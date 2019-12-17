Российский хакер признается в краже $1,5 млн из бюджета США

Гражданин России Антон Богданов собирается признаться в киберпреступлениях, совершенных им в США. За все его деяния ему грозит лишение свободы на 27 лет.

Чистосердечное признание

Россиянин Антон Богданов, обвиняемый американскими властями в ряде киберпреступлений на общую сумму $1,5 млн, готовится дать признательные показания. Об этом сообщил адвокат Богданова Эндрю Фриш (Andrew Frisch) в своем письменном обращении к судье Марго Броуди (Margo Brodie) от 15 декабря 2019 г.

Хакеру вменяют в вину мошенничество с налогами в США, а также совершенные при этом взломы компьютеров, кражу личности при отягчающих обстоятельствах и еще в нескольких киберпреступлениях. Обвиняемый готовится дать признательные показания 3 февраля 2020 г. В случае, если его признают виновным по всем пунктам, ему, согласно опубликованной на сайте Минюста США информации, может грозить тюремное заключение на 27 лет. По словам адвоката, дача показаний Богдановым была перенесена на указанную дату потому, что в настоящее время защита «решает ряд вопросов» с прокуратурой.

По данным следствия, все свои незаконные деяния Антон Богданов, известный также под псевдонимом Kusok, совершил в период с июня 2014 по ноябрь 2016 гг. Свою деятельность он вел в составе группировки, численность которой неизвестна.

Чем конкретно занимался Богданов

Жертвами российского хакера и его сообщников, становились, в основном, частные американские компании, предоставляющие своим клиентам услуги по подготовке налоговых деклараций. Список организаций, пострадавших от их действий, следствием не раскрывается.

За свои преступления Антон Богданов может провести в тюрьме практически 30 лет

Богданов посредством взлома проникал в компьютерные сети этих компаний и похищал из них личную информацию клиентов. В первую очередь его интересовали, помимо ФИО, их номера социального страхования и даты рождения.

Получив требуемую информацию, преступники использовали ее для подмены сведений в налоговых декларациях с целью получения налоговых вычетов, то есть, фактически, они крали деньги, предназначавшиеся налогоплательщикам, из бюджета США.

Все возвраты преступники, во избежание разоблачения, отправляли на поддельные дебетовые карты, по которым их невозможно было вычислить. Карты они обналичивали в США, и часть денег они переводили Богданову в Россию.

Арест и предъявление обвинений

Как именно следователи вышли на след преступников, и кто помог им вычислить их, в материалах дела не указано. Известно лишь, что Антон Богданов был пойман не в России и не в США.

Задержание Богданова состоялось в конце ноября 2018 г. – он был обнаружен в Таиланде. Его арестовала местная полиция по запросу ФБР, и в этой стране он провел под стражей вплоть до марта 2019 г., после чего его депортировали в США. Напомним, что Kusok – гражданин России.

Обвинение хакеру было предъявлено 29 апреля 2019 г. Итоговый срок его заключения будет зависеть от решения судьи Броуди после дачи Богдановым признательных показаний. Имена, фамилии и гражданства его сообщников на момент публикации материала известны не были. Следователи не уточняли, удалось ли им поймать кого-нибудь из них.

Талантливые российские хакеры

Антон Богданов – не единственный российский хакер, чей «заработок» исчислялся в миллиардах. К примеру, в 2016 г. в России был арестован киберпреступник, ограбивший банки на 1,2 миллиарда. Димитровский районный суд Костромы вынес постановление об аресте хакера 1979 г. р., участника преступной группировки. По версии следствия, преступное сообщество совершило хищение этих денежных средств из ряда банков путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки, передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Хакеру были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере,) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступной организации или участие в ней). По первому пункту обвинение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет со штрафом в размере 1 млн руб. По второму пункту предусмотрено лишение свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 500 тыс. руб.

В апреле 2017 г., как сообщал CNews, Генпрокуратура утвердила обвинение против 14 хакеров, похитивших порядка 1 млрд руб. у российских банков, и направила их дело в суд. Созданная хакером Юрием Лысенко группировка действовала с июля 2014 г. До того, как начать грабить банки через интернет, ее участники промышляли воровством наличности из банкоматов.

По информации РАПСИ, от деятельности Лысенко и его подельников пострадали многи крупные банки России. К примеру, у «Промсвязьбанка» они украли 39,5 млн руб,, у «Банка Уралсиб» – 45 млн руб., а «Банк Траст» и «Банк Зенит» не досчитались 106 и 7,3 млн руб. соответственно. Лысенко был признан виновным за нарушение ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, и 17 декабря 2019 г. Мосгорсуд подтвердил законность этого приговора.