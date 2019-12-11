Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект

Федеральный проект «Искуственный интеллект»

В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Искусственный интеллект». Документ был подготовлен Сбербанком и должен стать новым, седьмым по счету федеральным проектом национальной программы «Цифровая экономика». Куратором соответствующего раздела станет Минэкономразвития.

Общая сумма затрат на достижение целей, заложенных в федеральный проект «Искусственный интеллект», до 2024 г. включительно составит 120,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90,5 млрд руб., внебюджетные источники - 29,5 млрд руб. При этом федеральный бюджет на 2019-2021 гг. уже содержит финансирование в размере 29,5 млрд руб. на указанные цели.

До этого были утверждены еще два программных документа по развитию искусственного интеллекта, подготовленные тем же Сбербанком: «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта» и Дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики.

Обозначенная дорожная карта была разработана в рамках другого федерального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Цифровые технологии». В документе содержится более внушительный размер затрат на период до 2024 г. - 400 млрд руб. В то же время размер бюджетных затрат в данном документе меньше - 50 млрд руб., тогда как основным источником финансирования должны стать внебюджетные источники - 350 млрд руб.

Десятки миллиардов на финансовую поддержку разработчиков ИИ

В обсуждаемом сейчас федеральном проекте «Искусственный интеллект» наиболее затратными станет достижение трех целей: финансовой поддержки разработки ИИ-решений через государственные прямые инвестиции, финансовой поддержки стартапов в сфере ИИ через государственные венчурные инвестиции и финансовая поддержка российских компаний-лидеров в сфере ИИ на этапах разработки и коммерциализации решений.

Затраты на достижение результатов федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика», млн рублей

Запланированный результат Общее финансирование за период 2020-2024 гг. Финансирование из федерального бюджета за 2020-2024 гг. Финансирование из внебюджетных источников, 2020-2024 гг. Общее финансирвоание за 2020 г. Общее финансирование за 2021 г. Общее финансирование за 2022 г. Общее финансирование за 2023 г. Общее финансирование за 2024 г. Финансовая поддержка разработки ИИ-трешений через государственные прямые инвестиции 14 500 7 250 7 250 2 000 2 750 3 250 3 250 3 250 Финансовая поддержка стартапов в сфере ИИ через государственные венчурные инвестиции 14 480 7 240 7 240 2 584 2 974 2 974 2 974 2 974 Финансовая поддержка российских компаний-лидеров в сфере ИИ на этапах разработки и коммерциализации решений 14 400 7 200 7 200 2 000 2 000 3 600 3 600 3 200 Поддержка развития, в том числе создания опорных центров компетенций для разработки технологий ИИ 13 246,4 13 246,4 0 423,5 2 270,9 2 927,7 3 717,7 3 906,6 Разработка конкурентосопобных нишевых АПК для целей ИИ (финансовая поддержка лидирующих дизайн-центров) 10 462 7 846,5 2 615,5 0 2 068 2 068 2 068 4 258

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

На каждую из этих целей предполагается затратить примерно по 14,5 млрд руб. Во всех трех случаях данная сумма будет делиться поровну между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками. К 2024 г. будет осуществлена финансовая поддержка 117 компаний-лидеров, которые проведут не менее 36 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и подадут не менее 180 патентных заявок в сфере ИИ.

К этой же дате не менее 120 стартапов в области ИИ получат венчурные инвестиции на сумму 10-30 млн руб. (включая государственные средства) и не менее 90 стартапов - на сумму 100-160 млн руб. (также с учетом госсредств). Совокупная выручка данных стартапов составит не менее 5 млрд руб. Они подадут не менее 310 патентных заявок в области ИИ и опубликуют не менее 90 научных статей, проиндексированных международными базами данных.

Не менее 60 разработчиков ИИ-решений получат прямые инвестиции на сумму 180-300 млн руб. (включая государственные средства). Их совокупная выручка составит не менее 60 млрд руб., ими будет подано не менее 500 патентных заявок в области ИИ и опубликовано не менее 120 научных статей, проиндексированных международными базами данных.

Дополнительно на разработку и реализацию специализированной акселерационной программы для стартапов в сфере ИИ федеральному бюджету предлагается 940 млн руб. К 2024 г. данную программу пройдут не менее 120 стартапов.

Центры компетенций и открытые библиотеки в сфере ИИ

Поддержка развития, в том числе создание опорных центров компетенций для разработки технологий ИИ, обойдется федеральному бюджету в 13,25 млрд руб. К 2024 г. будет создано 12 опорных центров в сфере ИИ, включая два, специализирующихся на проведение фундаментальных исследований по разработке новых вычислительных архитектур. Данными центрами будет опубликовано не менее 1,1 тыс. статей в области ИИ, индексированных в международных базах данных Scopus/Web of Science, и подано не менее 110 заявок на получение патентов.

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Создание лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ обойдется в 6,73 млрд руб. - эту сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники. К 2024 г. будет отобрано пять ЛИЦ, которые опубликуют не менее 300 статей в области ИИ, индексированных международными базами данных Scorpus/Web of Science, и подадут не менее 500 заявок на получение патентов.

На разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ, включая финансовую поддержку лидирующих дизайн-центров, планируется потратить 10,46 млрд руб. Из этой суммы 7,845 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 2,615 млрд руб. - внебюджетные источники. К 2024 г. появится не менее четырех компаний-производителей специализированных чипов для ИИ.

На создание ЦКП (центра коллективного проектирования) с оборудованием и интеллектуальным капиталом в области разработки АПК (средствами проектирования микроэлектронных компонентов, тестовыми стойкими, средствами верификации, инжиниринговым ПО, лучшими мировыми образцами АПК) федеральному бюджету предлагается потратить 2,19 млрд руб. К 2024 г. 10 компаний будут вести деятельность по разработке и тестированию АПК для целей ИИ.

