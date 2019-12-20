«Мегафон» может быть поглощен экс-партнером Алишера Усманова

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Возможное объединение «Мегафона» с «ИКС холдингом»

«Мегафон» может объединиться с «ИКС холдином» Антона Черепенникова. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает Telegram-канал «Нецифровая экономика». В «Мегафоне» и «ИКС холдинге» от комментариев по данному вопросу отказались.

О возможном объединении «Мегафона» и «ИКС холдинга» слышал источник CNews на телекоммуникационном рынке. Причем, по его данным, главную роль в объединенной компании будет играть Черепенников. Еще два источника также считают такого рода объединение вполне логичным.

Что такое «ИКС холдинг»

«ИКС холдинг» был сформирован в конце 2018 г. и объединяет два десятка ИТ-компаний. В том числе в состав холдинга входит субхолдинг «Цитадель», объединяющий крупнейших поставщиков решений для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий; обеспечивает взаимодействие операторов связи со спецслужбами).

«Мегафон» может отойти экс-партнеру Усманова по киберспорту

Также в состав холдинга входят производитель серверов и систем хранения данных Yadro, разработчик систем поддержки бизнеса (BSS) и платформ для операторов связи Nexign (бывший «Петер-сервис») и два ИТ-субхолдинга — «Криптонит» и «Форпост».

Как «Мегафон» избавился от миноритариев

«Мегафон» с 2012 г. находится под контролем холдинга USM Алишера Усманова. В том же году компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. В 2018 г. «Мегафон», наоборот, провел делистинг с биржи.

В рамках соответствующего процесса «Мегафон» осуществил две оферты на выкуп долей миноритарных акционеров, затратив на них 162 млрд руб. В том числе за 77 млрд руб. были выкуплены 19% акций оператора, принадлежавшие Газпромбанку. Сейчас 70,3% акций «Мегафона» принадлежат холдингу USM, оставшиеся 28,9% акций — «Мегафон финанс» («дочка» самого «Мегафона»).

Что общего между Черепенниковым и Усмановым

Пути Антона Черепенникова и Алишера Усманова неоднократно пересекались. Исторически первым активом Черепенникова был киберспортивный холдинг Esforce (его частью является команда Virtus.pro). В 2015 г. USM инвестировал в него $100 млн. В 2018 г. данный холдинг был приобретен Mail.ru Group, совладельцами которого являются USM и «Мегафон».

Также USM выкупал у Черепенникова разработчика ПО «Джи эс эй груп». А «ИКС холдинг», со своей стороны, приобрел у USM вышеупомянутую компанию «Петер-сервис».

Что общего у «Мегафона» и «ИКС холдинга»

В 2017 г. «Мегафон» приобрел у Черепенникова 12,5% акций компании «Форпост» за $3,1 млн. «Форпост» является холдинговой структурой для системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений «Талмер», который, в свою очередь, выполняет функции закупочного альянса для «Мегафона», Mail.ru Group и холдинга «Металлинвест» (также принадлежит Усманову).

В начале 2019 г. Черепенников через «ИКС холлдинг» выкупил обратно у «Мегафона» долю в «Форпост». Кроме того, «Форпост» выкупил у «Мегафона» ИТ-компанию «Кометрика», созданную для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей. Сумма обеих сделок составила 270 млн руб.

Также в 2018 г. «Мегафон» приобрел у системного интегратора «Техносерв» компанию УК «Техноинвестпроект», реализующую проекты в области «безопасного города». Позднее данная компания была переименована в «Коркласс» и перепродана Черепенникову за 640 млн руб.

«ИКС холдинг» и «Мегафон» пересекаются и в области кадров. Член совета директоров «Мегафона» и бывший замгендиректора оператора Анна Серебряникова возглавляет совет директоров «Форпоста». А бывший директор по правовым вопросам и связям с госорганами «Мегафона» Дмитрий Петров возглавляет сейчас «Кометрику».