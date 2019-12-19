Сотрудники Foxconn заработали миллионы на iPhone из краденных бракованных деталей

Сотрудники компании Foxconn, которая производит iPhone для Apple, три года продавали на сторону бракованные компоненты, подлежащие уничтожению. Из этих компонентов предприимчивый тайваньский бизнесмен собирал iPhone и продавал их как абсолютно новые и рабочие. Бизнес принес мошенникам $43 млн.



Мошенничество в Foxconn

Сотрудники тайваньского контрактного производителя Foxconn продавали на сторону дефектные компоненты iPhone, из которых потом собирались устройства для нелегальной продажи. Это позволило организатору схемы и его сообщникам заработать около $43 млн за последние три года, пишет Taiwanese Magazine. Напомним, на фабриках Foxconn осуществляется сборка техники для Apple, в том числе iPhone.

Проведенное расследование установило, что один тайваньский бизнесмен через группу работников фабрики Foxconn в Чжэнчжоу доставал бракованные компоненты iPhone, которые по правилам подлежат уничтожению. Из этих деталей он и его сообщники собирали готовые устройства. Потом эти iPhone продавались под видом произведенных в Китае.

Одновременно предприниматель со скидкой продавал дефектные компоненты в сервисные центры, чтобы заработать таким образом на высокой стоимости ремонта iPhone.

Детали схемы

Местная пресса пишет, что в сговоре участвовал менеджмент Foxconn, который отвечает за уничтожение бракованных компонентов. У тайваньского предпринимателя, организовавшего всю схему, был доступ на фабрику — перед покупкой деталей он мог посмотреть на них на складе. После этого бизнесмен делал заказ и на следующий день грузовик забирал товар. Затем компоненты проходили осмотр в здании неподалеку от фабрики, и покупатель рассчитывался с сообщниками.

Сотрудники Foxconn наживаются, продавая на сторону бракованные компоненты iPhone

С фабрики в Чжэнчжоу тайваньский бизнесмен получал такие запчасти как корпус и сапфировое стекло. В подпольной сборке использовались задние крышки iPhone 8, 8 Plus и X, а также алюминиевая рама iPhone X. В общей сложности мошенники сумели собрать и продать 300 тыс. устройств. От действий злоумышленников Apple ежегодно теряла около $3 млрд. Источник Taiwanese Magazine поясняет, что, например, при производстве iPhone XR, доля бракованных компонентов достигает 7%.

Как все открылось

Taiwanese Magazine пишет, что в итоге тайваньский предприниматель вышел из этого бизнеса, после чего сам отправил Apple электронное письмо, где подробно рассказал о торговле дефектными деталями на фабрике Foxconn. Apple отнеслась к ситуации серьезно и запустила официальное расследование. Его ведет команда обеспечения бизнеса и аудита, которая отчитывается напрямую перед советом директоров. Сам бизнесмен дал Taiwanese Magazine интервью на условиях анонимности.

Бывший председатель Foxconn Терри Го (Terry Guo), комментируя ситуацию, отметил, что в компании работает более миллиона человек, поэтому нет ничего удивительного, что небольшое количество сотрудников может быть замешано в незаконном предприятии. Происшествие расценивается как серьезный удар по репутации Foxconn.

Похожие случаи

Это не первый случай, когда сотрудники Foxconn крадут и перепродают iPhone или компоненты к ним. В 2014 г. один из менеджеров той же фабрики в Чжэнчжоу возглавил группировку из восьми сотрудников, которой удалось украсть 5,7 тыс. iPhone 5 и перепродать их за $1,5 млн. Злоумышленники смогли благополучно вынести телефоны из здания фабрики, и только внутренний аудит обнаружил недостачу.

Позднее в том же году сотрудник Foxconn был арестован китайской полицией за кражу шести корпусов iPhone 6 на фабрике в провинции Шаньси. Украденные компоненты он продал на черном рынке. В 2015 г. замруководителя фабрики в Чжэнчжоу в сговоре с сотрудниками охраны нелегально отгрузил 5 тыс. iPhone 6, присвоив себе полученные деньги.