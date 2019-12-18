В Qiwi меняется руководство

Гендиректор и председатель совета директоров Qiwi меняются местами

Платежная система Qiwi сообщила о перестановках в руководстве компании. С 20 января 2020 г. гендиректор и основной владелец компании Сергей Солонин покидает свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров компании (сейчас Солонин является простым членом совета).

Нынешний председатель совета директоров Борис Ким, соответственно, покидает этот пост. Он станет новым гендиректором компании вместо Солонина. Также Ким покидает пост члена комитета по компенсациям при совете директоров.

Кроме того, председатель совета директоров Киви-Банка (входит в группу Qiwi) Мария Шевченко займет должность заместителя главного исполнительного директора платежной системы.

Как основатели Qiwi менялись должностями

Платежная система Qiwi была создана в 2008 г. путем объединения двух сетей платежных терминалов: ОСМП и E-port. Основателями ОСМП были Сергей Солонин и Андрей Романенко, E-port – Борис Ким и Mail.ru Group.

Борис Ким, новый гендиректор и бывший председатель совета директоров Qiwi

Президентом Qiwi стал Андрей Романенко, председателем совета директоров – Борис Ким. В 2012 г. между основателями Qiwi произошла рокировка. Гендиректором стал Сергей Солонин, председателем совета директоров – Романенко, а Ким стал простым членом совета.

Но уже вскоре Ким вновь стал председателем совета директоров, а Романенко остался простым членом совета. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. После этого Романенко постепенно распродал свою долю в Qiwi и вышел из совета директоров компании.

Кто сейчас является крупнейшими акционерами Qiwi

Акции Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» имеют 10 голосов на одну ценную бумагу, но их нельзя продавать: для продажи их надо конвертировать в акции класса «B» с потерей голосов. В свою очередь, акции «B» могут свободно продаваться, но обладают только одним голосом на одну ценную бумагу.

Сергей Солонин, новый председатель совета директоров и бывший гендиректор Qiwi

Акции класса «А» были разделены между основателями и старейшими инвесторами Qiwi. После IPO они постепенно продавали свои акции и общее число голосов уменьшалось. В результате Сергей Солонин стал контролирующим акционером компании: ему принадлежит 19,2% от общего числа акций, что эквивалентно 64,6% от общего числа голосов.

Ким принадлежит 1,9% от общего числа акций, что составляет 6,6% от общего числа акций. Кроме того, Банк «Открытие» владеет 34% от общего числа акций, что составляет 11,4% от общего числа голосов (в отличие от Кима и Солонина, банк «Открытие» владеет акциями класса «B»). Недавно стало известно, что банк «Открытие» и частично Солонин готовят продажи своих долей в Qiwi.