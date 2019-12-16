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Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Владимир Путин утвердил ряд поручений, связанных с цифровизацией здравоохранения. Среди них переход на электронный документооборот в больницах, определение порядка оплаты телемедицинских консультаций и подключение частных больниц к ГИС в сфере здравоохранения.

Поручения Минздраву

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений, касающихся цифровизации здравоохранения. Поручения были даны по итогам заседания президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», которое прошло 31 октября 2019 г. С ними можно ознакомиться на сайте kremlin.ru.

Минздраву было поручено до 15 апреля 2020 г. обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в электронной форме, причем в бумажном виде эта документация больше вестись не будет. Переход может быть осуществлен только в том случае, если медицинские организации к нему готовы, а ГИС в сфере здравоохранения надлежащим образом защищены.

Кроме того, в этот же срок Минздрав должен представить предложения о привлечении граждан, у которых есть соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников. В том числе речь идет о ведении медицинской документации и ГИС в сфере здравоохранения.

Одновременно министерству было поручено до 1 июня 2020 г. определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий. За выполнение всех трех поручений отвечает министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Поручения правительству

Правительству и региональным госорганам было поручено обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья. Это касается в том числе ведения медицинской документации в электронной форме. При этом должно быть предусмотрено снижение на медицинские организации нагрузки, которая связана с заполнением документации и отчетности. За исполнение поручения отвечает премьер-министр Дмитрий Медведев. Выполнить его следует до 1 марта 2020 г.

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по цифровизации здравоохранения

Также правительству и госорганам субъектов было поручено принять меры к тому, чтобы регионы предоставили частным медицинским организациям, которые находятся на их территории, доступ к единой и региональным ГИС в сфере здравоохранения. При этом такие медицинские организации будут обязаны вносить в эти ГИС сведения об оказанной гражданам медицинской помощи. Ответственное лицо и срок исполнения те же, что и в предыдущем поручении.

Доступ к Реестру актов гражданского состояния

Также правительству было поручено обеспечить предоставление региональным госорганам сведений о государственной регистрации рождения и смерти, которые содержатся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Срок исполнения — до 1 ноября 2020 г, ответственный — Дмитрий Медведев.

Федеральная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС) заработала в России 1 октября 2018 г. Она представляет собой единую облачную среду для сотрудников порядка 6,4 тыс. ЗАГСов, в которой будут выполняться все действия по регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть, выдача повторных свидетельств, справок и пр.). При этом будет использоваться централизованная система хранения данных, куда планируется перенести все подобные акты с 1926 г.

ЕГР ЗАГС создается с середины 2016 г. под патронатом ФНС. К моменту начала работы реестра, на него было выделено и потрачено порядка 2,5 млрд руб. В реестре используются решения компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа», непосредственно его созданием занимался Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС). Поставку ПАКов для ЗАГСов, объединенных новой информсистемой, осуществляла «Элвис-плюс», а подряд на предоставление услуг сети передачи данных для системы в 2018-2019 гг. достался «Ростелекому».

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