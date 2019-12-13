МТС потратит 1,5 миллиарда на строительство нового ЦОД

МТС собирается инвестировать 1,5 млрд руб. в строительство модульного ЦОД в Приморье. В него войдут четыре модуля, весь ЦОД будет рассчитан не менее чем на 500 стандартных серверных стоек. Строительство предполагается завершить в 2021 г.



Новый ЦОД в Приморье

МТС и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) планируют построить модульный центр обработки данных в Приморском крае. Стороны уже заключили соответствующее соглашение о сотрудничестве, о чем CNews сообщила пресс-служба МТС.

МТС собирается вложить в строительство ЦОД 1,5 млрд руб. в течение двух лет. В его состав войдут четыре модуля. Весь ЦОД будет рассчитан не менее чем на 500 стандартных серверных стоек. Строительство предполагается завершить в 2021 г.

Зачем это нужно

С появлением нового ЦОД оператор сможет увеличить количество цифровых сервисов для дальневосточного бизнеса. Кроме того, возрастут мощности для предоставления облачных услуг на платформе #CloudMTS. Объем доступных сервисов возрастет в таких областях, как colocation, хранение и обработка данных в облаке, системная интеграция, поясняет Сысоева. Также ЦОД откроет перед бизнесом новые возможности по созданию катастрофоустойчивых конфигураций.

По словам Сысоевой, это будет уже второй модульный ЦОД МТС в Приморском крае. Решение о строительстве было принято в связи с ростом запросов местного бизнеса — за год объем данных, которые хранятся в #CloudMTS, увеличился втрое. «Высокие темпы роста спроса на услуги дата-центров сохраняются благодаря ежегодному росту объема хранимых и обрабатываемых данных, с которым сталкиваются все крупные компании. Госсектор также сосредоточен на цифровизации услуг, что требует дополнительных ИТ-мощностей», — отмечает Сысоева.

ЦОДы МТС

В сентябре 2018 г. CNews писал, что МТС приобрел за 8,9 млрд руб. ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России по количеству стойко-мест, расположенный в городе Лыткарино в Московской области. Он стал десятым дата-центром МТС. Помимо этого у оператора есть три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

МТС строит новый ЦОД за 1,5 млрд рублей

Собственные ЦОДы появились у МТС в 2007 г., сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. Ранее МТС предлагал услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме colocation, при которой компании размещали в них собственное оборудование.

Облачная платформа МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

На платформе МТС предоставлены такие сервисы как Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, а также облачные сервисы информационной безопасности, такие как антивирус для публичного облака, защита от DDoS-атак и другие.

Услуги облачного хранения данных оператор начал предоставлять клиентам с августа 2016 г. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса. В сентябре 2017 г. МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке Big-Data-as-a-Service (BdaaS).

В августе 2018 г. МТС развернул в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами «инфраструктура как услуга» (Iaas), «платформа как услуга» (PaaS), а также средствам разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.