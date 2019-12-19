В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей

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В Вологде сгорела криптоферма, размещенная в гаражном боксе в одном из гаражных кооперативов. Пожар уничтожил все оборудование и мог перекинуться на соседние гаражи. Сумма ущерба пока не установлена.

Огнеопасный майнинг

Житель Вологды собрал в гараже ферму для майнинга криптовалюты, работа которой привела к возгоранию. По информации МЧС, гараж, использовавшийся криптомайнером для обогащения за счет блокчейна, находился в одном из городских гаражных кооперативов.

На момент публикации материала не было известно, что именно стало причиной пожара. По словам представителей МЧС Вологды, возгорание, вероятнее всего, произошло из-за того, что в процессе работы ферма выделяла слишком большое количество тепла. Также неизвестно, снимает ли майнер, чье имя не раскрывается, этот гараж или арендует его.

Кто пострадал

На фотографиях с места пожара видно, что соседние гаражи в результате пожара не пострадали, по крайней мере, внешне. Крыша гаража, в котором находилась ферма, тоже сохранилась – копоть от огня видна лишь на внутренних стенах и на воротах.

Владельцам соседних гаражей повезло - их имущество практически не пострадало

Внутри помещения выгорело практически все, что находилось там в момент возгорания. Судя по снимкам, в гараже, помимо самой фермы, располагалось и другое оборудование.

Огонь уничтожил все, что было внутри гаража

Точная сумма ущерба, нанесенного пожаром, устанавливается. Оплачивал ли майнер электричество, потребленное его фермой, на 19 декабря 2019 г. установлено не было.

Ущерб сравнительно невелик

Нанесенный криптомайнером из Вологды ущерб с очень высокой долей вероятности окажется меньше того, что принесло возгорание фермы для майнинга в городе Артем (Приморье), случившееся в феврале 2019 г. По информации Министерства внутренних дел (МВД) России житель многоквартирного дома произвел незаконную перепланировку в чердачном помещении, прилегающем к его квартире, поле чего разместил там свою майнинговую ферму.

Ферма подключалась к более чем 15 блокам питания, она работала в режиме нон-стоп и в итоге вызвала короткое замыкание, повлекшее за собой сильный пожар, распространившийся на жилые помещения и на крышу дома.

Пожар на 53 млн руб., вызванный предприимчивым майнером

МВД завершило расследование происшествия в конце ноября 2019 г. Суммарный размер нанесенного майнером ущерба составил приблизительно 53 млн руб. Его криптоферма привела к полному выгоранию семи квартир (30 млн руб.) и повреждению общедомового имущества (23 млн руб.). По данным следствия, после возгорания криптомайнер скрылся с места происшествия и не оповестил о нем экстренные службы.

Другие примеры незаконного и опасного майнинга в России и СНГ

Получить прибавку к зарплате при помощи добычи криптовалюты хотят многие россияне. Так, в октябре 2019 г. стало известно, что российские майнеры украли электричество на миллионы рублей путем незаконного подключения криптофермы к электросети в Ингушетии. Она потребляла гигантское количество энергии, сравнимое с потреблением очень крупной больницы региона. Владельцев фермы ожидают крупные финансовые потери – им будет выставлен счет за электричество, рассчитанный по максимальному тарифу. Также летом 2019 г. в Ингушетии другими майнерами было украдено электричество на 130 млн руб.

В апреле 2019 г. CNews освещал случай, произошедший в городе Семенове Нижегородской области. Завхоз расположенной в этом городе небольшой гостиницы в течение девяти месяцев успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля не подозревала, что резко возросшие счета за электричество стали следствием желания завхоза улучшить свое материальное благосостояние. Общая сумма затрат на электричество, по данным следствия, составила 500 тыс. руб.

В феврале 2018 г. ФСБ арестовала трех сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере. Суперкомпьютер в Сарове (Нижегородская область), предназначенный для сложных расчетов, в целом подходит для осуществления вычислений, которых требует добыча криптовалют, и единственным препятствием было то, что компьютер не был подключен к интернету. Однако злоумышленники сумели решить эту проблему, подключив его к внутренней сети. Именно в этот момент об их деятельности узнал отдел безопасности, который вел мониторинг подключения к сети новых устройств. В октябре 2019 г. последний из один фигурантов этого дела получил реальный срок, который ему придется отбыть в колонии – второму из них присудили штраф и условный срок, а третий и вовсе отделался штрафом без ограничения или лишения свободы.

Управление РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове (слева)

В декабре 2017 г. сотрудники ФСБ провели обыски во «Внуково» после того, как руководство аэропорта пожаловалось на постоянные скачки напряжения. Результатом проверки стало задержание системного администратора, который построил в Московском центре управления воздушным движением ферму для майнинга криптовалюты.

В конце сентября 2017 г. выяснилось, что два сотрудника ИТ-отдела аппарата Совета министров Крыма нелегально добывали биткоины на мощностях правительственных сетей, установив там специальное ПО для майнинга. В результате оба были уволены с занимаемых ими постов. Преступники не успели добыть значительного количества криптовалюты или обменять ее на реальные деньги.

Криптовалюта вне закона

Приморский майнер ответит перед законом за порчу чужого имущества, тогда как житель Вологды в случае, если кроме его личной собственности ничто не пострадало, и вовсе может избежать наказания. Однако существует вероятность, что в будущем государство начнет преследовать всех майнеров только лишь за то, что они пытаются заработать немного денег на криптовалюте.

В июне 2019 г. CNews сообщал, что Госдума планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством. Нелегитимными будут считаться все действия с криптовалютой – майнинг, организация и выпуск, обращение, открытие пунктов обмена и т. д.

Наказанием для майнеров и всех, кто так или иначе связан с криптовалютами, станет штраф, размеры которого на момент публикации материала установлены не были. Примечательно, что россиянам все же разрешат владеть бинкоинами, но лишь в порядке исключения – штрафа за них не будет только в том случае, если криптотокены были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах обмена и продажи. Аналогичное действие, произведенное на территории России, неизбежно повлечет за собой административную ответственность.

По состоянию на 19 декабря 2019 г. российские законы никак не регламентируют обращение с биткоином, «эфиром» и другими видами виртуальной валюты.