентами, как ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Пенсионный фонд России, Федеральное Казначейство, РЖД, ГУП «Московский Метрополитен», ВТБ, Газпромбанк, «Ростех», «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», X5 Retail Group и др.

В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%. В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.