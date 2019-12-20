Глава «Ланита» купил «Код безопасности»

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Экс-структура «Информзащиты», «Код безопасности» перешла под контроль главы и владельца «Ланита» Филиппа Генса. Его доля в уставном капитале ИБ-компании составила 84,15%.

«Код безопасности» сменил владельца

Как стало известно CNews, глава и владелец интегратора «Ланит» Филипп Генс приобрел долю в 84,15% в уставном капитале компании «Код безопасности», разработчика программных и аппаратных средств защиты информации — экс-структуре «Информзащиты».

В «Ланите» заверяют, что новый актив примкнет к группе как независимая бизнес-единица. Кадровых перестановок и изменений, связанных со структурой управления, в «Коде безопасности» обещано не осуществлять. Партнерская сеть компании, ее взаимоотношения с партнерами и клиентами также останутся неизменными.

Сотрудничество «Ланита» с «Кодом» в части продвижения продуктов обеих компаний запланировано как на российском, так и на международном рынках. Стороны ожидают, что сделка приведет к синергии: «открытому обмену опытом, расширению ресурсной базы, экономии на масштабе, а также к росту прибыли за счет кросс-продаж».

Сумму сделки в «Ланите» не раскрывают. «Срок возврата инвестиций сложно оценить точно, — добавляют в компании. — Корректировки могут внести совместные возможности сторон сделки и реализация синергии. Компанию “Код безопасности” оцениваем крайне позитивно. Горизонт планирования — пять лет».

Юридическая сторона вопроса

В ЕГРЮЛ сделка отражения пока не нашла. В реестре ООО «Код безопасности» на 85% все еще принадлежит Галине Боковой, на 10% — Петру Ефимову, который с января 2015 г. заявлен гендиректором АО «Научно-инженерное предприятие “Информзащита”», а на 5% — Алле Головой. Гендиректором компании с декабря 2012 г. выступает Андрей Голов.

Новый владелец «Кода безопасности» Филипп Генс

В беседе с CNews представители «Ланита» сообщили, что переговоры о вхождении Филиппа Генса в уставный капитал «Кода безопасности» велись именно с Андреем Головым, а не с основным соучредителем компании Боковой. В отношении последней пресс-служба «Ланита» сообщила, что не располагает информацией о том, кто она и имеет ли отношение к «Информзащите».

По ЕГРЮЛ Боковой принадлежат доли еще в двух ИТ-структурах: 80% в ООО «Национальный аттестационный центр» и 35% в ООО «Гетмобит».

В «Ланите» отметили, что Генсу не пришлось выкупать доли кого-либо из соучредителей. «Компания увеличила уставный капитал; Генс выкупал новые доли, — отметили представители интегратора в разговоре с CNews. — В результате сделки доля Ефимова и Головой не изменилась (они также довнесли вклады в уставный капитал). Доля Боковой снизилась до 0,84%, которые будут в ближайшее время выкуплены Генсом».

На основании изложенного не сложно сделать вывод, что уставный капитал «Кода» был увеличен в 100 раз. По ЕГРЮЛ он ранее составлял 100 тыс. руб. То есть теперь он вырос до 10 млн руб., а значит на 84,15% приходится 8,415 млн руб.

В «Ланите» говорят, что сделка уже закрыта. Ее отражение в ЕГРЮЛ ожидается в период с 20 по 25 декабря 2019 г.

Родом из «Информзащиты»

Исторически «Код безопасности» (как минимум с конца 2009 г.) выступал дочерней структурой «Информзащиты». О связи названных структур еще в декабре 2018 г. сообщал вице-президент «Информзащиты» Леонид Ухлинов. Даже в вышедший в конце ноября 2019 г. ИБ-рейтинг CNews «Информзащита» подала данные о своей выручке за 2018 г. с учетом выручки «Кода безопасности».

Однако, после выхода этого рейтинга сам «Код безопасности» заверил CNews, что уже является независимой структурой, потому что «компания не входит в состав ГК "Информзащита" с февраля 2018 г.».

«Информзащита» тогда же прокомментировала эти заявления следующим образом. «На расчетный период рейтинга компании консолидировали свои выручки для участия в рейтингах, — отметили собеседники CNews. — На “Код безопасности” приходится порядка 30% во всей выручке ГК».

В связи с этим стоит отметить, что общая выручка «Информзащиты» за рассматриваемый период была заявлена по линии информбезопасности на уровне 8 млрд руб.