Если облачное подразделение Google не победит Microsoft и Amazon, руководство убьет его своими руками

Руководство Google может закрыть свою облачную платформу Google Cloud через три года, если за этот период она не станет лидером в своем сегменте. Такую возможность основатель корпорации Ларри Пейдж обсуждал вместе с другими топ-менеджерами Google.

Победа или «смерть»

Руководство холдинга Alphabet, владеющего корпорацией Google, поставило перед ней очень жесткие сроки захвата рынка облачных сервисов. В настоящее время Google сильно отстает от лидеров данного сегмента, Microsoft и Amazon, и на исправление этой ситуации в свою пользу Google выделили всего несколько лет. В случае недостижения цели сервис Google Cloud должен быть закрыт.

По данным ресурса The Information, в 2018 г. основатель Google и бывший руководитель Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) обсуждал с финансовым директором холдинга Рут Порат (Ruth Porat) и экс-гендиректором Google Сундаром Пичаем (Sundar Pichai) необходимость вывести Google Cloud на первое или хотя бы второе место среди крупнейших облачных сервисов к 2023 г. Другими словами, основная цель Google – победить Microsoft Azure, который в настоящее время занимает вторую строчку в рейтинге, и постараться сместить с первого места Amazon AWS.

Напомним, что в декабре 2019 г. Ларри Пейдж вместе с Сергеем Брином (Sergey Brin) оставили должности гендиректора и президента Alphabet. Их обоих заменил Сундар Пичаи.

Был дедлайн, и нет его

Высшее руководство Google отреагировало на публикацию The Information, сообщив, что Пичаи, Пейдж и Порат действительно обсуждали необходимость сделать Google лидером в сегменте облачных сервисов. Указанные сроки достижения этой цели тоже получили подтверждение, однако уничтожать облачный бизнес в случае провала Alphabet все же не станет.

Над облаками Google Cloud сгущаются тучи

Как сообщил каналу CNBC представитель Google, статья The Information несет в себе определенные «неточности». В частности, он отрицал, что руководство холдинга обсуждает возможный уход Google из облачного сегмента и полное закрытие направления Google Cloud.

На момент публикации материала официального заявления Google о судьбе Cloud не было. В итоге неизвестно, продолжит ли сервис свое существование после 2022 г., поскольку, чтобы добраться хотя бы до второго места в рейтинге, ему придется обойти не только Microsoft. В настоящее время, как пишет MSPowerUser, облаками Google пользуются тысячи организаций и обычных пользователей по всему миру. В случае если Alphabet в итоге подтвердит свою готовность закрыть сервис, им придется заранее решить вопрос с переездом на другие сервисы, что лишь увеличит доходы конкурентов Google.

Через тернии к лидерству

По информации исследовательской компании Gartner, в облачном сегменте Google находился на четвертой строчке по результатам 2018 г. Первое место удерживала Amazon, на втором находилась Microsoft, а третье занимал китайский холдинг Alibaba.

Alphabet не раскрывает информацию о доходах своего облачного бизнеса, однако представители холдинга в июле 2019 г. заявили, что его годовой доход достиг $8 млрд. Для сравнения, Amazon заработала на облаках $9 млрд, но не за год, а всего лишь за III квартал 2019 г. Доход Microsoft в этом сегменте за тот же период составил $4,3 млрд.

Методы борьбы с конкурентами

Google запустил облачную платформу Cloud сравнительно недавно, в декабре 2013 г. тогда как Amazon AWS начал свою работу в 2006 г., а Microsoft Azure – в 2010 г, С первых дней своего существования Google Cloud привлекал внимание потребителей скидками на свои услуги – так, тарифы на использование облака сразу после официального запуска оказались значительно ниже тех, что были на этапе тестирования.

В октябре 2014 г. Google снизил стоимость аренды виртуальных машин в своих дата-центрах примерно на 10%. Снижение коснулось всех географических регионов, но стало, вероятно, ответом интернет-гиганта на аналогичные действия конкурентов. Как сообщал CNews, в январе 2014 г. Amazon и Microsoft одновременно обрушили цены на свои облака.

В 2015 г. Google сперва запустил новый облачный сервис под названием Google Cloud Storage Nearline по цене жесткого диска, предназначенный для хранения в облаке в течение длительного срока данных, доступ к которым клиенту нужен редко, а затем снова обрушил цены на свой сервис. Некоторые тарифы стали дешевле на 30%.

Одним из последних на 18 декабря 2019 г. шагов Google в стремлении догнать и перегнать Amazon и Microsoft в облаках стало ее намерение купить американскую компанию Looker, которая занимается разработкой ПО в сфере аналитики больших данных. Как сообщила Google, стоимость сделки составит $2,6 млрд наличными. Сделку предполагается закрыть до конца 2019 г.

В числе прочих облачных инструментов у Google есть собственный сервис анализа больших наборов данных BigQuery, достаточно привлекательный для клиентов, но имеющий некоторые пробелы. Глава облачного подразделения Google Томас Куриан (Thomas Kurian) сообщил в беседе с Reuters, что для компании имеет смысл удвоить усилия в данном направлении, чтобы ликвидировать эти пробелы.

С этой точки зрения Looker является комплементарным бизнесом, который даст Google возможность завершить формирование собственной аналитической базы, отметил Куриан. «Эта комбинация обеспечивает комплексную аналитическую платформу для подключения, сбора, анализа и визуализации данных в облаке Google, Azure, AWS, локальных базах данных и приложениях независимых поставщиков ПО», — отметил он.