Разработка технологической дорожной карты для российских дизайн-центров АПК для целей ИИ для отечественного и глобального рынков обойдется в 226 млн руб. Определение национальных приоритетов научных исследований в сфере ИИ потребует затрат в размере 222 млн руб.

Предоставление финансовой поддержки создания и развития открытых библиотек в сфере ИИ потребует от федерального бюджета 2,13 млрд руб. К 2024 г. будет осуществлена поддержка 220 коллективов разработчиков и индивидуальных разработчиков в целях создания и развития открытых библиотек, число соответствующих библиотек составит пять.

На поддержку экспорта ИИ-решений будет направлено 4 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 3,18 млрд руб., внебюджетные источники - 840 млн руб.

К 2024 г. финансовая поддержка будет оказана не менее чем 2,2 тыс. экспортеров. Выдача грантов на дополнительное образование в области ИИ потребует затрат от федерального бюджета в размере 3,64 млрд руб. (к 2024 г. 8,5 тыс. человек получат данные гранты).

Десятки миллиардов на финансовую поддержку потребителей ИИ

На финансовую поддержку потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ федеральному бюджету следует направить 9,34 млрд руб. и еще 8,72 млрд руб. - на финансовую поддержку потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ.

К 2024 г. будет реализовано не менее 350 средних и малых проектов по внедрению в области ИИ и не менее 50 крупных проектов по внедрению ИИ. Более 2,2 тыс. человек, работающих в компаниях, внедряющих ИИ проекты, будут обучены ключевым навыкам работы с ИИ решениями. 10% компаний, внедряющих ИИ, сделают это за счет данных мероприятий.

7,93 млрд руб. из федерального бюджета будет направлено на финансовую поддержку проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений. К 2024 г. малыми предприятиям в сфере ИИ будет проведено более 1,5 тыс. НИОКР.

Разработка индекса готовности/зрелости компаний, отраслей, стран и города к внедрению ИИ, мониторинг эффективности мер поддержки развития ИИ и разработка пилотных отраслевых стратегий потребует от федерального бюджета в размере еще 800 млн руб.

Внедрение ИИ в сфере образования

Проведение конкурсов по решению бизнес- и социальных проблем на основе опубликованных данных потребует затрат в размере 2,04 млрд руб., их поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

В части образования на запуск и разработку магистерских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами от федерального бюджета потребуется 1,06 млрд руб. (к 2024 г. 2 тыс. студентов закончат данные программы).

Еще 237 млн руб. потребуется на разработку и запуск бакалаврских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами ( к 2024 г. 1 тыс. студентов закончат соответствующие программы). На интеграцию ИИ в школьное образование федеральному бюджету предлагается выделить 680 млн руб. Базовый модуль составит не менее восьми академических часов.

Сотни миллионов рублей на популяризацию ИИ

На проведение ежегодной PR-кампании по освещение ИИ в цифровых и традиционных каналах предлагается выделить 416 млн руб., на организацию мероприятий (лекций, кружков, кванториумов) по популяризации ИИ - еще 370 млн руб. К 2024 г. будет проведено не менее 30 российских и не менее четырех международных хакатонов в области ИИ, а также организовано не менее 200 кружкков, лекций и кванториумов.

Национальная система стандартизации и сертификации в сфере ИИ

Создание отраслевого журнала с перечнем кейсов в области ИИ и научно-популярного журнала с обзором перспективных исследований и технологий в области ИИ потребует от федерального бюджета по 350 млн руб на каждый журнал.

Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманов наборов данных в приоритетных отраслях - здравоохранение, образование и умный город - потребует 280 млн руб. На создание национальной системы стандартизации и сертификации в области ИИ уйдет 244 млн руб.

Разработка правовых и этических норм взаимодействия ИИ с человеком

На создание правовых и этических норм взаимодействия человека с ИИ федеральному бюджету нужно будет выделить 214 млн руб. Еще по 100 млн руб. потребуется потратить на проведение исследований, направленных на выявление и анализ способов создания благоприятных условий для использования и оборота технологий и систем ИИ, и на разработку унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, очистки, разметки, валидация, хранения, обезличивания и обогащения каждого типа данных.

Нормативное регулирование ИИ

В том числе будут проведены исследования о возможности применения систем ИИ в гражданском обороте (включая обеспечение коммуникаций с людьми, совершения и исполнения сделок), о необходимости внесения корректировок в страховое законодательство касательно страхования ответственности за вред, причиненный с участием ИИ, о порядке совершенствования законодательства для целей развития систем автоматизации управления гражданской техникой специального назначения (комбайны, снегоочистители, мусоровозы и т.д,) и о необходимости изменения регулирования интеллектуальной собственности в части уточнения правил распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданной с использованием ИИ.

Также будут приняты законы, направленные на создание порядка полноценного тестирования инновационного автомобильного транспорта и уточнение правил ответственности за вред, причиненные роботом или системой ИИ.

Список товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых действует экспортный контроль, будет изменен с целью либерализации правил экспорта технологий ИИ. Будут снижены таможенные пошлины на экспорт и импорт товаров с использованием российских технологий ИИ и на импорт товаров, необходимых для развития технологий ИИ в России.

Ожидаемые результаты

Авторы документы планируют, что к 2024 г. количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб. увеличится с трех до 60, количество патентных заявок в области вырастит с 245 в год до 1 тыс. в год, количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего и дополнительного образования - с 650 до 1 тыс., а количество работающих профильных специалистов с 4,7 тыс. в год до 13 тыс. в год. В международных базах данных будет проиндексировано не менее 4,1 тыс. научных статей из России об ИИ, а индекс Херша для России составит 58.